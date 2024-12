Bei Germersheim in der Südpfalz war der Nikolaus am 6. Dezember per Motoryacht auf dem Rhein unterwegs. Im Gepäck hatte er - wie es sich für einen wahren Nikolaus gehört - Geschenke. Diese waren jedoch nicht für die staunenden Kinder am Ufer, sondern für die Binnenschiffer vorgesehen. Eine langjährige Tradition, die Freude verbreitet.