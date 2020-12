Für Künstler ist die Corona-Pandemie eine finanzielle Katastrophe. Seit Monaten kaum Konzerte, kaum Messen, kaum Veranstaltungen. Die ganze Branche ist am Boden. Deshalb haben die Betroffenen das Aktionsbündnis #Alarmstufe Rot gegründet und am Samstag in Mainz demonstriert. mehr...