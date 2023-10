In Berlin, Stuttgart und Duisburg gab es Demonstrationen, auf denen die Gräueltaten der Hamas-Terroristen in Israel begrüßt wurden. Solche Demonstrationen gab es in Rheinland-Pfalz noch nicht. Doch Solidarität mit denjenigen, die seit dem Wochenende Israel angreifen, gibt es schon. Wie strafbar sind solche Aktionen? Wo endet die Meinungsfreiheit?