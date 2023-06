Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Ich sage tschüss! Das war's für heute! Morgen ab 6 Uhr bin ich wieder für euch da und berichte über das Geschehen in Rheinland-Pfalz. Bis dahin gibt’s Nachrichten aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Ich wünsche euch einen schönen Tag!

9:53 Uhr 📚 Pfälzer Historiker Roland Paul gestorben Der Kaiserslauterer Historiker Roland Paul ist tot. Der ehemalige Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte starb am Samstag im Alter von 72 Jahren, wie Weggefährten bestätigten. Roland Paul forschte vor allem zur Auswanderergeschichte der Pfälzer im 18. und 19. Jahrhundert. 2016 veröffentlichte er einen Zeitungsbeitrag über Friedrich Trump, den aus Kallstadt ausgewanderten Großvater des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Über den Beitrag berichteten zahlreiche internationale Medien - darunter CNN. Außerdem widmete sich Paul der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Pfalz. Roland Paul hielt zahlreiche Vorträge im In- und Ausland und war für Kommunen und Institutionen erster Ansprechpartner in Fragen der pfälzischen Geschichte. Der Historiker Roland Paul war tief in der Pfalz verwurzelt. SWR Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 26. Juni 2023 um 9:30 Uhr.

9:46 Uhr Zweijähriger fällt ins Nichtschwimmerbecken Schrecksekunde im Bad Sobernheimer Freibad: Dort ist ein zweijähriger Junge gestern Nachmittag in Anwesenheit seines Vaters ins Nichtschwimmerbecken gefallen. Wie die Kirner Polizei meldet, ging der Junge unter, konnte jedoch von einem Badegast schnell aus dem Wasser gezogen werden. Der Zweijährige war kurzzeitig bewusstlos, reagierte dann jedoch wieder. Er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen geht es ihm wieder gut. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 26. Juni 2023 um 9:30 Uhr.

9:33 Uhr 🌉 Brücke zwischen Bingen und Rüdesheim kommt nicht Aus der angedachten Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Bingen und Rüdesheim wird erst mal nichts: Der Binger Stadtrat will die Idee nach einem eindeutigen neuen Gutachten nicht weiter verfolgen, wie Bürgermeister Ulrich Mönch (CDU) mitteilte. Das Gutachten hatte ergeben, dass die Genehmigung einer Rheinbrücke bei Bingen unrealistisch sei. Dadurch wäre der Status des Oberen Mittelrheintals als UNESCO-Welterbe gefährdet. Bei einer Brücke weiter östlich in Richtung Ingelheim machten zudem mehrere Naturschutzgebiete eine Genehmigung unwahrscheinlich. Um den Weg über den Rhein zu erleichtern, will der Stadtvorstand mit der Stadt Rüdesheim sprechen, ob die Rheinfähre für Fahrräder und Fußgänger in Zukunft kostenlos angeboten werden könnte. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 26. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

