Die Weinlese ist noch in vollem Gange, aber viele Winzer in Rheinland-Pfalz arbeiten in diesem Jahr umsonst - sagen verschiedene Branchenvertreter. Grund seien die Wein-Preise. Die sind demnach so niedrig, dass viele Winzer ihre Kosten nicht decken können. SWR-Reporterin Gesa Walch berichtet: