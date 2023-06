++ Tötungsdelikt in Ludwigshafen ++ Millionen Masken verbrannt ++ Missbrauchsprozess gegen Ex-Radprofi ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:29 Uhr Endlich mehr Bänke: Kaiserslautern nimmt Platz Schon seit Jahren beschweren sich die Menschen in Kaiserslautern, dass sie sich in der Innenstadt gerne auch mal für ein paar Minuten mit einem Kaffee in der Hand gemütlich auf eine Bank setzen würden. Das Problem: Es gibt einfach viel zu wenig Bänke in Lautern. Durch den Betzenberg sind die Lautrer zwar beschwerliche Fußwege gewöhnt, aber zumindest in der City ändert sich das jetzt: Eine Firma stiftet jetzt insgesamt 80 Bänke, die gemeinsam mit Studierenden der Universität entworfen wurden. Alles Unikate. Ganz Kaiserslautern bald im kollektiven Chill-Modus? Die Holzbank vor dem Sankt-Franziskus-Gymnasium in Kaiserslautern wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts dort aufgestellt. Bald soll es 80 neue Sitzbänke in der Stadt geben. SWR Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

9:10 Uhr Tötungsdelikt in Ludwigshafen ging wohl Streit voraus Die Polizei hat neue Details zum Tötungsdelikt in Ludwigshafen veröffentlicht. Das Opfer sei leblos und stark blutend in seiner Wohnung in der Prinzregentenstraße gefunden wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 34-Jährige kurz darauf im Krankenhaus. Zeugenaussagen und die Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin. Verdächtigt wird ein 46 Jahre alter Mann, mit dem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Zu den genauen Hintergründen und dem Motiv wird weiter ermittelt.

9:06 Uhr Als Quereinsteigerin zur Spitzenköchin Ich komme ja aus einer Gastronomen-Familie, aber beruflich war das (offensichtlich) nicht mein großer Traum. Koche lieber gemütlich und ohne Leistungsdruck in der eigenen Küche. Aber Respekt vor allen, die das mit viel Hingabe jeden Tag im Job machen. Dass man es mit solch einer Leidenschaft auch spät noch zu einer erfolgreichen Karriere bringen kann, beweist Rebecca Fischer aus Koblenz. Erst mit Anfang 30 schult sie um zur Köchin, jetzt wurde sie vom renommierten Restaurantführer "Gault&Millau" als "Entdeckung des Jahres" ausgezeichnet. Wir haben bei Instagram mal auf den Teller geschaut:

8:56 Uhr Landwirtschaft und/oder Naturschutz? In Münster findet ab heute der Deutsche Bauerntag statt. Motto diesmal: "Perspektive schaffen - Zukunft bauen". Doch egal wie das Motto lautet, wird vermutlich auch diesmal wieder ein Thema die Diskussionen beherrschen: Wie passen Landwirtschaft und Naturschutz zusammen? Die einen klagen über zu strenge Auflagen, die anderen über zu lasche Gesetze. Ein Stimmungsbild aus Rheinland-Pfalz: Video herunterladen (79,8 MB | MP4)

8:28 Uhr Eine neue (umstrittene) Brücke über den Rhein Seit 2002 ist die "Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal" Teil der Welterbe-Liste der UNESCO. Das soll auch in Zukunft so bleiben, doch die geplante Mittelrheinbrücke zwischen Wellmich und Fellen bei St. Goar könnte Auswirkungen auf den Welterbe-Status haben. Ein "sensibles Projekt", sagt die UNESCO. Nachdem das Raumordnungsverfahren für die Brücke abgeschlossen ist, können nun die konkreten Planungen beginnen. Doch: Ein Baubeginn ist noch nicht in Sicht. Am Mittag will Innenminister Michael Ebling (SPD) über das weitere Vorgehen informieren. Die Visualisierung aus dem Jahr 2009 zeigt den Siegerentwurf des Wettbewerbs "Rheinbrücke im Oberen Mittelrheintal". picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

