Mit einem "sehr, sehr dankbaren Gefühl" sei er am Tag nach der OB-Wahl aufgewacht, erzählt der parteilose OB-Wahl-Sieger Nino Haase im SWR-Gespräch. In Mainz wolle er die "Personalsituation auf Vordermann bringen", vor allem in den Kitas. Um Fachkräfte zu gewinnen, müsse sich die Stadt als attraktiver Arbeitgeber präsentieren - etwa beim Gehalt oder durch einen wertschätzenden Umgang.