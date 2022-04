"Notfallplan Gas": Wieso Rheinland-Pfälzer sich vorerst keine Sorgen machen müssen

per Mail teilen

Auch in Rheinland-Pfalz könnte das Gas durch Putins Forderungen und den Krieg in der Ukraine knapp werden. Wie sicher ist unsere Versorgung? Wer müsste im Notfall als Erstes verzichten?

Was, wenn Deutschland und somit Rheinland-Pfalz der Gashahn zugedreht wird? Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine gibt es seit Wochen eine Diskussion um russisches Gas. Zuletzt hatte Russland angekündigt, dass Gas nur noch in Rubel bezahlt werden könne.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nun die sogenannte Frühwarnstufe des Gas-Notfallplans ausgerufen. "Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe", erklärte er am Mittwochmorgen. Dennoch müssten die Vorsorgemaßnahmen erhöht werden, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.

Damit setzt die Bundesregierung ein deutliches Zeichen, nämlich, dass die Lage ernst ist. Doch private Verbraucher in Rheinland-Pfalz müssen sich vorerst um ihre Gasversorgung keine Sorgen machen, anders als die Industrie.

Der "Notfallplan Gas" beruht auf einer europäischen Verordnung zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung aus dem Jahr 2017. Drei Eskalationsstufen eröffnen der Regierung dabei unterschiedlich große Handlungsspielräume: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe.

Bisher wurde in Deutschland noch nie Gebrauch von dem Notfallplan gemacht.

Beim Ausrufen der Frühwarnstufe beobachtet die Bundesregierung unter Leitung des Wirtschaftsministeriums die Lage am Gasmarkt genau. Ein Krisenteam aus Behörden, Energieversorgern, Fernleitungsnetzbetreibern und Vertretern der Bundesländer kommt dann regelmäßig zusammen und berät die Regierung.

Zudem liefern Gasversorger und Netzbetreiber der Bundesregierung regelmäßig Lageeinschätzungen. Sie beschaffen im Rahmen sogenannter marktbasierter Maßnahmen mehr Gas, um die Speicher bestmöglich zu füllen.

Auch bei Eintritt der Alarmstufe greift der Staat noch nicht aktiv in das Marktgeschehen ein. Krisengespräche finden aber häufiger statt. Außerdem können Spediteure und Gaskunden von den Behörden gebeten werden, mehr Gas zu liefern, aber auch weniger Gas zu verbrauchen.

Sollte es tatsächlich so weit kommen, dass die Notfallstufe in Kraft tritt, kann aktiv ins Marktgeschehen eingegriffen werden. Das heißt, die Bundesnetzagentur entscheidet, wer noch wie viel Gas geliefert bekommt.

Besonders geschützt sind dabei private Verbraucher, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Feuerwehren.

Aktuell sind laut Wirtschaftsminister Habeck die Gasspeicher in Deutschland zu 26,5 Prozent gefüllt und verzeichnen einen täglichen Nettozufluss von 0,21 Prozent.

Private Haushalte in Rheinland-Pfalz genießen, wie auch in den anderen Bundesländern, in der Notfallstufe besonderen Schutz. Laut dem Energiewirtschaftsgesetz gilt das für alle Privatkunden. Das heißt, wer Energie für den eigenen Verbrauch im Haushalt nutzt oder wessen Jahresverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigt.

Gasversorger müssen die Erdgasversorgung dieser Kunden über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen gewährleisten und dafür entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen.

Preiserhöhungen sind bei einer Notfallstufe aber durchaus denkbar.

Die Entscheidung über die Priorisierung der Gasversorgung von Unternehmen im Falle der Notfallstufe trifft die Bundesnetzagentur. Das Ziel dieser Priorisierung ist die Sicherung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas.Dabei werden die geschützten Kunden berücksichtigt und auch darauf geachtet, mögliche Folgeschäden zu minimieren.

Der Gasverbrauch der deutschen Industrie ist hoch: Rund 31 Prozent der verbrauchten Energie wird laut Statistischem Bundesamt mit Erdgas gedeckt.

Auch als Vorprodukt spielt Gas insbesondere in der chemischen Industrie eine wichtige Rolle. Knapp 37 Prozent des Gasverbrauchs in der Industrie entfielen 2020 auf die Herstellung chemischer Erzeugnisse. Nahrungs- und Futtermittelherstellung machten weitere knapp elf Prozent des Gasverbrauchs aus. Die Metallindustrie verbrauchte 10,3 Prozent.

In Rheinland-Pfalz müsste zum Beispiel die BASF Produktionen in Ludwigshafen runterfahren. Auch der Mittelstand wie der ACO-Guss in Kaiserslautern könnte

als energieintensiver Betrieb nicht auf die Schnelle auf andere Energiequellen umstellen.