9:19 Uhr 🚚 Lkw rammt Brücke in Bad Kreuznach Das dürfte einen ziemlichen Knall gegeben haben: Ein Lkw hat gestern Morgen eine Brücke in der Nähe des Bad Kreuznacher Bahnhofs beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um die Unterführung am Bahnhofsvorplatz. Der Fahrer hatte die Höhe seines Lkw unterschätzt. Der Auflieger krachte daraufhin gegen das Mauerwerk, wurde weggerissen und landete auf angrenzenden Parkplätzen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden am Laster beträgt laut Polizei 10.000 Euro. Die Statik der Unterführung wird heute überprüft. Bad Kreuznach Bahnverkehr nicht betroffen Lkw kracht gegen Unterführung am Bad Kreuznacher Bahnhof In Bad Kreuznach ist ein Lkw gegen eine Unterführung gekracht. Der Laster war viel zu hoch. Der Auflieger wurde abgerissen und landete auf Parkplätzen. Verletzt wurde niemand. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:06 Uhr 🍒 Obstklau grassiert im Norden von RLP Bauern im Norden von Rheinland-Pfalz beklagen, dass immer mehr Obst gestohlen wird - und zwar im großen Stil. Nach Angaben des Obstbaurings Koblenz schlugen die Obstdiebe jüngst im Stadtteil Bubenheim zu. Dort ernteten die Unbekannten die Süßkirschen von 30 Bäumen ab. An zehn weiteren Bäumen hingen nur noch Früchte in den Baumspitzen. Die Plantage gehört einem Nebenerwerbslandwirt. Obstbauring-Chef Thomas Kreuter sagte, die Diebe würden immer dreister: Selbst eingezäunte Felder schreckten die Täter nicht ab, es seien auch schon Zäune aufgeschnitten worden. Auch Obstbauern in der Verbandsgemeinde Weißenthurm beklagen teils erhebliche Einbußen. Diebe würden das Obst kiloweise in Kisten, Eimer oder Taschen füllen und mitnehmen - offenbar um es zu verkaufen. Der Obstbauring weist daraufhin, dass auch der sogenannte Mundraub nicht nur verboten, sondern auch strafbar ist. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 26. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:57 Uhr 👊🏻 Schlägerei zwischen Fußballmannschaften In Veldenz (Kreis Bernkastel-Wittlich) haben sich am Samstagabend zwei Fußballmannschaften geprügelt. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein Handydiebstahl. "Als man diesen versuchte untereinander zu klären, mischten sich mehrere Beteiligte der Mannschaften ein und die Situation geriet außer Kontrolle." Insgesamt hätten sich zehn Spieler an der Schlägerei beteiligt. Ein Mann kam demnach ins Krankenhaus, außerdem wurden zwei Bierkrüge zerbrochen. Über dieses Thema berichtete DASDING am 26. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:40 Uhr 🧮 Wahlkrimi in Bad Dürkheim Nicht nur in Frankenthal ist gestern ein neues Stadtoberhaupt gewählt worden, sondern auch in Bad Dürkheim. Der Urnengang dort wurde sogar zu einem regelrechten Krimi: Mit gerade einmal drei Stimmen Vorsprung setzte sich Natalie Bauernschmitt (CDU) gegen Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD) durch. Bauernschmitt zeigte sich nach ihrem Wahlerfolg erleichtert und vermutete, dass ihre "schätzungsweise 4.000 Haustürbesuche" ihr den Sieg eingebracht haben könnten. Die CDU-Politikerin wird ihr Amt im Januar 2024 antreten.

8:31 Uhr ☀️ Wie sich Kommunen vor Hitze schützen wollen Ich hatte es eingangs schon angekündigt: In Berlin berät Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) heute mit Fachleuten zum ersten Mal über einen nationalen Hitzeschutzplan. Auch in Rheinland-Pfalz arbeiten immer mehr Städte an Hitzeschutzplänen, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa zeigt. Darunter ist etwa die Landeshauptstadt Mainz, die wegen der dichten Stadtstruktur zu den wärmsten Städten Deutschlands gehört. Seit Mai arbeitet die Mainzer Verwaltung an einem Hitzeschutzplan. Bislang gibt es aber nur Verhaltenstipps und Infos auf der Homepage. Konkreter sind die Pläne in Trier: In der Innenstadt stehen etwa öffentliche Trinkwasserspender. Außerdem gibt es in der Stadt mehr Pflanzen, die an die wärmeren Temperaturen angepasst sind. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 26. Juni 2023 um 8:00 Uhr.

8:13 Uhr Motorradfahrer kommt in Niedermoschel ums Leben Traurige Nachricht von gestern Abend: In Niedermoschel (Donnersbergkreis) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war gegen die Leitplanke geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße bei Niedermoschel war drei Stunden lang gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 26. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:57 Uhr 🚔 Mann attackiert Trierer Festbesucher mit Pfefferspray Unschöne Szene auf dem Trierer Altstadtfest: Dort hat ein 73-jähriger Mann am Samstagabend eine Personengruppe mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei mitteilte, war er mit dieser zuvor in Streit geraten. Der Mann sei zunächst weggegangen, aber kurze Zeit später zurückgekehrt und habe das Pfefferspray gezückt. Einige Festbesucher hätten daraufhin über Husten, tränende Augen und Atembeschwerden geklagt. Eine Person sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 73-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Trier melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 26. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:42 Uhr 🎤 Mark Forster rockt den Betze Genesis, Madonna, Queen - die Liste der Stars, die schon mal im Wembley-Stadion gespielt haben, ist lang. Nicht dazu gehört (bislang) Mark Forster. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass es den Kaiserslauterer dort bald hinzieht. Denn der 40-Jährige hat sich gerade einen ganz anderen Lebenstraum erfüllt:

