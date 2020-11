Zu spät verlängert, zu wenig Geld, zu hohe Hürden: Die Neuauflage der Nothilfe für Studierende ist nach Meinung von Studierendenvertretern in Rheinland-Pfalz kaum besser als die Erstauflage.

Am 20. November gab Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bekannt, dass die Überbrückungshilfe für Studierende für die Monate November bis Februar beantragt werden kann. Da waren ganz Deutschland und Rheinland-Pfalz bereits seit drei Wochen im Teil-Lockdown. Und damit standen erneut zahlreiche Studierende ohne Aushilfsjob und ohne Einkommen da.

Kein Geld für Studierende im November

"Jetzt ist es nahezu utopisch, dass man im November noch Geld bekommt, wenn man bis Monatsende seinen Antrag stellt", sagt Raffael Plum, der die Studierendenvertretung LandesAStenKonferenz in Rheinland-Pfalz koordiniert. Die Verlängerung sei viel zu spät gekommen, obwohl diese schon seit langem von Vertretern der Studierenden gefordert worden sei. In einer Pressemitteilung werfen die Landesstudierendenvertretungen aus mehreren Bundesländern Ministerin Karliczek Gleichgültigkeit gegenüber der Notlage der Studierenden vor.

Kellnern - der klassische Studentenjob. Durch die Corona-Pandemie und den Lockdown sind viele Studenten ohne Job und ohne Geld. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Bearbeitet werden die Anträge auf Überbrückungshilfe von den Studierendenwerken im Land. Dort kommt gerade der erste Schwung an: Beim Studierendenwerk Vorderpfalz sind nach Angaben des Projektleiters Thomas Mosthaf bislang 256 Anträge für November eingegangen, beim Studierendenwerk Trier sind es knapp 150. In Mainz wurden 330 Anträge gezählt.

Spätestens nach vier Wochen soll der Antrag bewilligt oder abgelehnt sein, so das Ziel des Studierendenwerks Vorderpfalz. Bei einigen ist das Geld auch nach zwei Wochen auf dem Konto, aber 80 Prozent der Anträge kommen unvollständig bei uns an", sagt Mosthaf. Wer also am 20. November die Papiere eingereicht hat, könne sicher sein, bis 20. Dezember den Bescheid zu haben.

"Ist ein Antrag vollständig, dann dauert die Bearbeitung nur zehn Minuten", sagt Thomas Vatheuer vom Studierendenwerk Trier. Aber auch dort macht man die Erfahrung, dass häufig Papiere fehlen oder nicht nachvollziehbar sind.

"Abenteuerliche Antragstellung" bei Nothilfen

Die Studierenden-Vertretungen wundern sich darüber nicht. Sie monieren ihrerseits schon seit dem Sommer, dass das ganze Antragsverfahren zu bürokratisch sei. Diese Erfahrung hat Marielena Scheffler, die in Trier Politikwissenschaft im Master studiert, selbst gemacht. "Ich bin mit Bafög-Anträgen vertraut, aber das Verfahren für die Überbrückungshilfe ist wahnsinnig kompliziert", sagt die Studentin. Anders als beim Bafög laufe auch alles online ab und es gebe keinen Berater, der einen unterstützen kann.

"Die Antragstellung ist abenteuerlich", sagt Plum. Doch das sei nicht alles, auch datenschutzrechtlich sei sie bedenklich. So müssten Kontoauszüge vorgelegt und zum Beispiel Kündigungen vom Arbeitgeber eingereicht werden. Auch diese Bedenken teilt Marielena Scheffler: "Man muss zum Beispiel seinen Personalausweis und daneben sein Gesicht abfotografieren, um sich zu legitimieren. Da hat vielleicht manch einer schon Bedenken."

500 Euro reichen kaum zum Leben

Die LandesAstenKonferenz stößt sich auch weiter am finanziellen Rahmen der Hilfen: Maximal kann ein Student oder eine Studentin 500 Euro an Nothilfe bekommen. "Die Lebenshaltungskosten liegen aber deutlich höher", so Plum. Im Schnitt liegen diese für Studierende laut Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks bei 819 Euro.

Selbst im Wohnheim liegt die Miete meist zwischen 300 und 400 Euro, manchmal auch darüber. dpa Bildfunk picture alliance/Armin Weigel/dpa

"Die 500 Euro bekommt aber ohnehin nur derjenige, der gar nichts auf dem Konto hat", kritisiert Plum. "Wer also im Oktober gejobbt hat und etwas Geld zur Seite gelegt hat, der hat sich damit ins eigene Fleisch geschnitten." Plum rechnet vor: Wer 100 Euro auf dem Konto hat, bekommt - wenn überhaupt - nur 400 Euro zugesprochen. Für einen Laptop Geld zu sparen, um den digitalen Vorlesungen folgen zu können, sei keine gute Strategie.

Jeder Euro auf dem Konto wird angerechnet

Diese Erfahrung hat Scheffler auch gemacht: Sie hat in den Semesterferien viel gearbeitet - Geld, das als Grundstock für die nächsten Monate gedacht war. Damit hatte sie aber zu viel Geld, um die Nothilfe zu bekommen. Einen Job in den folgenden Monaten hatte sie aber anders als geplant nicht.

Bereits im Sommer wurde vor allem gegen die Höhe der Corona-Nothilfe für Studierende protestiert (Archivbild) SWR Johanna Wahl

Im Sommer wurden im Schnitt ein Drittel der Anträge komplett abgelehnt - die LandesAstenKonferenz Bayern geht davon aus, dass die Hälfte davon wegen des komplizierten Nachweisverfahrens durchs Raster fielen.

Nach Angaben des Mainzer Studierendenwerks bekamen im Sommer von den 2.511 positiven Bescheiden 65 Prozent die volle Nothilfe. Insgesamt seien über eine Million Euro an Nothilfen ausgezahlt worden. Vom Studierendenwerk Vorderpfalz wurden nach eigenen Angaben gut 80 Prozent der Anträge bewilligt und die Überbrückungshilfe habe im Durchschnitt 475 Euro betragen. In Mainz lag der Durchschnittswert bei 436 Euro. Insgesamt werden in der Landeshauptstadt etwa 38.000 Studierende betreut, beim Studierendenwerk Vorderpfalz etwa 18.500.

Nachweis einer pandemiebedingten Notlage

Wer die Nothilfe bekommen möchte, muss nachweisen, dass er durch Corona in eine finanzielle Notlage geraten ist. "Immerhin kann man nun abgelehnte Bewerbungen vorlegen, um das nachzuweisen", nennt Plum eine Verbesserung im Vergleich zum Verfahren im Sommer. Eine abgelehnte Bewerbung reicht allerdings nicht: Projektleiter Mosthaf weist darauf hin, dass es zwei Ablehnungen sein müssen.

Auch eine coronabedingte Kündigung vom Arbeitgeber oder eine "plausible Selbsterklärung" können nach Auskunft von Mosthaf als Nachweis für eine finanzielle Notlage eingereicht werden. Eine schriftliche Kündigung konnten allerdings nur sehr wenige vorlegen, weiß Scheffler von ihren Mitkommilitonen.

Cafes, Kneipen, Bars - hier jobben üblicherweise Studenten, um Geld zu verdienen. Seit Mittwoch ist klar, dass hier bis zum 20. Dezember die Türen zu bleiben und vielleicht sogar noch viel länger.