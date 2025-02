per Mail teilen

An Allerheiligen weisen Mainzer Friedhöfe eine Besonderheit auf: Auf manchen Gräbern finden sich außergewöhnliche Kerzen, die Newwelinge. Sie werden seit dem 14. Jahrhundert aufgestellt, um der Toten zu gedenken. Vor drei Jahren wurde die Produktion der bunten, kegelförmigen Kerzen jedoch eingestellt. Nun werden sie in Handarbeit in Mainz wieder hergestellt.