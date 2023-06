Das war es mit dem Ticker für heute und damit für diese Woche. Am Montag startet um 6 Uhr mein Kollege Mark Kalbus wieder mit euch durch. Auch ohne Ticker halten wir euch natürlich über alles Wichtige im Land auf dem Laufenden, im Web, in der App und auf Social Media.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Prototypen, der weiter getestet wird. Normalerweise müssen die Kommunen für ihre Feuerwehren die Fahrzeuge anschaffen. Die acht "TLF 3000", so der Name, werden nun aber vom Land angeschafft, um bei Waldbränden die kommunalen Feuerwehren zu unterstützen. Die neuen Fahrzeuge sind geländegängig, wendig und haben bis zu 4.000 Liter Wasser an Bord.

Rheinland-Pfalz soll acht neue Tanklöschfahrzeuge bekommen. Das erste stellt Innenminister Michael Ebling (SPD) heute am Rande der Frühjahrstagung der rheinland-pfälzischen Brand- und Katastrophenschutzinspekteure in Wirges (Westerwaldkreis) vor.

Damit mehr Kinder in Rheinland-Pfalz schwimmen lernen können, setzt sich die CDU dafür ein, mobile Schwimmcontainer anzuschaffen. Der Landtags will darüber weiter beraten.

Gestern hat euch mein Kollege Oliver Nieder hier im Ticker angekündigt, dass der Landtag unter anderem über Schwimmbäder berät. Da die Diskussion erst nach 10 Uhr stattfand, will ich euch zumindest noch ein paar Details nachliefern: Die CDU fordert die testweise Anschaffung mobiler Schwimmcontainer, damit auch Schulen, die kein Schwimmbad in der Nähe haben, zumindest eingeschränkt Schwimmen unterrichten können. Die Landesregierung will erstmal abwarten, zu welchem Ergebnis ein Modellprojekt in Nordrhein-Westfalen kommt. Die Fachleute der DLRG halten die Idee ohnehin für eine Notlösung. Alle Details hier im Artikel:

Wenn wir schon bei Tieren sind, direkt noch ein Servicepost meiner Social Media-Kolleginnen und -Kollegen: Hunde und Katzen verletzen sich gerade häufig an sogenannten Grannen. Was es damit auf sich hat und welche Tipps Tierärztinnen und -ärzte haben, seht ihr in diesem Post.

Das Wichtigste vorweg: Es sind keine sprechenden Nija Turtles und die Stadt Landau begegnet dem Fachkräftemangel auch nicht mit tierischer Unterstützung in der Verwaltung. Aber: Im Fundbüro der Stadt wurden zwei Schildkröten abgegeben. Dem Klischee einer Behörde entsprechend wurden die beiden mit den liebevollen Namen "Schildkröte 1" und "Schildkröte 2" betitelt, das Geschlecht (weiblich) und auch ihre Art bestimmt. Die Chinesische Dreikielschildkröte war im Ortsteil Arzheim unterwegs, die Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte wurde in der Innenstadt aufgelesen. Nach der "erkennungsdienstlichen" Behandlung sind die beiden Reptilien nun in einem Tierheim untergebracht .

Nach der Diskussion um zu viele versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler an Ludwigshafener Grundschulen sollen sogenannte Familiengrundschulzentren jetzt Abhilfe schaffen. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Ludwigshafen hat dem unter Vorbehalt zugestimmt. Noch ist unklar, wie die Zentren finanziert werden, und an welchen Schulen sie angesiedelt werden sollen. Was die Einrichtungen leisten sollen, fasst meine Kollegin Nicoletta Prevete zusammen:

Am Rhein postieren sich Dutzende Bücherliebhaberinnen und -liebhaber, die ihre Bestände auf Tischen präsentieren. Sie beginnen dann, ihre Bücher untereinander zu tauschen und/oder zum Verkauf anzubieten. Dabei entsteht oft ein munteres Gefeilsche. Wird ein Geschäft abgeschlossen, bekunden das beide Parteien mit dem Ausspruch: "Dem Buch zur Ehre, Gutenberg zum Ruhm." Die Gespräche und Fachsimpeleien dabei dauern oft bis in den späten Abend.

