Viele Winzer an der Mosel geben die Steillagen entlang des Flusses auf.

9:51 Uhr Mehrere Rettungswachen im nördlichen RLP an Telenotarzt-System angeschlossen In Rheinland-Pfalz können immer mehr Rettungswachen bei Einsätzen Notärzte über Video zuschalten. So hat der Kreis Neuwied jetzt mitgeteilt, dass unter anderem die Wachen in Linz, im Neuwieder Stadtteil Oberbieber und Unkel an das sogenannte Telenotarzt-System angeschlossen wurden. Telenotärzte können bei Rettungseinsätzen über das Smartphone aus einer Zentrale zugeschaltet werden. Sie sollen die Sanitäter vor Ort unterstützen - zum Beispiel, wenn der Notarzt noch nicht da ist. Sendung am Do. , 30.1.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:32 Uhr Prozess gegen Rollstuhlfahrerin wegen räuberischen Diebstahls Am Wormser Amtsgericht muss sich eine Rollstuhlfahrerin wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die 62-Jährige soll an der Kasse eines Supermarktes einen Teil ihrer Waren nicht bezahlt und in einer Tasche gelassen haben. Als sie von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, soll sie versucht haben mit ihrem elektrischen Rollstuhl zu flüchten. Dabei verletzte sie den Detektiv und beschädigte ein Werbeschild. Sendung am Do. , 30.1.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:23 Uhr Übergabe weiterer Geiseln im Gazastreifen Im Gazastreifen werden zur Stunde offenbar wieder Geiseln der islamistischen Hamas an das Rote Kreuz übergeben. Mehrere Medien berichten unter anderem von der Freilassung der israelischen Soldatin Agam Berger. Auch zwei Deutsch-Israelis sollen den Meldungen zufolge im Tagesverlauf freikommen. Das am 19. Januar in Kraft getretene Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sieht vor, dass in einer ersten Phase innerhalb von sechs Wochen 33 israelische Geiseln im Austausch für 1.904 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Sendung am Do. , 30.1.2025 10:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:05 Uhr Niko Kovac wird Trainer von Borussia Dortmund Noch ein Nachtrag zur Fußball Champions-League bzw. zu Borussia Dortmund, das sich ja gestern Abend durch ein 3:1 gegen Schachtar Donezk zumindest mal die Teilnahme an den Play-Offs zum Achtelfinale in der Königsklasse gesichert hat. Nach dem Spiel verkündete BVB-Sportchef Lars Ricken, wer neuer Trainer der Borussia und damit Nachfolger von Nuri Sahin werden soll: Niko Kovac soll das Amt übernehmen. Man habe eine grundsätzliche Einigung erzielt, so Ricken. Dann dürfte es wohl "nur" noch um das Kovac-Gehalt gehen 😉. Sendung am Do. , 30.1.2025 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:52 Uhr Proteste gegen B49-Sperrung - Infoveranstaltung in Lay Solltet ihr in Koblenz oder Umgebung wohnen, dann ist euch das folgende Thema bestimmt schon bekannt: Die Bundesstraße 49 zwischen den Koblenzer Stadtteilen Lay und Moselweiß soll ab Februar für acht Monate gesperrt werden. Die B49 soll dort ausgebaut werden und auch einen neuen Fahrradweg bekommen. Die Sperrung bringt viele Anwohner auf die Palme, so der Ortsvorsteher von Lay. Denn die Sperrung werde große Umwege nach sich ziehen und das wiederrum könnte viele Unternehmer und Pendler vor Probleme stellen. Heute Abend werden der Landesbetrieb Mobilität und die Stadt Koblenz in Lay über die Pläne zur Sperrung informieren. Los geht es um 19 Uhr. Treffpunkt ist die Pfarreikirche. Sendung am Do. , 30.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:40 Uhr Schutzzäune gegen die Afrikanische Schweinepest mutwillig beschädigt Seit Monaten versuchen Behörden, auch in Rheinland-Pfalz, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest einzudämmen. Dazu gehören oft auch kilometerlange Elektrozäune, beispielsweise entlang des Rheins. Doch manch einer scheint den Sinn dahinter, nicht zu erkennen oder nicht erkennen zu wollen. Und so liegen die Zäune vielerorts, durch Vandalen zerstört, nur noch flach auf dem Boden. Nach Vorfällen im Kreis Alzey-Worms im August 2024 muss sich jetzt der Rhein-Pfalz-Kreis mit solchen Fällen von Zerstörungswut beschäftigen. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind bislang rund 20 Fälle bekannt. Vor allem im Norden des Kreises zwischen dem Hafen von Ludwigshafen und Worms, würden die Elektrozäune immer wieder niedergetrampelt oder die Stromversorgung gekappt. Um infizierte Wildschweine aufzuspüren, setze der Rhein-Pfalz-Kreis zusätzlich zu den Zäunen Drohnen mit Wärmbildkameras und Kadaver-Suchhunde ein. Sendung am Do. , 30.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:26 Uhr RLP-Kommunen fordern zentrale Abschiebungen durch das Land Abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer wieder abzuschieben - das ist teils kompliziert, teils auch sehr aufwändig. In Rheinland-Pfalz ist das Aufgabe der Städte und Kreise. Ginge es nach dem Willen von Städtetag und Landkreistag soll sich künftig das Land darum kümmern. Dies sei viel effizienter, heißt es. Andere Bundesländer würden das jetzt schon so handhaben oder ihr System gerade umstellen. Auch das rheinland-pfälzische Integrationsministerium sei offen für die Forderung, sagt mein Kollege Gernot Ludwig aus der SWR-Landespolitik. Er hat zu diesem Thema exklusiv recherchiert.

