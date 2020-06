Die Veranstaltungsindustrie leidet weiter unter den Einschränkungen infolge des Coronavirus. Gegen drohende Insolvenzen wurden am Montag in ganz Rheinland-Pfalz Kultureinrichtungen rot angeleuchtet.

Dauer 2:23 min Night of Light - Hilfeschrei in Rot Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche schwer getroffen. Und noch immer dürfen viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Mit einer Kunstaktion wollen die Betroffenen auf ihre Misere aufmerksam machen.

Das Deutsche Eck, der Nürburgring, die Rheingoldhalle - das sind nur drei von diversen Bauwerken, Kultureinrichtungen und Veranstaltungsorten, die am Montagabend in Rheinland-Pfalz rot angestrahlt wurden. Denn die meisten Veranstalter und Unternehmer, die mit der Branche zusammenhängen, wissen mehr als drei Monate nach Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht, wie es für sie weitergeht.

Viele bekannte Einrichtungen in Rheinland-Pfalz beteiligten sich

In Rheinland-Pfalz haben neben den großen Veranstaltungs- und Kulturorten auch kleinere Sehenswürdigkeiten bei der Night of Light mitgemacht. In Mainz wurden unter anderem die Rheingoldhalle und das Favorite Parkhotel, in Bad Kreuznach die Brückenhäuser und in Alzey die Nikolaikirche rot angestrahlt. Auch kleinere Ortsgemeinden beteiligten sich. So haben zum Beispiel der Flonheimer Marktplatz, der Schildbergturm in Sulzheim und das Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Bodenheim rot geleuchtet. In Kaiserslautern machten die Fruchthalle und das alte Postgebäude in Kirchheimbolanden mit.

Im Norden von Rheinland-Pfalz waren unter anderem das Deutsche Eck und das Schloss in Koblenz beteiligt. Ebenso der Nürburgring in der Eifel und die Stadthalle in Neuwied. In Saarburg wurde das eingerüstete Verbandsgemeinde-Rathaus illuminiert und die Saarburger Seilbahn mit roten LED an den Sesseln und den Stützen in Szene gesetzt. In Trier wurden Rathaus und Weisshaus rot angestrahlt.

Zusammenschluss von Betroffenen aus ganz Deutschland

Während es für andere große Branchen langsam wieder weitergeht und Rettungspakete geschnürt werden, beklagen Veranstalter, dass ihnen Hilfe und Perspektive fehlten. Daher haben sich bundesweit mehr als 7.000 Unternehmen und Selbstständige zusammengetan, um auf ihre prekäre Lage hinzuweisen.

"Es ist ein Hilferuf an die Politik von einer vergessenen Branche." Tom Koperek, Initiator Night of Light

Der Initiator Tom Koperek aus Essen sagte auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen: "Es ist ein Hilferuf an die Politik von einer vergessenen Branche." Mehr als 50 Prozent der Unternehmen in der Branche sind laut Koperek von der Insolvenz bedroht. Die bereitgestellten Kredite brächten nichts, da sie nur für die laufenden Betriebskosten eingesetzt werden dürften. Damit werde der finanzielle Verlust nur nach hinten geschoben.

Kein Ende in Sicht für Klubs und Diskos

Während Messen in Rheinland-Pfalz seit dem 10. Juni wieder schrittweise öffnen dürfen, gibt es für Konzertveranstalter, Klubs und andere Großveranstaltungen noch keine Perspektive. Die Landesregierung schreibt dazu: "Diskotheken und Klubs sind derzeit geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist derzeit offen, da dort die Abstandsregeln sehr schwer einzuhalten sind."

Und auch die beruflichen Veränderungen sind in der Branche zu spüren. Tagungen, Firmenveranstaltungen und Seminare sind zu einem großen Teil in den digitalen Raum verlegt worden. Das betrifft neben den Betreibern von Veranstaltungshäusern auch Caterer und andere Dienstleister.

Studie zeigt Wirtschaftskraft der Veranstaltungsindustrie

In einer Studie, die von der Interessensgemeinschaft Veranstaltungsindustrie in Auftrag gegeben wurde, heißt es, die Branche sei - gemessen an den Umsätzen - der sechstgrößte Zweig in Deutschland. 88 Prozent der darin angegebenen Umsätze von 129 Milliarden Euro jährlich würden im Zusammenhang mit wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen erwirtschaftet.

Doch nicht nur die Veranstalter seien betroffen, sondern auch die vielen Kleinunternehmer und Soloselbstständigen, die mit der Branche verbunden sind, wie Tontechniker, Kameraleute und Künstler, wie Night-of-Light-Initiator Koperek betont.