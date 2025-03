Nach der Amokfahrt in der Mannheim mit zwei Toten hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 40-jährigen Fahrer erlassen. Ein Thema an diesem Morgen.

9:39 Uhr Wohnungsloses Storchenpaar aus Kusel erhält neues Nest Und wo wir gerade schon beim Thema Tiere sind - noch diese nette Geschichte: Ein wohnungsloses Storchenpaar im Kreis Kusel hat jetzt ein neues Nest erhalten. Sein urspüngliches Nest in der Gemeinde Herschweiler-Pettersheim auf einem Strommast hatte das Storchenpaar vergeblich gesucht. Es war abgebaut worden - zu gefährlich, der Standort. Einige Zeit haben Petra und Helmut Göddel, die neben dem ehemaligen Nest wohnen, das herumirrende Storchenmännchen beobachtet. "Er kam, saß bei uns auf dem Hausdach und wollte dort landen, wo das Nest war und konnte es nicht. Er tat uns unendlich leid." Schließlich haben die beiden die Familie zusammengetrommelt und aus einer Holzpalette, einem Weidenkorb und Zweigen ein neues Storchennest gebaut. Das befindet sich nun hoch oben auf einem Baum - ganz nah am ursprünglichen Nest: SWR

9:29 Uhr Hospizplätze für Tiere in Mayen, Andernach und Koblenz Schön, wenn es in diesen Zeiten auch gute Nachrichten gibt! Die kommen zum Beispiel aus den Tierheimen in Mayen, Andernach und Koblenz. Diese vermitteln Hospizplätze für Tiere - die Idee: Menschen, die nicht auf Dauer ein eigenes Haustier halten können oder wollen, kümmern sich um alte und kranke Hunde und Katzen bis zu deren Tod. Es werden noch weitere engagierte Helfer gesucht. Kistina Wagner vom Tierheim in Mayen erzählt von einer Dame aus Mertloch:

9:13 Uhr Prozess nach tödlichem Unfall in Mainz Vor dem Mainzer Amtsgericht muss sich ab heute ein 20-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll einen Autounfall verursacht haben, bei dem im November 2023 ein Fußgänger in Mainz starb und eine Frau schwer verletzt wurde. Der Mann soll laut Anklage vom Hauptbahnhof in Richtung Mombach gefahren und 20 Stundenkilometer zu schnell gewesen sein. Eine Gruppe Fußgänger wollte demnach die Straße zu einem Hotel überqueren. Der 20-Jährige erfasste einen Mann und seine Begleiterin mit dem Auto. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die Frau erlitt mehrere Knochenbrüche und musste notoperiert werden. Sendung am Mi. , 5.3.2025 8:30 Uhr, SWR1, Radionachrichten

8:54 Uhr ver.di-Warnstreik in mehreren Kliniken Morgen und am Freitag wird in einigen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wegen eines Warnstreiks der Betrieb eingeschränkt. Anlass sind die bevorstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und der Equal Pay Day am Freitag. Betroffen sind etwa das Klinikum Ludwigshafen und die Kliniken in Frankenthal und Landau. Das Klinikum Worms und das SHK Klinikum Idar-Oberstein beteiligen sich auch an den Streiks, teilte die Geschwerkschaft ver.di mit. Auch einige Beschäftigte aus den sogenannten "Frauenberufen" aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und aus den Mittelrheinkliniken werden dem Aufruf zum Arbeitskampf folgen. Am stärksten werden das Westpfalzklinikum und das städtische Klinikum in Pirmasens betroffen sein. Dort sollen den Angaben entsprechend nur Not-Operationen durchgeführt werden. Weitere Einzelheiten von meinem Kollegen Christoph Mautes:

8:32 Uhr Prozess in Bad Kreuznach wegen Hygienemängeln in Gaststätte Verschimmelte und verdorbene Lebensmittel, schmutzige Messer und Geschirr: So soll es in einer Gaststätte in Bad Sobernheim ausgesehen haben. Heute muss sich der Betreiber wegen der Hygienemängel vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Die Mängel waren laut Anklage bei einer Kontrolle im Oktober 2023 aufgefallen. Der Gastwirt hatte daraufhin einen Strafbefehl über 4.500 Euro erhalten. Weil er dagegen Einspruch eingelegt hat, kommt es jetzt zum Prozess. Sendung am Mi. , 5.3.2025 7:30 Uhr, SWR1, Radionachrichten

8:00 Uhr Blick in die Geschichte - das geschah an einem 5. März... 2024: Der Brand eines Strommastes legt die Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin still. Eine linksextreme Gruppe erklärt sich dafür verantwortlich und wirft dem US-Elektroautobauer "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor. Erst sechs Tage später ist das Werk wieder am Netz. Die Brandspuren an dem frei zugänglichen Strommast waren nicht zu übersehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christophe Gateau 2015: Der Bundestag verabschiedet das Gesetz zur sogenannten Mietpreisbremse. Sie soll in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt den Anstieg der Mieten begrenzen. 1970: Der von den USA, der UdSSR und Großbritannien ausgehandelte Atomwaffensperrvertrag tritt in Kraft. Inzwischen haben rund 200 Staaten das Abkommen unterzeichnet. Israel, Indien und Pakistan bisher nicht. 1960: Auf einer Trauerfeier in Havanna fotografiert der kubanische Fotograf Alberto Korda den Revolutionär Ernesto "Che" Guevara mit schwarzem Barett und Stern - ein Bild, das millionenfach reproduziert wurde und bis heute T-Shirts, Poster und Fahnen ziert.

7:50 Uhr Alles in Butter - unterm Hemd Alles in Butter ist ja so ein Ausdruck, wenn alles prima läuft. In diesem Falle war aber eher "alles im Hemd" - die Butter nämlich. Ein ziemlich dreistes Diebespärchen ist der Polizei in Kaiserslautern aufgefallen, weil einer der beiden 35 - in Worten: fünfunddreißig - Päckchen Butter mit je 250 Gramm Gewicht unterm Hemd trug. Mal abgesehen davon, dass das keine "leichte" Beute war, es sah vermutlich auch ziemlich auffällig aus. Aber damit nicht genug: Bei der Kontrolle des Autos wurde noch mehr Butter entdeckt. Insgesamt hatten der Butterdieb und seine Begleiterin mehr als 160 Butterportionen eingesackt, dazu noch andere Lebensmittel... Kaiserslautern Auto voller Butter Alles in Butter - Polizei erwischt Ladendiebe Der Traum von der (milch)fetten Beute ist geplatzt. In Kaiserslautern hat die Polizei ein Diebespaar beim Klau von 163 Packungen Butter erwischt. 14:00 Uhr DASDING DASDING

7:43 Uhr Rede Trump: USA und Ukraine wollen weiter verhandeln Und noch einmal ein Blick in die USA, wo Trump in der vergangenen Nacht seine Rede zur Lage der Nation gehalten hat. Nach der kurzen Eiszeit zwischen ihm und dem ukrainischen Präsident Selenskyi nähern sich die beiden Länder offenbar wieder etwas an. Trump sagte in seiner Rede, die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über ein Friedensabkommen im Krieg gegen Russland sollen weitergehen. Dabei soll auch wieder über ein Rohstoffabkommen gesprochen werden. Die USA wollen in der Ukraine seltene Erden abbauen. In der längsten Rede eines Präsidenten zur Lage der Nation lobte Trump seine bisherige Amtszeit und bekräftigte unter anderem seinen Anspruch auf Grönland. Sendung am Mi. , 5.3.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:17 Uhr Fasten als Klima-Wettbewerb Am Aschermittwoch beginnt ja bekanntlich die Fastenzeit. Verzichten kann man aber nicht nur auf Alkohol, Süßigkeiten oder Nikotin. Manche reduzieren ihren Medienkonsum oder lassen das Auto stehen. Etwa, wenn sie bei der ökumenischen Aktion "Klimafasten" mitmachen. In der Region Mainz startet dazu heute ein besonderer Wettbewerb. Die Städte Mainz, Wiesbaden und Darmstadt treten in einer Art Klima-Challenge an. Bürgerinnen und Bürger konnten sich für eine App anmelden - und werden in den nächsten Wochen versuchen, klimafreundlich zu leben. Meine Kollegin Karin Pezold hat die Einzelheiten:

6:48 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt "America is back." Mit diesen Worten hat der US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Nacht (3 Uhr deutscher Zeit) seine erste Rede vor dem Kongress eröffnet. Die erste Ansprache eines neu gewählten Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat im US-Kapitol wird traditionell nicht als Rede zur Lage der Nation bezeichnet, aber sie dient demselben Zweck - einem Rückblick und einem Ausblick. Trump hat die Einführung weitreichender Zölle verteidigt, in der Nacht sind sie in Kraft getreten. In Peking tritt der Nationale Volkskongress Chinas zu seiner jährlichen Sitzung zusammen. Die Jahrestagung dauert üblicherweise eine Woche. Knapp 3.000 Mitglieder hat das Organ, das Regierungsentscheidungen etwa über den Haushalt oder Personalfragen, absegnet. Deutsches Duell am Abend in der Fußball-Champions League: Zum Start in die K.o.-Runde treffen im Achtelfinal-Hinspiel Rekordmeister Bayern München und der amtierende Deutsche Meister Bayer Leverkusen aufeinander. Anpfiff in der Allianz-Arena ist um 21 Uhr.

6:31 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Fastnacht ist vorbei... damit dürfte sich auch das Geschehen auf den Straßen normalisieren. Was das genau für heute morgen bedeutet, erfahrt ihr in unserem Verkehrsservice: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:23 Uhr Tarifeinigung bei der Post Erstmal keine verspäteten Päckchen mehr: Die Deutsche Post hat sich mit der Gewerkschaft ver.di auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Demnach bekommen die Beschäftigten der DHL-Tochter in den nächsten zwei Jahren insgesamt fünf Prozent mehr Geld. Außerdem erhalten sie einen zusätzlichen Urlaubstag. Betroffen sind etwa 170.000 Mitarbeiter. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Streiks in den Paket- und Briefzentren gegeben. Sendung am Di. , 4.3.2025 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Schon sind die närrischen Tage vorbei - erkennbar unter anderem am heutigen Politischen Aschermittwoch in Rheinland-Pfalz. Um 11 Uhr lädt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zum traditionellen Heringsessen in die Mainzer Staatskanzlei ein, bevor die SPD am Abend ihre politische Aschermitwoch-Veranstaltung in Koblenz hat. Die rheinland-pfälzische CDU erwartet in Trier ihren Fraktionsvorsitzenen Gordon Schnieder ebenfalls zu ihrem politischen Aschermittwoch. In Koblenz wird am Oberlandesgericht das Verfahren gegen fünf mutmaßliche Mitglieder der terroristischen Vereinigung "Vereinte Patrioten" fortgesetzt. Der Prozess läuft seit Mai 2023. Ein 20-Jähriger muss sich heute wegen fahrlässiger Tötung vor dem Mainzer Amtsgericht verantworten. Er soll in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs einen Unfall verursacht haben, bei dem ein Fußgänger starb.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Wer sich nach den närrischen Tagen heute müde die Augen reibt, braucht bei diesem Wetter in Rheinland-Pfalz ganz bestimmt eine Sonnenbrille: Wie Wetterexperte Karsten Schwanke uns mitteilt, wird es sonnig, sehr sonnig - und zwar den ganzen Tag und überall in Rheinland-Pfalz. Dazu wird es mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad auch angenehm mild. Video herunterladen (23,4 MB | MP4)