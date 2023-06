++ Schwere Gewitter im Anmarsch ++ Tatverdächtige nach Fettklau ++ Tanken an Autobahnen teurer ++

Und wer mehr über das Bad erfahren will, dem sei die lesenswerte Reportage unseres Kollegen in Trier ans Herz gelegt:

In der offiziellen Tabelle steht Mainz 05 im soliden Mittelfeld, im Ranking der Vegan-Fans wäre der Verein offenbar Champions League: Die 05er stehen in der Rangliste der Tierschutzorganisation PETA auf Platz drei der vegan-freundlichsten Stadien der Fußball-Bundesliga. Absteiger Schalke 04 steht vor Dortmund auf Platz 1.

Google will ab heute neue Fotos von Häusern und Straßen in der Westpfalz machen. Grund sind nach Unternehmensangaben veraltete Darstellungen und nötige Aktualisierungen von GoogleMaps. Näheres hört ihr hier:

Wegen der Unwetterwarnung für heute Nachmittag gibt es eine erste Schulschließung. Das Are-Gymnasium, eine Ganztagsschule im Kreis Ahrweiler, bleibt heute zu. Als Grund steht auf der Website, die Sicherheit der Schüler sei an diesem besonderen Standort nicht zu gewährleisten. Die Schule unterrichtet seit der Flutkatastrophe im Ahrtal größtenteils in Containern. Der Deutsche Wetterdienst warnt heute ab 14 Uhr zwischen Harz und Bodensee vor besonders heftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und sogar Tornados.

Wenn Musikstar Mark Forster am Samstag sein Heimspiel auf dem "Betze" gibt, könnte das der Startschuss für weitere Konzerte in dem Fußballstadion in Kaiserslautern sein.

Der Betze als pulsierender Konzert-Tempel? Das Mark Forster-Konzert am Samstag in Kaiserslautern könnte der Auftakt für weitere Musikveranstaltungen im Fritz-Walter-Stadion sein. Das hat jedenfalls der Leiter der FCK-Gastronomie, Marcello Bisignani, in Aussicht gestellt. Er sagte dem SWR, es gebe diesbezüglich schon Gespräche.

In dem Bad können sich die Gäste für Essen und Trinken ausschließlich an einem veganen Buffet bedienen.

Heute schauen wir in einer Reportage der Kollegen aus Trier einmal, was ein Naturbad ausmacht. Das Naturbad Staden im Idar-Obersteiner Stadtteil ist vor kurzem in die Saison gestartet. Es ist das einzige Freibad in der Stadt und gilt als eines der wenigen Naturbäder in der Region, sagt der Stadtbürgermeister Friedrich Marx. Und nun ratet mal: Was ist unter anderem das besondere in diesem Naturbad?

Es war eine Hammer-Meldung Anfang des Monats: Im Westen von Speyer hatten Unbekannte rund 180 Mülltonnen und Fässer illegal abgestellt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern drei Tatverdächtige ermittelt. Der Leitende Oberstaatsanwalt sagte, dass gegen sie wegen mutmaßlichen Diebstahls ermittelt werde und wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Außerdem stehe der Tatvorwurf des Betrugs im Raum - die mutmaßlichen Täter hätten versucht, das geklaute Altfett weiter zu verkaufen. Das Altfett war Anfang des Monats in einer Recyclingfirma in Weilerbach gestohlen worden. Keine Einzeltat, wie das LKA dem SWR bestätige. Hier nochmal die ganze Geschichte:

Von wegen leckere Aprikosen - macht schon jemand sein Pausenbrot fürs Büro? Oder schmiert die Stulle für seine Kleinen? Vielleicht wäre ja eine Idee, was die Grundschule in Gau-Odernheim so treibt. Und wofür sie jetzt einen Preis beim Wettbewerb "Echt kuh-l" des Bundeslandwirtschaftsministeriums gewonnen hat. Gesunde Pausensnacks, alles für 50 Cent, alles Bio...und das alles vor Ort organisiert. Aber hört selbst:

Die Mainzer frotzeln ja gerne, dass das schönste an Wiesbaden der Weg nach Mainz sei, oder so ähnlich. Aber so war das sicher nicht gemeint: Die Polizei hat im Mainzer Stadtteil Finthen drei Frauen aus Wiesbaden beim Obstklau erwischt! Besonderes Pech: Sie waren in einer Plantage einem Polizisten aufgefallen, der privat unterwegs war. Ihre Rucksäcke waren mit frisch gepflückten Aprikosen gefüllt. Die Polizei nahm die Personalien der Wiesbadenerinnen auf. Sie erhielten einen Platzverweis und müssen mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Aprikosen wurden dem Bauern zurückgegeben.

Sturm, Starkregen, Blitz und Donner, und dann auch noch eine Hitzewarnung. Was die genau bedeutet, und was das zum Beispiel für Senioreneinrichtungen heißt, erfahrt ihr in unserem Beitrag rund um die für heute erwarteten Unwetter. Und dann freuen wir uns auf die Abkühlung nach dem Sturm.

ADAC-Stichprobe: Tanken an Autobahnen teurer

Na, was habt ihr zuletzt an der Tanke geblecht? An der Raststätte Hunsrück-West an der A61 soll das Tanken jedenfalls besonders teuer sein. Eine ADAC-Stichprobe ergab, dass dort Autofahrer für einen Liter Super 70 Cent mehr bezahlen müssten als an Tankstellen abseits der Autobahn. Der ADAC erklärte, an 40 Autobahntankstellen bundesweit die Spritpreise verglichen zu haben. Die Raststätte Hunsrück-West habe dabei den Spitzenplatz belegt.

Im Durchschnitt kostete die Autofahrer laut Stichprobe das Tanken an Autobahnen knapp 42 Cent mehr pro Liter Super. Der ADAC rät deshalb, von der Autobahn abzufahren und einen kleinen Umweg zur nächstgelegenen Tankstelle in Kauf zu nehmen. So ließen sich durchschnittlich bis zu 20 Euro sparen. Und abends zwischen 18 und 22 Uhr sei das Tanken am günstigsten. Wie genau der ADAC seine Untersuchung angelegt hat, erfahrt ihr hier:

