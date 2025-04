"See aus Asche" - so heißt das neue Stück, das in diesem Sommer bei den Nibelungen-Festspielen in Worms aufgeführt wird. Mit Spannung wurde erwartet, welche Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Inszenierung mitmachen. Am Dienstag wurde das Ensemble für die Saison 2025 vorgestellt.