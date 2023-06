++ Frau hängt in Kleidercontainer fest ++ Corona-Masken werden verbrannt ++ Geburt im Rettungswagen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:54 Uhr 🚊 Ende 2024 sollen Personenzüge auf der Trierer Weststrecke fahren Gute Nachricht für Bahnfahrer in der Region Trier: Die Weststrecke soll bis Ende kommenden Jahres aus- und umgebaut sein. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Auch vier Bahnhöfe sollen bis dahin neu gebaut werden - und zwar in Trier-Pallien, Trier-West, Trier-Euren und Trier-Zewen. Ziel der Bahn ist es, dass künftig Nahverkehrszüge von Luxemburg über Trier-West nach Wittlich sowie von Saarburg über Trier-West zur Station Trier-Hafenstraße fahren. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 27. Juni 2023 um 10:30 Uhr.

9:10 Uhr 🚔 Mutmaßliche Geldautomatensprenger von Jünkerath gefasst Vor einem guten Jahr hatten Kriminelle einen Geldautomaten in Jünkerath in der Eifel in die Luft gejagt. Jetzt hat die Polizei vier der fünf mutmaßlichen Täter dingfest gemacht. Es soll sich bei ihnen um die selben Personen handeln, die in der vergangenen Woche einen Geldautomaten in Frankfurt-Hechenheim gesprengt haben. Das Amtsgericht Frankfurt erließ Haftbefehl gegen die Niederländer. Ein fünfter Verdächtiger werde weiterhin gesucht. Bei der Automatensprengung in Jünkerath war ein Sachschaden von einer halben Million Euro entstanden. Mehr lest ihr bei unseren Kollegen von der Hessenschau. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 27. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:57 Uhr Ampel-Fraktionen einigen sich beim Heizungsgesetz Die Ampel-Fraktionen haben letzte Änderungen am lange umstrittenen Heizungsgesetz festgezurrt. Die Verständigung sei in der Nacht erreicht worden, hieß es. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast sagte, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) könne nun noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Damit hätten die Bürger Klarheit, wie es mit dem Heizen weitergehe. Die Koalition hatte ihren monatelangen Streit über das GEG vor zwei Wochen beigelegt und "Leitplanken" formuliert. Entlang dieser sollte der ursprüngliche Gesetzentwurf geändert werden. Mit der nun erfolgten Einigung wurden die noch offenen Fragen geklärt. Zu den "Leitplanken" gehörte insbesondere die Verabredung, dass neue Vorschriften für Bestandsbauten erst gelten, wenn kommunale Wärmeplanungen für die jeweilige Region vorliegen. Gasheizungen dürfen demnach auch in Neubauten weiterhin eingebaut werden, wenn sie grundsätzlich auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 27. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Frau bleibt in Kleidercontainer hängen Eine Frau ist in der vergangenen Nacht in Gerolsheim (Kreis Bad Dürkheim) mit ihrem Arm in einem Kleidercontainer stecken geblieben und hat sich dabei schwer verletzt. Polizeibeamte sind nach eigenen Angaben gegen halb drei nachts von Anwohnern alarmiert worden, weil sie laute Hilfeschreie gehört hätten. Den Beamten sei es gelungen, die Frau zu befreien. Die 43-jährige alkoholisierte Erntehelferin erlitt laut Polizei eine Quetschung am Arm und musste in eine Klinik gebracht werden. Außerdem müsse sie sich wegen versuchten Diebstahls verantworten, hieß es. Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 27. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:25 Uhr 📞 Millionenschaden durch "falsche Polizisten" Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, haben in den vergangenen Jahren bundesweit mindestens 120 Millionen Euro erbeutet. Das ist das Ergebnis einer ARD-Umfrage unter allen Landeskriminalämtern. Die Ermittler hätten zwar zwei große Callcenter-Netzwerke in der Türkei zerschlagen. Allerdings sei die Zahl der Betrugsversuche in den vergangenen drei Jahren weiter hoch gewesen, heißt es von der Polizei. Viele Täter seien in Deutschland aufgewachsen und stammten aus türkisch-arabischen Clans. Für ihren Betrug suchen sich "falsche Polizisten" meist ältere Menschen als Opfer aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Über dieses Thema berichteten die Radionachrichten von SWR Aktuell am 27. Juni 2023 um 8:00 Uhr.