Mit Stiefeln und Würfeln, die etwa doppelt so groß sind wie heute gewöhnliche, tragen vor allem ältere Leute auf dem Gutenbergplatz vor dem Staatstheater den Würfel-Wettbewerb aus. Es ist eine Reminiszenz an ein Spiel, das zu Zeiten Gutenbergs vor allem in Kneipen betrieben wurde. Der Sieger oder die Siegerin erhält einen großen Wanderpokal der Stadt aus Messing.

Am Rhein postieren sich Dutzende Bücherliebhaberinnen und -liebhaber, die ihre Bestände auf Tischen präsentieren. Sie beginnen dann, ihre Bücher untereinander zu tauschen und/oder zum Verkauf anzubieten. Dabei entsteht oft ein munteres Gefeilsche. Wird ein Geschäft abgeschlossen, bekunden das beide Parteien mit dem Ausspruch: "Dem Buch zur Ehre, Gutenberg zum Ruhm." Die Gespräche und Fachsimpeleien dabei dauern oft bis in den späten Abend.

Mit Stiefeln und Würfeln, die etwa doppelt so groß sind wie heute gewöhnliche, tragen vor allem ältere Leute auf dem Gutenbergplatz vor dem Staatstheater den Würfel-Wettbewerb aus. Es ist eine Reminiszenz an ein Spiel, das zu Zeiten Gutenbergs vor allem in Kneipen betrieben wurde. Der Sieger oder die Siegerin erhält einen großen Wanderpokal der Stadt aus Messing.

Die Johannisnacht in Mainz ist ein Fest der Gebräuche. Was passiert während des Festes beim sogenannten Gautschen?

Damit ihr schon einmal etwas in Wochenendstimmung geratet, ein kleines Quiz zur Auflockerung: Heute startet die Johannisnacht in Mainz. Das Fest ist auch eines der Geschichte und der Gebräuche. Ich will von Euch wissen: Was passiert während der Johannisnacht beim "Gautschen"?

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, liegt das auch an Änderungswünschen der Bürgerinnen und Bürger an der Strecke. So werde ein zusätzlicher Haltepunkt und ein weiterer Bahnübergang errichtet. Die geplanten Gesamtkosten steigen wohl von ursprünglich 25 Millionen Euro auf über 77 Millionen Euro - auch wegen der allgemeinen Preissteigerungen, so die Bahn.

Bauprojekte, die im Zeit- und Kostenplan bleiben, kennt man irgendie fast gar nicht mehr. So wird auch der Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Zweibrücken und Homburg deutlich länger dauern und fast doppelt so teuer wie ursprünglich angenommen. Seit zwei Jahren plant das Unternehmen die Raktivierung der Strecke. Nun heißt es, dass dort wohl erst Ende 2028 Züge fahren.

So, jetzt hat Rheinland-Pfalz mal kurz Pause. Diese Themen werden heute in Deutschland und in der Welt wichtig:

7:11 Uhr

Woinase in Rhoihesse: Uffgebasst!

Gute Nachrichten für alle Weinliebhaberinnen und -liebhaber in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Bürgermeister Martin Groth (FWG) will künftig fast alle mobilen Weinstände in der Verbandsgemeinde für dieses Jahr unbürokratisch genehmigen. Das kündigte er gestern Abend bei einer Info-Veranstaltung in Oppenheim an. In vielen rheinhessischen Gemeinden wurden die bisher üblichen Schanklizenzen für mobile Weinstände zuletzt nicht mehr erteilt.

Der Bürgermeister der VG Rhein-Selz, Martin Groth (rechts), will für 2023 nun doch möglichst alle mobilen Weinständen unbürokratisch genehmigen. SWR

Im Saal und an den online zugeschalteten Bildschirmen war die Stimmung trotzdem spürbar schlecht. Über 160 Betroffene und Interessierte machten ihrer Wut über die strenge Auslegung der Schankgenehmigungen Luft. Groth kündigte an, mit einer eigenen Satzung der Verbandsgemeinde bis zum Herbst eine dauerhafte unbürokratische Lösung zu finden. Er betonte, dass er das Ministerium darauf hingewiesen habe, dass die Regelungen im Land offenbar sehr unterschiedlich gehandhabt würden - was nicht sein dürfe.

Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 23.6.2023 um 6:30 Uhr.