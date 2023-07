So wohnen Nibelungen-Schauspieler - ein Beispiel

per Mail teilen

Seit Freitag stehen sie in Worms auf der Bühne: Die Darstellerinnen und Darsteller der Nibelungenfestspiele. Sie kommen aus der ganzen Welt. Jetzt sind sie für einige Zeit in Worms. Was machen sie den ganzen Tag? Und wo wohnen sie? Einer der Schauspieler wohnt jedenfalls, man könnte sagen, königlich...