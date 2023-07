Bilanz der Nibelungen-Festspiele, Unfall bei "Rad am Ring", Es wird regnerisch

6:02 Uhr

☔️ Wetter für RLP: Regenschauer ziehen über das Land

Pünktlich zum Ferienstart ist das Wetter so gar nicht sommerlich - in den nächsten Tagen solltet ihr die Regenjacke und auch mal einen Pulli parat haben. Seit dem Morgen ziehen von Westen her Schauer über Rheinland-Pfalz. Dabei bleibt es in der Früh noch recht mild bei 13 bis 18 Grad, am Nachmittag wird es noch einmal bis zu 26 Grad warm. Dabei weht ein mäßiger Südwestwind mit teils starken Böen. Deutlich kühler mit Höchsttemperaturen von maximal 21 Grad wird es am Dienstag und Mittwoch. Auch hier kann es immer wieder mal regnen. Am Donnerstag wird es dann noch etwas nasser.