8:13 Uhr Post-Warnstreik auch am Donnerstag Seit drei Tagen kein Newsticker ohne Meldung zu Warnstreiks bei der Post. Heute, so hat es uns gerade die Gewerkschaft ver.di mitgeteilt, würden die Paketzentren in Neuwied, Saulheim und Speyer bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen sollen demnach bis zum späten Abend dauern. "Die Situation ist ernst. Unsere Mitglieder haben genug von leeren Versprechungen und mangelndem Entgegenkommen seitens der Arbeitgeber", sagt Tanja Lauer, Landesfachbereichsleiterin von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland. "Die Forderungen nach einer fairen Lohnerhöhung und besseren Arbeitsbedingungen sind mehr als gerechtfertigt. Wir können nicht länger akzeptieren, dass die Lebenshaltungskosten steigen, während die Beschäftigten leer ausgehen." ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden sieben Prozent mehr Geld sowie mehr Urlaub. Die nächste Verhandlungsrunde mit der Deutschen Post ist für den 12. Februar geplant. Sendung am Do. , 30.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:00 Uhr Baumfällarbeiten in Pirmasens - aus der Luft! Welches Bild habt ihr vor Augen, wenn es darum geht, dass Bäume gekappt werden? Also bei mir ist da ganz klar eine lange Leiter zu sehen, auf der sich Männer oder Frauen hoch hinaus hangeln, um Äste und Zweige zu erwischen. In Pirmasens ist das heute und morgen alles etwas größer. Zunächst mal werden dort am Waldfriedhof die Bäume bzw. deren Äste nicht nur gekürzt, sondern gleich ganz gefällt. 250 Stück. Und außerdem kommt ein besonderes Hilfsmittel zum Einsatz. Welches das ist, erzählt euch meine Kollegin Helen Roth aus unserem Studio in Kaiserslautern: Pirmasens Gebiete am Waldfriedhof und im Stadtwald für Bürgerinnen und Bürger gesperrt Spezialtechnik: Hubschrauber hilft in Pirmasens, kranke Bäume zu fällen Am Pirmasenser Waldfriedhof und im Stadtwald werden 245 Bäume gefällt. Ein Spezialhelikopter übernimmt den Abtransport, um Zeit und Kosten zu sparen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:36 Uhr US-Medien: 64 Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeugs Wir schauen nochmal kurz in die USA. Da ist ja in der vergangenen Nacht (dt. Zeit) in der Nähe von Washington ein Passagierflugzeug abgestürzt, nachdem es in der Luft mit einem Militärhubschrauber kollidiert war. Zunächst gab es keine Angaben zur Zahl der Menschen in der Maschine. Jetzt berichtet der Sender CNN mit Verweis auf die betroffene Airline, American Airlines, dass sich 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder an Bord befunden hätten. Es sollen erste Leichen geborgen worden sein - aus einem Fluss. Mehr Infos haben die Kollegen der Tagesschau . Sendung am Do. , 30.1.2025 7:30 Uhr, DASDING News

7:25 Uhr An der Mosel werden immer mehr Steillagen aufgegeben Für viele Winzer wird die Bewirtschaftung von Steillagen immer schwieriger. Das hat der größte Winzerverein an der Mosel, die Vereinigung ehemaliger Weinbauschüler, dem SWR mitgeteilt. Der Vereinsvorsitzende Franz Melsheimer sagte, er blicke mit Sorge darauf, dass immer mehr Flächen aufgegeben würden. Mehr zu dem Thema könnt ihr heute Abend bei "Zur Sache Rheinland-Pfalz" sehen - ab 20:15 Uhr im SWR.

