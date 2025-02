Nach der Bundestagswahl fürchten Cannabis-Clubs auch in RLP um ihre Zukunft. Und in Berlin beginnen Union und SPD die Sondierungen für eine gemeinsame Bundesregierung.

9:33 Uhr Feuerwehrleute in Wiesbaden verletzt In Baden-Württemberg waren wir heute schon, dann schauen wir jetzt nochmal zu unseren Nachbarn nach Hessen. Da sind in Wiesbaden fünf Feuerwehrleute im Einsatz verletzt worden. Die Feuerwehr war zu brennenden Mülltonnen in einem Durchgang zu einem Hinterhof gerufen worden. Während der Löscharbeiten löste sich ein 10 Quadratmeter großes Teil der Deckenverkleidung des Übergangs und begrub einen Feuerwehrmann unter sich. Seine Kollegen konnten ihn befreien. Dabei erlitten fünf Feuerwehrmänner Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sendung am Fr. , 28.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:20 Uhr Andernach gibt Kommunale Wärmeplanung in Auftrag Die Stadt Andernach will bis Mitte 2028 ein Konzept für ihre Kommunale Wärmeplanung in den Händen halten. Dafür hat sie nach eigenen Angaben jetzt eine Firma beauftragt. Die soll herausfinden, wo wie viel Wärme gebraucht wird und wie sich der Bedarf mit erneuerbaren Energien decken lassen könnte. Bei der kommunalen Wärmeplanung geht es darum, ganze Quartiere oder Stadtteile zentral über ein Wärmenetz zu versorgen. Aber auch darum, wo es sich mehr lohnt, Häuser einzeln zu heizen, beispielsweise mit einer Wärmepumpe oder einem Biomassekessel. Sendung am Fr. , 28.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:07 Uhr Feuerzeug-Wurf bei Bundesligaspiel heute vor dem DFB-Bundesgericht Das Bundesgericht des Deutschen Fußball Bundes verhandelt am Mittag über den Feuerzeug-Wurf beim Spiel Union Berlin gegen Bochum. Der Bochumer Torhüter war beim Stand von 1:1 getroffen worden und musste ausgewechselt werden. Das Spiel wurde im Nachhinein als Sieg für Bochum gewertet, das damit wichtige drei Punkte im Abstiegskampf ergattert hätte. Doch mehrere Clubs legten gegen das Urteil Einspruch ein, darunter Union Berlin und Vereine, die mit Bochum um den Verbleib in der ersten Fußball Bundesliga kämpfen. Jetzt muss das DFB-Bundesgericht entscheiden. Sendung am Fr. , 28.2.2025 7:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:54 Uhr Urteil im Mordprozess von Althornbach erwartet Im Prozess um den Mord an einer Frau im Kreis Südwestpfalz vor dem Landgericht Zweibrücken soll in wenigen Minuten das Urteil gesprochen werden. Ein 58-Jähriger soll laut Anklage seine zur Tatzeit Noch-Ehefrau in Althornbach erstochen haben. Anschließend soll er sich mit dem Messer selbst schwer verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten in ihren Plädoyers eine lebenslange Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte auf eine zehnjährige Haftstrafe wegen Totschlags. Sendung am Fr. , 28.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:41 Uhr Landrat will mit Schweitzer über Kommunalfinanzen reden Die rheinland-pfälzische Kommunen und das Geld, was sie nicht haben. Eine schier unendliche Geschichte. Der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU) hat jetzt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zu einem Gespräch über die Kommunalfinanzen eingeladen. Rubly schreibt, es werde deutlich, dass der Kreis aus eigener Kraft keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen könne. Dieses Jahr liege das Minus bei 24 Millionen Euro - das meiste wegen Pflichtaufgaben, die Bund und Land an die Kommunen übertragen hätten, ohne dafür zu bezahlen. Rubly lud Schweitzer dazu ein, sich ohne Öffentlichkeit mit verschiedenen Verantwortlichen des Kreises auszutauschen. Sendung am Fr. , 28.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:27 Uhr Karnevalisten wollen Koblenzer Schloss erstürmen Nach dem Start in den Straßen- und Kneipenkarneval an Altweiber geht es für Jecken und Narren heute mit Erstürmungen und Umzügen weiter. In Koblenz wollen die Karnevalisten am frühen Nachmittag das Schloss erstürmen. Meine Kollegin Jessica Pfeiffer weiß, wie sie das schaffen wollen:

8:02 Uhr Urteil: 60 Liter Wein wegen feministischer Machtgeilheit Wir schauen mal rüber zu unseren Nachbarn nach Baden-Württemberg. Da kam es gestern Abend zu einem außergewöhnlichen Gerichtsprozess. Die Anklage gegen eine Frau aus Rheinland-Pfalz lautete: feministische Machtgeilheit und scheinheilige Hochstapelei! Am Ende wurde die Angeklagte verurteilt. Sie muss dem Gericht und weiteren Verfahrensbeteiligten 60 Liter Wein zahlen! Ihr glaubt die Geschichte nicht 😁? Doch, sie ist wahr, aber natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen. Beim Gericht handelt es sich um das bekannte Stockacher Narrengericht und bei der Angeklagten um Politikerin Julia Klöckner (CDU) aus Bad Kreuznach. Wie zu hören war, kam Klöckner mit dem Urteil von 60 Litern Wein noch glimpflich davon 😊🥳! Sendung am Fr. , 28.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:51 Uhr Skater in Kaiserslautern bekommen eigene Anlage Die Stadt Kaiserslautern plant, eine Skateranlage in der Nähe des Rathauses zu bauen. Nach Angaben der Stadt soll die neue Anlage spätestens Anfang Mai öffnen und vorerst ein provisorischer Skatepark sein. Später soll geprüft werden, ob dort eine feste, dauerhafte Anlage aufgebaut werden kann. Sendung am Fr. , 28.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:40 Uhr BASF: weniger Umsatz, mehr Gewinn - Bilanz für 2024 veröffentlicht Der Chemiekonzern BASF hat im vergangenen Jahr weniger Umsatz gemacht, als im Jahr zuvor. Er lag mit rund 65 Milliarden Euro um fünf Prozent niedriger. Das hat das Unternehmen am Morgen mitgeteilt. Die BASF macht dafür die mangelnde Nachfrage in der Automobilindustrie und allgemein niedrigere Preise verantwortlich. Den Gewinn konnte der Konzern trotzdem steigern. Im Stammwerk in Ludwigshafen sollen weiter Kosten eingespart und Stellen abgebaut werden. Sendung am Fr. , 28.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:10 Uhr Warnstreiks bei der Post dauern an Die Gewerkschaft ver.di setzt die Warnstreiks bei der Deutschen Post auch heute und morgen fort. In einer Mitteilung heißt es, bundesweit seien Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte es deutschlandweit Warnstreiks in Paketzentren gegeben. Gestern waren Beschäftigte in der Zustellung und in Service-Niederlassungen im Ausstand. Konkrete Angaben darüber, wo es bei uns in Rheinland-Pfalz heute und morgen wieder zu Warnstreiks kommt, gibt es bislang nicht. ver.di fordert für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter unter anderem sieben Prozent mehr Geld. Sendung am Fr. , 28.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

