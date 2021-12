Noch mehr Booster-Impfungen in Rheinland-Pfalz nötig

Vergangene Woche haben 152.000 Rheinland-Pfälzer ihre dritte Impfung erhalten. Das Tempo beim Boostern ist noch zu langsam, vor allem bei Älteren. Das zeigt eine SWR Datenanalyse.

Laut Impf-Statistik des Robert-Koch-Instituts konnten vergangene Woche 83.000 Menschen mehr geboostert werden als noch in der Woche davor. Das ist eine Steigerung von 80 Prozent. Damit hat die Booster-Impfkampagne in Rheinland-Pfalz kräftig Fahrt aufgenommen. Das Tempo bei den Auffrischimpfungen ist aber immer noch zu langsam, um noch vor Weihnachten so viele Menschen zu boostern, dass möglichst bald eine Entlastung in den Kliniken ankommt.

Erhöhtes Impf-Tempo in RLP könnte Kliniken entlasten

Demnach müsste die Kapazität in der laufenden Woche mindestens noch einmal verdoppelt werden, um noch vor Jahresende wenigstens eine signifikante Impfquote von 35 Prozent in Rheinland-Pfalz zu erreichen.

Bislang 10,5 Prozent der Bevölkerung geboostert

Zum Ende der vergangenen Woche waren in Rheinland-Pfalz gut zehn Prozent der Bevölkerung geboostert. Im Schnitt wurden damit vergangene Woche rund 21.700 Auffrischungen pro Tag gegeben. Die Anzahl der täglichen Impfungen müsste aber auf durchschnittlich fast 40.000 Booster-Impfungen steigen.

Boostern kann schwere Krankheitsverläufe verhindern

Um die vierte Welle zu brechen, kommt die Booster-Kampagne fast zu spät. Dennoch kann ein hohes Tempo bei den Auffrischimpfungen auch kurzfristig einen deutlichen Effekt erzielen. Das zeigen Daten aus England.

Dort sind mittlerweile die Krankenhauseinweisungen älterer Menschen kontinuierlich gesunken, nachdem die Impfquote für Auffrischungen im November unter den Über-60-Jährigen auf rund 60 Prozent bei den Über-80-Jährigen auf rund 80 Prozent gesteigert worden war. In Rheinland-Pfalz wurde in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen zum Ende vergangener Woche eine Quote von knapp 23 Prozent erreicht.

Ältere zuerst – trotz fehlender Priorisierung

Im Wettlauf um Auffrischungsimpfungen sind die Über-60-Jährigen aktuell nicht die Gewinner. Die steigenden Impfmöglichkeiten nutzen immer mehr jüngere Menschen. Zwar steigen die Impfungen in der älteren Bevölkerung ebenfalls stark an. Um schwere Verläufe systematisch zu verhindern und die Belastung in den Kliniken deutlich zu senken, könnte eine hohe Booster-Impfquote vor Weihnachten in der älteren Bevölkerung den größten Effekt erzielen. Legt man die erzielten Impfquoten aus England an, zeigt sich, dass das Impftempo hierfür momentan in Rheinland-Pfalz noch nicht ausreicht.

Im Wettlauf um Impftermine kommen immer häufiger die Jüngeren zum Zug, Ältere ziehen offenbar den Kürzeren. Der Anteil der Über-60-Jährigen an allen Booster-Impfungen sinkt der SWR-Datenanalyse zufolge auf zuletzt nur noch knapp über 50 Prozent.