7:31 Uhr 🚦 Verkehrsmeldungen: Die Lage auf den Straßen Was geht auf den Straßen in Rheinland-Pfalz? Unsere Verkehrsredaktion weiß es. Auf der B260 bei Bad Ems ist derzeit der Malbergtunnel gesperrt. Auch auf der B9 zwischen Frankenthal Süd-Studernheim und Oggersheim hakt es: Dort ist die linke Fahrspur dicht - wegen einer Unfallaufnahme. Ansonsten sieht es heute morgen recht ruhig aus auf den Straßen. Alle aktuellen Infos zu Staus und Behinderungen in Rheinland-Pfalz findet ihr hier: SWR Verkehrsmeldungen

7:23 Uhr 🌧️ Wettervorhersage: Abkühlung in Sicht Nach einem heißen Wochenende kühlt es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz etwas ab. Es ist sogar der ein oder andere Regenschauer möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Heute liegen die Temperaturen im Tagesverlauf zwischen 25 und 29 Grad. Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad trocken. Video herunterladen (29,6 MB | MP4)

7:14 Uhr 🚒 Mann bei Brand schwer verletzt In Kehrig (Kreis Mayen-Koblenz) ist am Wochenende ein Mann bei einem Gartenhausbrand schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es im Garten zu einer Explosion, weil möglicherweise ein Tischgrill falsch bedient wurde. Dabei habe der Mann schwere Verbrennungen an Händen, Armen und Nacken erlitten. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz am 26. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr 💉 Taub durch Corona-Impfung? 150.000 Euro - diese Summe fordert eine Mainzer Zahnärztin vom Impfstoffhersteller AstraZeneca. Der Grund: Die Frau ließ sich im März 2021 mit dem Vakzin von AstraZeneca gegen das Corona-Virus impfen. Drei Tage später konnte sie nach eigenen Angaben auf dem rechten Ohr nichts mehr hören. Auch jetzt sei sie auf dem Ohr immer noch taub und könne noch nicht wieder arbeiten. Nach Angaben ihres Anwalts wird die Frau beim Prozess ein Gutachten der Uniklinik Würzburg vorlegen, welches den Impfschaden bescheinigt. Bereits im Januar hatte es in Bayern eine Klage gegen AstraZeneca gegeben - mit welchem Ausgang, lesen Sie hier: Mainz Nach Corona-Impfung Möglicher Impfschaden - Mainzerin klagt gegen AstraZeneca Sie war drei Tage nach der Corona-Impfung auf dem rechten Ohr taub und ist es bis heute. Deshalb fordert eine Mainzer Zahnärztin vom Impfstoffhersteller AstraZeneca Schadenersatz und Schmerzensgeld. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:42 Uhr Es ist Glühwürmchen-Zeit! Haben Sie in diesem Sommer bereits ein Glühwürmchen gesehen? Ich noch nicht, aber nachdem ich diesen Post meiner Social-Kolleginnen und -Kollegen gesehen habe, werde ich in Zukunft genauer hinsehen:

6:36 Uhr 🗳️ Nicolas Meyer gewinnt OB-Wahl in Frankenthal Frankenthal hat einen neuen Oberbürgermeister: Er heißt Nicolas Meyer. Der 42-jährige Kandidat der Freien Wählergruppe setzte sich gestern haushoch mit 55,4 Prozent gegen seine Mitbewerber durch. "Das ist ein fulminantes Ergebnis", freute sich Meyer am Abend. "Damit haben wir alle nicht gerechnet." Sein stärkster Konkurrent, der CDU-Kandidat Bernd Knöppel, kam gerade mal auf 22,7 Prozent. Noch arbeitet Meyer als Personalleiter im Polizeipräsidium Mannheim. Ab 1. Januar übernimmt er dann den Chefposten im Rathaus Frankenthal. Frankenthal Klarer Sieg OB-Wahl in Frankenthal: Nicolas Meyer (FWG) gewinnt haushoch Nicolas Meyer (FWG) hat am Sonntag mit 55,4 Prozent der Stimmen haushoch die OB-Wahl in Frankenthal gewonnen.

