Rettungshubschrauber muss bei Ober-Olm notlanden

Am Dienstag ist ein Rettungshubschrauber während eines Fluges mit einem Vogel kollidiert. Dadurch sei die Frontscheibe des Hubschraubers beschädigt worden, so die Polizei. Der Pilot ist deshalb sicherheitshalber auf einem Feldweg in der Nähe von Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) gelandet. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, ein Patient sei nicht an Bord gewesen.