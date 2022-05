Nibelungen-Festspiele: Dieses Jahr dominieren die Frauen

Am 15. Juli starten die Nibelungen-Festspiele in Worms. Dieses Mal dominieren die Frauen in der neuen Inszenierung. Nicht Siegfried, Gunther oder Hagen, sondern Kriemhild und Brünhild sind die Protagonistinnen in dem Königinnendrama. Am Mittwoch haben sich die Schauspielerinnen und der Regisseur in Worms präsentiert.