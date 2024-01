per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz haben Menschen im Januar bei körperlichen Beschwerden vermehrt die Notaufnahmen der Krankenhäuser genutzt – statt sich an Bereitschaftspraxen zu wenden. Das hat die Krankenhausgesellschaft des Landes dem SWR mitgeteilt. Zu Beginn des Jahres sind in Rheinland-Pfalz sieben Bereitschaftspraxen geschlossen worden.