Tausende Menschenleben könnten jedes Jahr gerettet werden wenn die Notfallrettung in Deutschland besser aufgestellt wäre. Das zeigt eine exklusive, redaktionsübergreifende Recherche des SWR. So überleben in Deutschland hochgerechnet bei 55.000 Reanimationen gerade einmal 7.400 Patientinnen und Patienten. In Rheinland-Pfalz überleben von mindestens 2.700 Reanimierten pro Jahr nur etwa 370.