8:16 Uhr Polizei sucht Autofahrer, der Fußgänger angefahren hat Die Trierer Polizei sucht einen Autofahrer, der gestern am frühen Abend in der Nähe der Innenstadt einen Fußgänger angefahren haben soll. Der Mann hat sich laut Polizei vor das Fahrzeug gestellt, um den Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der Pkw-Fahrer sei dennoch weitergefahren. Dabei sei der Fußgänger leicht am Bein verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Autofahrer. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen BMW gehandelt haben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 27. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:51 Uhr 🚲 Polizei Kaiserslautern versteigert Fahrräder Das Polizeipräsidium Westpfalz wird heute zum Auktionshaus: Ab 11 Uhr versteigern die Beamten dort Fahrräder, die bei Einsätzen beschlagnahmt wurden. Die Startpreise der Räder liegen zwischen 25 und 600 Euro liegen - je nach Art und Zustand des Rades. Es sollen unter anderem Trekkingräder, Mountainbikes und E- Bikes unter den Hammer kommen. Die Erlöse fließen in den Haushalt des Landes. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 27. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

7:43 Uhr ⚡️ Stromausfall in der Pfalz In der vergangenen Nacht ist in fünf Gemeinden in der Pfalz teilweise der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei waren die Orte Lambsheim, Fußgönheim und Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis sowie Friedelsheim und Ellerstadt im Kreis Bad Dürkheim betroffen. Es habe Probleme mit einem Strommast gegeben, weshalb die Orte zwischen 1:00 und 3:00 Uhr keine Elektrizität gehabt hätten. Den Pfalzwerken sei es gelungen, die Versorgung wiederherzustellen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Ludwigshafen am 27. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:37 Uhr 🚑 Überstürzte Geburt im Rettungswagen Zu einer ziemlich schnellen und überstürzten Geburt ist es gestern Nachmittag in einem Rettungswagen in Mainz-Kastel gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte per Notruf alarmiert. Der Anrufer hatte angegeben, dass bei seiner schwangeren Freundin die Wehen eingesetzt hätten. Obwohl der Rettungswagen bereits sechs Minuten später bei der Frau eintraf, war es laut Feuerwehr zu spät, um ins Krankenhaus zu fahren. Knapp zehn Minuten später brachte die Frau einen gesunden Jungen zur Welt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 27. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

7:24 Uhr Bund plant, Corona-Masken zu verbrennen Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Schutzmasken bei uns Mangelware waren? Jetzt scheinen wir das gegenteilige Problem zu haben: Die Bundesregierung weiß offenbar nicht, wohin sie mit all den Masken soll, die sie in der Corona-Pandemie beschafft hat. Das jedenfalls berichtet die Tageszeitung "Welt" und beruft sich auf das Bundesgesundheitsministerium. Demnach geht es um 700 Millionen Masken, deren Haltbarkeit überschritten ist. Die Masken sollen nun verbrannt werden. Die Opposition kritisiert: Schon beim Anschaffen der Masken sei absehbar gewesen, dass so viele nicht mehr gebraucht würden. Auch Gesichtsmasken haben ein Verfallsdatum. dpa Bildfunk picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 27. Juni 2023 um 6:00 Uhr.

7:10 Uhr ❔ 52 Kinder gelten im Land als vermisst Das Landeskriminalamt (LKA) hat neue Zahlen zu Vermisstenfällen bekanntgegeben. Demnach werden in Rheinland-Pfalz derzeit 52 Kinder unter 14 Jahren vermisst. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr sei dies ein Kind mehr. In den meisten Fällen könnten die Hintergründe der Vermisstenfälle aufgeklärt werden. Gründe für das Verschwinden von Kindern seien beispielsweise Abenteuerlust oder Streit innerhalb der Familie. Zudem gelten in Rheinland-Pfalz 84 Jugendliche als vermisst. Dies sind laut LKA drei Fälle mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 156 vermisste Erwachsene (2022: 146). LKA informiert über Vermisstenfälle Mehr Menschen in RLP vermisst als 2022 In Rheinland-Pfalz werden aktuell mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermisst, also vor einem Jahr. Die Zahl schwankt regelmäßig, heißt es vom LKA. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:50 Uhr 🌎 Blick nach Deutschland und in die Welt Bietet Amazon zu Unrecht eigene Produkte deutlich sichtbarer an als andere? Ja, hatte das Bundeskartellamt festgestellt. Dagegen legte Amazon wiederum eine Beschwerde ein, die nun am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt wird. Das Kartellamt will in Zukunft große Digitalkonzerne besser kontrollieren, damit diese ihre herausragende Stellung nicht ausnutzen. Gustav Klimts letztes Porträt kommt in London unter den Hammer. Das Auktionshaus Sotheby's rechnet damit, dass das Werk "Dame mit Fächer" des österreichischen Jugendstil-Malers einen Preis von rund 65 Millionen Pfund (75,7 Millionen Euro) erzielt. Kunstwerke von Klimt werden nur sehr selten verkauft. 2006 war sein Porträt "Adele Bloch-Bauer II" bei Christie's in New York für 87,9 Millionen Dollar (81,5 Millionen Euro) versteigert worden. 2017 wechselte es bei einem privaten Verkauf für 150 Millionen Dollar den Besitzer. Im Prozess gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wollen die sieben Richter vor dem Obersten Wahlgericht des Landes ihr Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem rechtsradikalen Politiker unter anderem Missbrauch politischer Macht vor, was der 68-Jährige allerdings zurückweist. Bei einer Verurteilung droht ihm ein achtjähriger Ausschluss von öffentlichen Ämtern.