7:00 Uhr Kein Bürgermeister in Sicht - Kommunalaufsicht greift ein Die Gemeinde Schornsheim (Landkreis Alzey-Worms) ist auch acht Monate nach der Kommunalwahl noch immer auf der Suche nach einem Bürgermeister. Da sich bis jetzt also niemand für den ehrenamtlichen Posten gefunden hat, ist die Kommunalaufsicht aktiv geworden. Sie hat einen Beauftragten für die Ortsgemeinde eingesetzt, der erstmal für ein halbes Jahr die Amtsgeschäfte der Gemeinde übernimmt. Zuletzt hatte der frühere Ortsbürgermeister die Funktion kommissarisch übernommen. Sendung am Fr. , 28.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:30 Uhr Einbruch in Koblenzer Moselbad: Zwei Verdächtige Nach dem Einbruch ins Koblenzer Moselbad zu Beginn der Woche haben Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Tatverdächtige ermittelt. Einem 17-Jährigen und einem 18 Jahre alten Mann werden schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Sie sollen bei dem Einbruch unter anderem eine Scheibe eingeschlagen sowie einen Tresor gewaltsam aufgebrochen und Bargeld daraus geklaut haben. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Sachschaden auf mehr als 17.000 Euro. Sendung am Fr. , 28.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:23 Uhr Schweitzer: Union soll Anfragen zurücknehmen Zehntausende Menschen waren vor der Bundestagswahl auf die Straße gegangen und hatten gegen einen Rechtsruck in Deutschland protestiert. Auslöser der Proteste war ja, dass die Union im Bundestag mit den Stimmen der AfD einen Antrag zu Migration eingebracht hatte. Daher richteten sich die Proteste dann auch gegen die Union. Die stellte in der Folge im Rahmen einer Kleinen Anfrage 551 Fragen zu den Nicht-Regierungsorganisationen, die zu den Protesten aufgerufen hatten. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat die Union jetzt aufgefordert, ihre umstrittenen Anfragen zurückzunehmen: RLP 551 Fragen zu Nicht-Regierungsorganisationen Schweitzer: Union sollte umstrittenen Fragenkatalog zurückziehen RLP-Ministerpräsident Schweitzer fordert, dass die Union ihre umstrittenen Anfragen zu Organisationen, wie "Omas gegen Rechts" zurückzieht. Die Union reagiert mit den Anfragen auf Proteste gegen die Partei im Wahlkampf. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:09 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Jetzt geht es doch schneller als gedacht: Heute beginnen in Berlin die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD für eine gemeinsame Bundesregierung. Nach dpa-Informationen schicken beide Seiten je neun Verhandler. Es werden schwierige Verhandlungen erwartet, etwa bei Themen wie Migration, Schuldenbremse und in der Ukraine-Politik. US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington. Trump interessiert sich vor allem um Rohstoffabkommen. Die USA wollen Zugriff auf ukrainische Rohstoffe als Gegenleistung für bisher gewährte Hilfen. Von besonderem Interesse sind Metalle aus der Gruppe der seltenen Erden, aber auch Erdöl- und Erdgasvorkommen. Selenskyj wird es vermutlich eher um den NATO-Beitritt der Ukraine gehen, was Trump zuletzt abgelehnt hatte. Weltweit beginnt für viele Muslime der Fastenmonat Ramadan. Das erste Mal gefastet wird morgen, am 1. März. Der Ramadan endet dieses Jahr am 29. März. Am nächsten Tag beginnt das Ramadan-Fest.

Hatten gestern manche von euch beim Feiern auf den Straßen im Land nasse Füße bekommen, beruhigt sich das Wetter am Wochenende und die Sonne kommt immer mehr zum Vorschein. SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert verspricht in ihrer Vorhersage heute bis zu 8 Grad. Bis Rosenmontag soll es noch etwas wärmer werden:

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land In Zweibrücken wird das Urteil in einem Mordprozess erwartet. Der 58 Jahre alte Angeklagte soll im August 2024 in Althornbach in der Südwestpfalz seine 51 Jahre alte Ehefrau mit Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes, die Verteidigung spricht sich für eine Verurteilung wegen Totschlags und maximal zehn Jahre Gefängnis aus. Das Chemieunternehmen BASF legt seine detaillierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Der Ludwigshafener Dax-Konzern hat bereits vorab mitgeteilt, dass milliardenschwere Abschreibungen vor allem bei Batteriematerialien und einer Restrukturierung das Ergebnis gedrückt haben. Die Regionaldirektion für Arbeit in Rheinland-Pfalz gibt am Vormittag die Arbeitsmarktzahlen für Februar bekannt. Fachleute erwarten gespannt, ob es erneut mehr Arbeitslose aufgrund der Konjunkturschwäche gibt. Im Januar waren im Land 128.800 Frauen und Männer ohne Job. Das waren 8.400 Menschen mehr als vier Wochen zuvor. Im Vorjahresvergleich betrug das Plus 6,3 Prozent.