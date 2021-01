per Mail teilen

Am Montag beginnt die Terminvergabe für Impfungen außerhalb von Pflege- und Alteneinrichtungen. Der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, Alexander Wilhelm (SPD), appelliert an alle Bürger, die noch nicht an der Reihe sind, sich nicht um einen Termin zu bemühen.