6:16 Uhr Der Blick über den Tellerrand Einmal den Schweigefuchs für Rheinland-Pfalz, hier kommen die Themen, die heute in Deutschland und der Welt wichtig werden: Die von der Regierung eingesetzte Mindestlohnkommission gibt am Morgen ihre Empfehlung zur Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns bekannt. Das passiert alle zwei Jahre. In dem Gremium sitzen Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaften sowie der Wissenschaft. Den Mindestlohn gibt es in Deutschland seit 2015, im Moment liegt er bei zwölf Euro pro Stunde. Nach dem versuchten Aufstand der Wagner-Söldner in Russland beraten die Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union am Montag in Luxemburg über weitere Unterstützung für die Ukraine. Erwartet wird ein formeller Beschluss, den gemeinsamen Militärhilfe-Fonds um weitere 3,5 Milliarden Euro aufzustocken. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lädt in Berlin zu einem Fachgespräch zum Umgang mit Hitzewellen. Geladen sind Vertreterinnen und Vertreter von Pflege, Ärzteschaft, Kommunen, Ländern und Sozialverbänden sowie weitere Experten aus Wissenschaft und Praxis. Thema ist der von Lauterbach geplante "Hitzeschutzplan".

6:12 Uhr 🚗 Autofahrer mit knapp fünf Promille unterwegs Mit knapp fünf Promille Alkohol im Blut hat die Polizei einen 30 Jahre alten Mann in der Eifel im Auto erwischt. Die Beamten waren am Sonntag von einer Zeugin angerufen worden, die den Betrunkenen in seinem Wagen an einer Tankstelle in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) beobachtet hatte. Dort traf die Polizei den Mann zwar nicht mehr an, aber später dann an seiner Wohnanschrift. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,92 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, außerdem ist er seinen Führerschein erstmal los. Bitburg Betrunken mit dem Auto unterwegs Polizei Bitburg stoppt Mann mit fast fünf Promille Die Polizei Bitburg hat am Sonntag einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit fast fünf Promille Alkohol Auto gefahren ist. 10:00 Uhr Am Vormittag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:08 Uhr Das wird heute wichtig im Land Vor dem Mainzer Landgericht beginnt ein Zivilprozess wegen eines möglichen Impfschadens durch das Corona-Vakzin von AstraZeneca. Die Klägerin macht geltend, sie habe durch die Impfung einen Hörschaden erlitten und fordert Schadenersatz. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev kommt heute nach Idar-Oberstein. Wie ein Sprecher des Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten (SPD) aus Bad-Kreuznach mitteilte, wird der Botschafter die Artillerieschule in Idar-Oberstein besuchen. Dort sind ukrainische Soldaten am Waffensystem Panzerhaubitze ausgebildet worden. In Koblenz wird der Prozess wegen des Brandanschlags auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis fortgesetzt. Der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war 1991 infolge der Flammen gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 52-jährigen Angeklagten vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben. Wie die Studierendenwerke im Land künftig arbeiten sollen, stellt Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) am Nachmittag vor. In einer Studie wurde untersucht, wie sich die Corona-Pandemie und die Digitalisierung auf ein Studium ausgewirkt haben.

5:59 Uhr 🔥 Explodierendes Auto löst Waldbrand aus Was für eine Geschichte: Auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn ist gestern Nachmittag ein Auto explodiert und hat einen Waldbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war einem Mann aufgefallen, dass Rauch aus dem Motorraum seines Wagens kam. Er stellte daraufhin sein Fahrzeug an einer Ausfahrt ab. Gerade als er und sein Beifahrer ausstiegen, fing das Auto an zu brennen. Durch die Flammen detonierten Einwegzigaretten und CO2-Behälter, die sich in dem Auto befanden. Trümmer des Wagens flogen bis auf die Gegenspur der Autobahn und beschädigten vorbeifahrende Fahrzeuge. Auch eine Böschung fing daraufhin Feuer. Da die Feuerwehr zunächst nur aus der Ferne löschen konnte, entstand ein Waldbrand auf etwa 2.000 Quadratmetern Fläche. Nach rund zwei Stunden hatten die Feuerwehrleute laut Polizei den Brand unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten war die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. An die wartenden Autofahrer wurden Getränke verteilt. Das einzig Gute an der Geschichte: Verletzt wurde niemand. Enkenbach-Alsenborn Vollsperrung am Sonntag Auto-Explosion auf A6 bei Kaiserslautern löst Waldbrand aus Auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) ist am Sonntag ein Auto explodiert. Die Explosion setzte Böschung und Wald am Rand der Autobahn in Brand.