7:12 Uhr Reality-Check Hochwasser: Wie sicher ist das Ahrtal? Ich möchte euch gerne eine Reportage meiner Kollegen Constantin Pläcking, Johannes Baumert und Michael Heußler ans Herz legen. Sie waren im Ahrtal unterwegs. Natürlich nicht zum ersten Mal. Aber nach der Flut von 2021 stellt sich die Frage: Wie sicher ist das Ahrtal aktuell und auch in Zukunft - bei den vermehrten Hochwassern. Dieser Frage sind die Kollegen in ihrem Reality-Check Hochwasser nachgegangen. Schaut rein: Video herunterladen (410,3 MB | MP4)

7:04 Uhr History: Der 30. Januar im Jahr ... 2002: Der Bundestag stimmt über die Änderung des Embryonenschutzgesetzes ab. Unter strengen Auflagen ist der Import von Embryostammzellen zu Forschungszwecken ab Juni 2002 erlaubt. Die Stammzellengewinnung aus menschlichen Embryonen bleibt in Deutschland weiterhin verboten. 1975: Der ungarische Architekturprofessor Ernö Rubik meldet den Zauberwürfel zum Patent an. Er hatte das Geduldsspiel für seine Studenten erfunden und wollte damit deren räumliche Vorstellungskraft schulen. 1945: Ein sowjetisches U-Boot versenkt in der Ostsee die "Wilhelm Gustloff". Es sterben etwa 9.000 Menschen, darunter viele Flüchtlinge. 1933: Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die NS-Propaganda bezeichnet den Tag als "Machtergreifung".

6:54 Uhr Wanderwege rund um Burgruine in der Südwestpfalz werden gesperrt Für die Wanderer unter euch jetzt eine wichtige Info für den Fall, dass ihr demnächst eine Tour rund um die Burgruine Ruppertstein in der Südwestpfalz machen wollt: Ab kommenden Samstag (1. Februar) sind die Wege dort gesperrt. Denn in der Ruine und den Felsen ringsum nisten Wanderfalken, die besonders geschützt sind. Wenn Menschen in die Nähe der Brutplätze kommen, kann es sein, dass die Elterntiere aufhören, die Eier auszubrüten. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis – es stünden noch viele andere Wanderwege zur Verfügung. Für längere Wanderwege, die am Ruppertstein vorbeiführen, sind auch Umleitungen eingerichtet. Die Wanderwege bleiben wahrscheinlich bis Juni gesperrt. Sendung am Do. , 30.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:48 Uhr Kein Feuerwerk beim Alzeyer Winzerfest Das Alzeyer Winzerfest wird in diesem Jahr ohne Feuerwerk gefeiert. Das hat der Ausschuss für Bürgerdienste entschieden. Hintergrund: In der Bevölkerung gibt es demnach Bedenken wegen Tierschutz, Lärm und Umweltschutz. Nun will die Alzeyer Stadtverwaltung darüber beraten, ob es Alternativen zum Feuerwerk, wie beispielsweise eine Drohnenshow, geben könnte. Das Winzerfest wird im September gefeiert. Sendung am Do. , 30.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:39 Uhr Bundestag stimmt für mehr Zurückweisungen an Grenzen - Reaktionen aus RLP Tja, und dann war da gestern ja noch die Abstimmung im Bundestag über Anträge der Unionsfraktion nach einer drastischen Verschärfung der Asylpolitik. Für ihre Forderungen erhielt die Union am Ende eine Mehrheit. Das Parlament beschloss, mit Stimmen der AfD, einen fünf Punkte umfassenden Antrag , der unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen, Zurückweisungen von Schutzsuchenden und eine Inhaftnahme "vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer" verlangt. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wirft CDU-Chef Friedrich Merz vor, der politischen Kultur Deutschlands einen schweren Schaden zugefügt zu haben. Merz habe einer rechtsradikalen Partei zum größten politischen Erfolg im Bundestag in der Geschichte der Bundesrepublik verholfen, sagte Schweitzer laut Mitteilung. Die Union habe konkret umsetzbare Vorschläge der SPD zur Verbesserung der Sicherheit ausgeschlagen und stattdessen lieber einen Pakt mit der AfD geschlossen. "Die Union unter Friedrich Merz hat die demokratische Mitte verlassen und die Unterstützung der AfD gesucht, um politische Ziele umzusetzen, für die sie keine Mehrheit aus der Mitte der demokratischen Parteien gefunden hat." Die rheinland-pfälzischen Grünen nannten das Abstimmungsergebnis einen "Sündenfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte". Sendung am Do. , 30.1.2025 5:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:30 Uhr Welche Therapieangebote gibt es für Geflüchtete? Der Messerangriff in Aschaffenburg hat die Debatte wieder besonders laut werden lassen. Und so streitet sich die Politik aktuell auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene darüber, welchen Kurs das Land bei der Migration ansteuern soll. Ein Ansatz ist es, vor dem Hintergrund der psychischen Erkrankung des afghanischen Attentäters von Aschaffenburg, psychisch kranke Flüchtlinge therapeutisch zu betreuen. Das Ziel: auffällige Menschen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Welche Möglichkeiten es dazu in Rheinland-Pfalz gibt, lest ihr in diesem Artikel. Mainz Wenig Therapieplätze Wie psychisch kranken Flüchtlingen in RLP geholfen wird Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg: Wird in Rheinland-Pfalz genug getan, um psychisch auffällige Geflüchtete frühzeitig zu erkennen und zu behandeln? 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:23 Uhr Stuttgart und Leipzig aus Fußball-Champions-League ausgeschieden Am achten und letzten Spieltag der Fußball Champions-League vor dem Achtelfinale haben sich zwei deutsche Mannschaften vorzeitig aus der Königsklasse verabschiedet. Der VfB Stuttgart verlor zum Abschluss der Liga-Phase zu Hause gegen Paris St. Germain mit 1:4 und landete am Ende auf Tabellenplatz 26. Noch schlechter platziert ist RB Leipzig ausgeschieden. Gestern Abend gab es nochmal eine 0:1 Niederlage bei Sturm Graz und damit Platz 34 in der Tabelle - bei insgesamt 36 teilnehmenden Mannschaften. Direkt qualifiziert für das Achtelfinale ist aus deutscher Sicht Bayer Leverkusen. Über die Play-Offs müssen der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Sendung am Do. , 30.1.2025 5:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:15 Uhr Handball: WM-Aus für Deutschland Bei der Handball-Weltmeisterschaft ist Deutschland gestern Abend ausgeschieden. Im Viertelfinale verlor das DHB-Team gegen Portugal nach Verlängerung mit 30:31. Das Ziel einer WM-Medaille wurde damit verpasst. Ihr wollt mehr über das deutsche WM-Aus wissen? Dann schaut mal bei der Sportschau vorbei: Deutsche Handballer scheiden im WM-Viertelfinale aus