8:12 Uhr Missbrauchsprozess gegen Olympiasieger Bei solchen Geschichten wird gerne der Ausdruck vom "gefallenen Helden" verwendet: Bei den Olympischen Spielen in Kanada 1976 gewann Gregor Braun im Bahnradsport zwei Goldmedaillen. Seine Fans nannten den in Neustadt geborenen Radprofi den "Bär von der Weinstraße". Heute wird am Landgericht Tübingen das Urteil gegen Braun erwartet, der wegen Kindesmissbrauchs angeklagt ist. Braun und seine damalige Geliebte sollen laut Anklage von September 2013 bis März 2018 regelmäßig deren Tochter gezwungen haben, die beiden beim Geschlechtsverkehr zu filmen. Der ehemalige Radprofi Gregor Braun bei einer Rundfahrt in Köln im Juli 1983. IMAGO xLacixPerenyix

7:46 Uhr Wanderer aus Dahn wird vermisst Das sind diese Meldungen, bei denen ich immer hoffe, dass wir ganz schnell Entwarnung geben können: Seit Montag wird ein 60 Jahre alter Mann aus Dahn vermisst. Er war am Mittag zu einer Wanderung in Richtung Hochstein aufgebrochen. Foto und Personenbeschreibung findet ihr auf der Fahndungsseite der Polizei. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 27. Juni 2023 um 17:30 Uhr.

7:32 Uhr Tötungsdelikt Ludwigshafen: Tatverdächtiger festgenommen Inzwischen hat die Polizei bekannt gegeben, dass die Beamten bereits einen Tatverdächtigen festgenommen haben. Opfer soll ein 34 Jahre alter Mann sein. Er sei leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Über ein mögliches Motiv und die Todesart ist noch nichts bekannt. In der Nacht war in Ludwigshafen ein männlicher Leichnam entdeckt worden. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:23 Uhr Mutmaßlicher Geldautomatensprenger steht vor Gericht Immer wieder geht es hier im Ticker um gesprengte Geldautomaten, weil es irgendwo in Rheinland-Pfalz in der Nacht heftig geknallt hat. Selten jedoch melden wir, dass die Täter geschnappt werden oder vor Gericht stehen. Heute ist aber so ein Tag, denn vor dem Landgericht Koblenz steht ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, am 6. Mai 2022 in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) einen Automaten in die Luft gejagt zu haben. Dabei soll er 30.000 Euro erbeutet haben. Der Sachschaden belief sich damals auf über 580.000 Euro. Mehr lest ihr hier: Niederzissen Geschätzter Schaden bei 580.000 Euro Gesprengter Geldautomat in Niederzissen: Geständnis im Gerichtssaal In Koblenz hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger begonnen: Der 26-Jährige aus den Niederlanden gab die Tat zu und machte ein paar weitere Angaben. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 28. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr Keine Fahndung nach Tötungsdelikt in Ludwigshafen Ein kurzes Update zum Tötungsdelikt in Ludwigshafen: Inzwischen haben die Kollegen aus dem Studio Ludwigshafen erfahren, dass derzeit nicht nach einem oder mehreren mutmaßlichen Tätern gefahndet wird. Die Polizei hat auch noch nicht bestätigt, ob es sich bei der toten Person um einen Mann oder eine Frau handelt. Für alle, die es noch nicht gelesen haben: In der Nacht wurde in Ludwigshafen eine Leiche gefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Weitere Einzelheiten werden im Lauf des Vormittags erwartet. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 28. Juni 2023 um 7 Uhr.

