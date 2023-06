++ Urteil um mutmaßliche "IS"-Anhängerin ++ Thema Waldbrände im Landtag ++ Unwetter in Bad Kreuznach ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss und bis morgen! Das war es mit dem Ticker für heute - ich bin morgen früh um 6 Uhr wieder am Start. Auch ohne Ticker halten wir euch natürlich über alles Wichtige im Land auf dem Laufenden, im Web, in der App und auf Social Media. Habt noch einen schönen Tag!

9:47 Uhr Schallplatten-Umfrage: Vinyl first! Wie steht es um eure Beziehung zur guten alten Schallplatte, hatte ich vorhin gefragt. Und die Old-School-Fraktion hat gesiegt (Stand 9:50 Uhr): Rund 69 Prozent der Teilnehmer haben noch Platten, und hören sie. Auch wenn die Umfrage freilich nicht repräsentativ ist, darauf heute Abend - knister, knister - eine Runde "Dark side of the moon", oder "Led Zeppelin IV", oder "Abbey Road", oder...

9:37 Uhr Was tun bei Gewitter? Oder lieber nicht - fünf Mythen über Blitze Und nochmal Wetter - aber diesmal wirklich konstruktiv und mit einer ordentlichen Portion Service. Rund um das Thema Gewitter gibt es ja jede Menge Gerüchte - wobei nicht alle stimmen. Etwa: Bei Gewitter wird Milch sauer. Das tut sie, wenn sie schlecht gekühlt ist, Blitz und Donner haben nichts damit zu tun. Stefan Troendle aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat sich mal die fünf bekanntesten Gewittermythen angeschaut.

9:24 Uhr Johannisfest? Du nicht! Hunderttausende werden am kommenden Wochenende in Mainz die Johannisnacht feiern - aber exakt 27 Leute sollen das auf keinen Fall. Die Mainzer Polizei hat nämlich 27 Menschen verboten, die Johannisnacht zu besuchen. Die Polizei geht davon aus, dass die Personen das Fest stören werden, da sie sich bei zurückliegenden Veranstaltungen schlecht verhalten hätten. Was ihnen genau vorgeworfen wird, teilte die Polizei nicht mit. Und nun? Türsteher fürs Johannisfest? Um die Aufenthaltsverbote durchzusetzen, würden alle Einsatzkräfte sensibilisiert, heißt es. Außerdem würden am Samstagabend so genannte Super-Recognizer eingesetzt, die geschult darin sind, Gesichter zu erkennen. Über das Thema berichtete SWR 4 am 21.6.2023 um 8.30 Uhr.

8:53 Uhr Hitzewarnung für Rheinhessen Das Wetter-Thema lässt uns heute morgen nicht los: Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst für die Region Rheinhessen/Nahe eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Die Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen reagieren schon darauf. Nachts lüften, früh morgens die Zimmer verdunkeln und darauf achten, dass die Bewohner genug trinken - Für Senioreneinrichtungen gebe es genaue Vorgaben, was bei Hitze zu tun sei, sagte eine Sprecherin des ASB Seniorenzentrums Mainz. Das Pflegepersonal achte zudem besonders auf Hitzesymptome. Das Klinikum Worms stellt sich auf Hitzepatienten ein, indem verstärkt gekühlte Infusionen bereit gehalten werden. Die meisten Räume im Krankenhaus seien klimatisiert, so eine Sprecherin. Über das Thema berichtete SWR 4 am 21.6.2023 um 8.30 Uhr.

8:34 Uhr Schallplatte oder nicht - das ist hier die Frage! Und sie dreht sich doch noch... Heute vor 75 Jahren wurde im noblen New Yorker Waldorf-Astoria Hotel die erste Vinyl-Schallplatte vorgestellt. Dünner als ihre Schellack-Vorgänger, kostengünstiger und nahezu unkaputtbar. Trotz Downloads und Streamingdiensten - die gute alte schwarze Scheibe ist nicht nur bei Sammlern immer noch beliebt, das Rauschen und Knarzen gehört irgendwie zum Musikerlebnis dazu. In Deutschland wurden im Jahr 2022 immerhin noch rund 4,3 Millionen Vinyl-LPs verkauft. Wie ist das mit euch? Habt ihr noch Schallplatten und hört sie auch noch? Stimmt ab! Und schreibt mir, von wem ihr noch (oder wieder) Platten in eurem Schrank habt! Die Abstimmung ist bereits beendet. Besitzt und hört ihr noch Schallplatten? Ja klar, ich habe noch Platten - und höre sie auch noch! 67,6%

Ich habe meine alten Platten schon vor Jahren ausgemistet! 25,0%

Schallplatte? Was ist das? 7,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

8:23 Uhr Rauch über Kottweiler-Schwanden Gerade wird eine "Rauchentwicklung" gemeldet, und zwar bei Kottweiler-Schwanden im Landkreis Kaiserslautern. Seit den frühen Morgenstunden brennt dort eine größere Menge an Rundballen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat das Feuer unter Kontrolle, heißt es. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Aber es kann riechen! Wem es also stinkt, sollte Türen oder Fenster schließen! Und wenn es doch noch was größeres wird, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns, bei SWR Aktuell RP.