In den USA ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Luftfahrtbehörde FAA stieß die Maschine in der Luft nahe des Hauptstadtflughafens von Washington mit einem US-Militärhelikopter zusammen. Über die Opferzahl ist noch nichts offizielles bekannt. Die Inflationswelle ist gebrochen, die Wirtschaft im Euroraum schwächelt. In dieser Gemengelage wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) heute die Leitzinsen erneut senkt. Es wäre die fünfte Zinssenkung im Euroraum seit Mitte 2024. Volkswirte rechnen mit einem Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent. Damit würde die EZB die schwächelnde Konjunktur im Währungsraum stützen. Drei weitere israelische Geiseln sollen heute von Islamisten im Gazastreifen freigelassen werden. Dabei handelt es sich nach israelischen Angaben um die Deutsch-Israelin Arbel Yehud, die Soldatin Agam Berger sowie Gadi Moses, der Berichten zufolge ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und TSG 1899 Hoffenheim sind am Abend (21 Uhr) in der Europa League gefordert. Frankfurt kann sich mit einem Unentschieden oder Sieg bei der AS Rom den direkten Einzug ins Achtelfinale sichern. Hoffenheim hat vor dem Spiel beim RSC Anderlecht am Donnerstag nur geringe Chancen aufs Weiterkommen.

6:07 Uhr Das Wetter im Land Der Jahreszeit angemessen ist das Wetter bei uns aktuell nicht. SWR-Wetterexperte Sven Plöger spricht in seiner Vorhersage von 5 bis 11 Grad. Im Norden und Osten fällt etwas Regen, im Süden und Westen zeigt sich gelegentlich die Sonne. Video herunterladen (25,5 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Landtag diskutiert über die Folgen der umstrittenen Reform der Grundsteuer. Das Thema erhitzt die Gemüter, weil in einer ganzen Reihe von Kommunen eine Verschiebung der Steuerlast in Richtung der Besitzer von Wohnimmobilien befürchtet wird. Das träfe dann auch Mieter, denn die Kosten für die Grundsteuer können auf sie umgelegt werden. Weiteres Thema im Landtag: die Bildungspolitik. SPD, Grüne und FDP wollen, dass Schüler in Rheinland-Pfalz bei der Berufsorientierung besser unterstützt werden. Auch Schüler, die Gefahr laufen keinen Abschluss zu schaffen, sollen mehr und früher Hilfe bekommen. Große Baumfällaktion in Pirmasens: Auf dem unwegsamen Gelände am Waldfriedhof und im Stadtwald werden insgesamt 245 alte Bäume gefällt und per Helikopter abtransportiert. Das soll Wege schonen und auch rentabler sein als konventionelle Baumfällungen am Boden. Es ist das zweite Mal, dass per Helikopter Bäume gefällt werden. Premiere war im Februar 2024. Vorher wurden die Bäume per Seilklettertechnik gefällt. Das ist deutlich zeitintensiver und kostet mehr.