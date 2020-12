per Mail teilen

Not- und Krisenfälle kennen keine Feiertage und auch kein "zwischen den Jahren". Welche Anlaufstellen gibt es in Rheinland-Pfalz für alle, die ärztliche Hilfe oder dringend ein Medikament benötigen?

Ärztliche Hilfe

Wird dringend ein Notarzt benötigt, der schwerwiegende Fälle behandeln kann, ist der Weg in die Notfallambulanz des nächsten Krankenhauses oder ein Anruf bei der 112 unumgänglich. Wer mit seinen Beschwerden nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten kann, muss aber nicht immer unbedingt in die Notaufnahme. Gerade in der Coronakrise weisen viele Krankenhäuser außerdem darauf hin, dass ihre Situation angespannt ist. Deshalb sollte bei Beschwerden abgewogen werden, welcher Ansprechpartner der richtige ist.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist zur Abklärung von Fragen nachts, an Wochenenden und Feiertagen für Patientinnen und Patienten deutschlandweit kostenfrei unter der Rufnummer 116117 zu erreichen und versorgt dabei sowohl Kassen- als auch Privatpatienten. Die Anrufzentrale verweist Anrufer dabei an spezielle Bereitschaftsdienstpraxen, die im Krankheitsfall aufgesucht werden können.

Der Arztfinder der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) hilft immer dann weiter, wenn konkret Ärzte in der Region und ihre Öffnungszeiten gefragt sind.

Corona-Tests

Zentren für Corona-Schnelltests gibt es mittlerweile in ganz Rheinland-Pfalz.

Die KV RLP hat eine Liste zusammengestellt, mit Anlaufstellen, bei denen regulär Corona-Tests gemacht werden können. Dort sind auch die Kontakt-Möglichkeiten zu den Praxen und Ambulanzen aufgeführt.

Auch die Gesundheitsämter, die täglich die Zahlen der Neuinfizierten an das Gesundheitsministeriums zurückmelden und für die Kontaktnachverfolgung zuständig sind und mit Informationen unterstützen, sind über die Feiertage im Gegensatz zu den meisten anderen Abteilungen der Kreisverwaltungen besetzt. Die Details über die Testmöglichkeiten und Öffnungszeiten sind dabei beim jeweils zuständigen Landkreis zu erfragen.

Zahnärztlicher Notdienst

Treten an den Feiertagen Zahnschmerzen auf oder ist sogar ein Zahn abgebrochen, kann der zahnärztliche Notdienst helfen. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hilft in solchen Fällen. Die vier Bezirkszahnärztekammern in Koblenz, der Pfalz, Rheinhessen und Trier informieren auf ihren Webseiten darüber, welcher Zahnarzt zur Verfügung steht bzw. welche Nummer je nach Region gewählt werden muss, um ihn auch schnell zu finden.

Apotheken

Auch die rheinland-pfälzischen Apotheken sind an Sonn- und Feiertagen im Nacht- und Notdienst erreichbar. Wann welche von ihnen im Einsatz ist, lässt sich mit dem Apothekenfinder herausfinden. Unter 22833 ist er telefonisch oder per SMS erreichbar (aus dem Festnetz kostenfrei, 69 Cent/Minute bzw. SMS vom Mobiltelefon aus). Es gibt außerdem eine kostenfreie App für Smartphones und eine Webseite für die Notdienstsuche in der Nähe. Außerdem stellt die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz eine Suche zur Verfügung, bei der bei Eingabe der Postleitzahl die nächste geöffnete Apotheke angezeigt wird.

Häusliche Gewalt

Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist auch zwischen den Jahren unter 0800 0116 016 zu erreichen. Eine Übersicht darüber, wo es überall Frauenhäuser gibt, bietet die Konferenz der Frauenhäuser Rheinland-Pfalz. Unter 0800 22 55 530 steht außerdem rund um die Uhr anonym, vertraulich und kostenlos Beratung des Hilfetelefons für sexuellen Missbrauch zur Verfügung.