6:46 Uhr Millionen Masken in RLP verbrannt Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber neben Geldbeutel und Taschentüchern (danke Oma, die ständigen Erinnerungen haben geholfen!) und dem Handy habe ich immer noch eine FFP2-Maske in der Hosentasche dabei. Wie gut die noch schützt, sei mal dahingestellt und eigentlich ziehe ich sie auch nicht mehr an. Mir kommt es mittlerweile total surreal vor, wenn ich daran denke, dass wir noch im vergangenen Jahr überall mit Masken unterwegs waren, um uns vor dem Coronavirus zu schützen. Inzwischen sieht man sie nur selten im Supermarkt oder im Zug. Seit die Maskenpflicht im öffentlichen Raum gefallen ist, werden sie offenbar kaum noch gebraucht. Das Land Rheinland-Pfalz hat jetzt mitgeteilt, fast 5,2 Millionen Atemschutzmasken vernichtet zu haben. Sie konnten nach Angaben des zuständigen Landesamtes für Soziales nicht vor Ende des Haltbarkeitsdatums aufgebraucht werden. Rheinland-Pfalz Haltbarkeit überschritten RLP hat Millionen Corona-Schutzmasken vernichtet Mehr als fünf Millionen Atemschutzmasken sind in Rheinland-Pfalz nach dem Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen vernichtet worden. Das sind mehr als bisher angenommen. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

6:28 Uhr Tötungsdelikt in Ludwigshafen Schlimme Nachrichten am frühen Morgen: In Ludwigshafen hat es nach Angaben der Polizei in der Nacht offenbar ein Tötungsdelikt gegeben. Kurz nach 23 Uhr seien die Beamten deswegen alarmiert worden. Fundort sei die Prinzregentenstraße im Stadtteil Nord gewesen. Näheres ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt die Tatumstände den Angaben zufolge noch vor Ort. Im Ticker halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, sobald mehr dazu bekannt ist. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:14 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Münster in Nordrhein-Westfalen treffen sich ab heute zwei Tage lang die Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes. Die Landwirte bangen nach einem zu trockenen Frühjahr vielerorts in Deutschland um ihre Ernteerträge. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschäftigt weiterhin den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Heute soll das Urteil im Zusammenhang mit der Herkunft der Tatwaffe fallen. Ein 68 Jahre alter Mann war vor eineinhalb Jahren vor dem Landgericht Paderborn vom Vorwurf freigesprochen worden, im Jahr 2016 dem späteren Mörder Lübckes die Mordwaffe verkauft zu haben. Gegen diesen Freispruch wegen fahrlässiger Tötung ging die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vor und zog vor den BGH. Im Strafprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe beginnt heute die öffentliche Verhandlung in London. Dem 63 Jahre alten zweifachen Oscar-Gewinner ("American Beauty") werden Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der frühere Star der Netflix-Serie "House of Cards" plädierte in allen zwölf Fällen auf unschuldig.

6:04 Uhr Das Wetter: Wolken, Regen, Sonne - alles dabei! Heute bleibt es meist wolkig, vor allem in Norden von Rheinland-Pfalz. Im Nordwesten kann vormittags leichter Regen fallen. Im Laufe des Tages soll es auflockern. Die Temperaturen liegen weitgehend zwischen 23 und 26 Grad, am wärmsten wird es in der Vorderpfalz. In den Hochlagen im Norden kann es kühler bleiben bei 19 Grad. Am Donnerstag wird es landesweit wolkiger, Regen und Gewitter mit Starkregen sind möglich. Freitag und Samstag soll es verbreitet regnen. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land In einem Prozess wird heute ein Urteil gegen Gregor Braun, einen der erfolgreichsten deutschen Rennradfahrer, erwartet. Dem 67-Jährigen, der zu seiner aktiven Zeit den Spitznamen "Bär von der Weinstraße" trug, wird sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen. Er soll ein Kind gezwungen haben, ihn beim Sex mit dessen Mutter zu filmen. Die Anklage spricht von 55 Fällen. Der Bau einer Straßenbrücke im Mittelrheintal ist einen Schritt näher gerückt. Das sogenannte Raumordnungsverfahren ist abgeschlossen, nun können konkretere Planungen beginnen. Einen Termin für einen möglichen Baubeginn gibt es aber noch nicht. Heute will RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) vor Ort in St. Goarshausen die weiteren Planungen an Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) übergeben. In Koblenz wird der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe fortgesetzt. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.