Die Belastung der Notaufnahmen in Krankenhäusern wächst im Land: Krankenhäuser schließen, es gibt immer weniger Hausärzte und Bereitschaftsdienste reduzieren ihre Öffnungszeiten. Dadurch suchen immer mehr Patienten Hilfe in den Notaufnahmen. Dort landen neben echten Notfällen auch Menschen, die nicht schwer oder lebensbedrohlich erkrankt sind - eine zusätzliche Last. Die Notaufnahme in Trier ist am Limit.