Die Nibelungen-Festspiele in Worms enden am Sonntagabend. Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden; alle Vorstellungen seien fast ausverkauft gewesen. Und trotz der Unwetter musste keine Veranstaltung abgesagt werden. Allerdings durften wegen Corona nur etwa halb so viele Menschen im Publikum sitzen wie normalerweise.