6:34 Uhr 💶 Kaiserslautern erhöht Steuern Grundbesitzer in Kaiserslautern werden wohl bald mehr Grundsteuer zahlen müssen. Das jedenfalls hat der Stadtrat gestern beschlossen. Auch die Gewerbesteuer soll erhöht werden. Mit diesen beiden Maßnahmen will die klamme Stadt etwa 7,1 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr generieren. Der Schritt sei notwendig, um dem Entschuldungsfonds des Landes beitreten zu können, so Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Außerdem könnte es künftig in Kaiserslautern eine Verpackungssteuer geben. Kaiserslautern Um am Entschuldungsfonds des Landes teilnehmen zu können Kaiserslautern erhöht Grundsteuer und Gewerbesteuer Die Stadt Kaiserslautern wird Steuern und weitere Kosten für die Bürger erhöhen, um dem Entschuldungsfonds des Landes beitreten zu können. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:24 Uhr ⛅️ So wird das Wetter heute Heute heißt es ordentlich durchlüften, denn die große Hitze ist fürs Erste vorbei. Zunächst bleibt es locker bewölkt, im Tagesverlauf wird die Bewölkung aber immer stärker. Es bleibt dabei meist trocken. Am Abend kommen von Norden her die ersten Regentropfen, viel wird dabei aber nicht fallen. Es weht ein schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung. Erst am Donnerstag und Freitag ist mit mehr Regen zu rechnen. Video herunterladen (28,5 MB | MP4)

6:13 Uhr 😎 Heute ist der Tag der Sonnenbrille Der heutige Tag der Sonnenbrille ist ein guter Anlass, darauf hinzuweisen, warum Sonnenbrillen so wichtig sind. Viele halten sie nur für einen Modeartikel. Das sind sie zwar auch. Doch gleichzeitig schützen sie die Augen vor gefährlicher UV-Strahlung. Diese kann nicht nur zur Entstehung des Grauen Stars beitragen, sondern möglicherweise sogar zu Netzhauterkrankungen wie der Makuladegeneration. Wichtig: Beim Kauf einer Sonnenbrille sollte man darauf achten, dass sie die Kennzeichnung "UV-400" aufweist. Nur solche Brillen filtern die UV-Strahlung ausreichend. Apropos Sonnenbrille: Wisst ihr eigentlich, wer der derzeit berühmteste Sonnenbrillenträger aus Rheinland-Pfalz ist? Na klar, der Rapper Apache 207 aus Ludwigshafen. Er trägt seine Brille sogar drinnen und praktisch zu jeder Tageszeit. Warum? "Die Augen sind das Tor zur Seele", sagt er. Von seiner Seele solle man nur das sehen, was er selber bereit sei zu offenbaren. Überzeugte Sonnenbrillenträger: Apache 207 (l.) und Udo Lindenberg. Ihr gemeinsames Lied "Komet" ist seit Monaten in den Charts. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Warner Music | Tine Acke

5:59 Uhr 🔥 Brand im Trierer Hafen gelöscht Großeinsatz für die Feuerwehr in Trier gestern am späten Abend: Bei einem Schrotthändler im Industriegebiet am Hafen war ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung sogar über Warnapps gewarnt. Noch vor Mitternacht war der Brand aber gelöscht und bei so viel Aufregung ging es eigentlich ganz glimpflich aus: Keine Verletzten, ein Schaden von geschätzt 15.000 Euro und auch das verunreinigte Löschwasser konnte abgeleitet werden, bevor es in das Hafenbecken und die Mosel gelangte. Mehr Infos dazu haben wir in der Nacht hier für euch zusammengetragen: Trier Warnmeldung für Anwohner aufgehoben Großbrand im Trierer Hafen unter Kontrolle Am Montagabend ist in einem Industriebetrieb im Trierer Hafen ein Feuer ausgebrochen. Die Anwohner benachbarter Stadtteile sollten Fenster und Türen geschlossen halten.