7:58 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute darüber, ob die Bundesregierung 2021 Geld für Klimaschutz statt für Corona-Maßnahmen ausgeben durfte. Es geht um eine Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro. Die Unionsfraktion hatte geklagt. Im Eilverfahren hatten die Karlsruher Richter das Vorgehen erlaubt, nun steht das Hauptsacheverfahren an. Ein Urteil wird erst in ein paar Wochen fallen. In Nordrhein-Westfalen ist heute der letzte Schultag vor den Sommerferien - das bevölkerungsreichste Bundesland NRW geht 2023 als erstes in die großen Ferien. Bei der fieberhaften Suche nach dem vermissten Tauchboot "Titan" im Atlantik gibt es möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen. Suchteams hätten alle 30 Minuten eine Art von Klopfgeräuschen in der Region registriert, in dem das Gefährt vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem u.a. der Sender CNN zitierte.

7:14 Uhr Heute ist der längste Tag des Jahres! Die Sonne genießen - das geht heute besonders lang! Denn heute ist der längste Tag des Jahres, die sogenannte Sommersonnenwende. Was das genau bedeutet, und wie lange es bei euch in Rheinland-Pfalz hell ist, haben meine Social-Kollegen auf Instagram zusammengetragen:

6:57 Uhr Der FCK trainiert in den USA Nach der Saison ist vor der Saison: Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet in der kommenden Nacht sein erstes Testspiel im Rahmen eines Trainingslagers in den USA. Um 2.00 Uhr deutscher Zeit treffen die Roten Teufel auf den Louisville City Footballclub aus dem US-Bundesstaat Kentucky. Im Anschluss an das Spiel reist der FCK weiter nach Minneapolis. Dort wird der Klub eine Woche lang ein Trainingslager abhalten. Zum Abschluss der USA-Reise steht am kommenden Mittwoch ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Über das Thema berichtete SWR 4 am 21.6.2023 um 6.30 Uhr.

6:40 Uhr Glimpfliches Ende, Teil 2 Auch das hätte vermutlich schlimmer ausgehen können: In Mülheim-Kärlich hat es gestern Abend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr konnte drei Menschen aus dem verrauchten Haus retten. Zwei Hausbewohner mussten aber zur Beobachtung ins Krankenhaus, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Alle anderen konnten wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Haus gelüftet hatte. Warum das Feuer in einer Wohnung ausbrach, ist noch nicht klar. Über das Thema berichtete SWR 4 am 21.6.2023 um 6:30 Uhr.

6:24 Uhr So sieht es auf den Straßen aus Wenn ihr wissen wollt, wo es gerade ruhig ist auf den Straßen und wo ihr ein bisschen mehr Zeit einplanen müsst, lohnt sich ein Blick in unsere Verkehrsmeldungen. SWR Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Landtag kommt zu den vorletzten Plenarsitzungen vor der Sommerpause zusammen. Heute steht vor allem das Thema Waldbrandgefahr im Land auf dem Programm. Die CDU-Opposition hatte jüngst eine bessere Ausstattung der Feuerwehr gefordert. In Koblenz geht der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) weiter. Die 37 Jahre alte angeklagte Deutsche soll mit ihrem Ehemann eine jesidische Frau als Sklavin gehalten haben. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Frankenthal kommen rund 20 rheinland-pfälzische (Ober-)Bürgermeister und (Ober-)Bürgermeisterinnen zusammen. Sie beraten unter anderem über die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten und die Wärmewende.

6:01 Uhr Das Wetter in RLP - Schwülheiß mit Unwettern Gestern hat es in Teilen des Landes schon stark gewittert, im Westerwald liefen Straßen und Keller voll. In der schwülen Luft setzt sich der Mix aus Schauern und Gewittern auch heute fort, so die Prognose. Besonders betroffen dürfte wieder der Norden von Rheinland-Pfalz sein. Und es bleibt heiß mit Höchstwerten um die 30 Grad. Video herunterladen (32,7 MB | MP4)