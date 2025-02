Ob Weiberfastnacht, Altweiber oder Schmotziger Donnerstag: In Rheinland-Pfalz übernehmen mit Beginn der Straßenfastnacht die Weiber die Regentschaft. Das ist EIN Thema heute:

7:24 Uhr Generalprobe von "Mainz bleibt Mainz" Im Kurfürstlichen Schloss in Mainz ist gestern Abend die Generalprobe für die Fernsehfastnachtsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" erfolgreich über die Bühne gegangen. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Sitzungspräsident Andreas Schmitt, hat Adi Guckelsberger den Job übernommen. Er zeigte sich nach der Sitzung zufrieden: Der SWR überträgt die Sitzung am Freitag ab 20:15 Uhr - Im Ersten.

7:16 Uhr Warnstreik bei der Post Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Deutschen Post AG an verschiedenen Standorten in Rheinhessen und an der Nahe zum Warnstreik aufgerufen. ver.di teilte heute früh mit, dass zum Beispiel die Zustellstandorte in Bad Kreuznach, Bingen, Mainz-Hechtsheim, Nierstein und Wöllstein bestreikt werden sollen. Es könnte also sein, dass der Briefkasten bei euch in diesen Gebieten heute leer bleibt. ver.di will mit dem Streik eigenen Angaben zufolge Druck auf die Deutsche Post machen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem sieben Prozent mehr Lohn. Sendung am Do. , 27.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:08 Uhr Verpackungssteuer auch in Worms? Das baden-württembergische Tübingen hat es vorgemacht, jetzt zieht möglicherweise auch die Stadt Worms nach: Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob auch in Worms eine Verpackungssteuer auf Einwegbesteck umgesetzt werden kann. In Tübingen hat eine solche Steuer unter anderem zu weniger Müll geführt. Das strebt die Stadt Worms ebenfalls an - neben den zusätzlichen Steuereinnahmen. Sendung am Do. , 27.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:57 Uhr History: Der 27. Februar im Jahr ... 2015: Der russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow wird in Moskau erschossen. Nemzow war ein scharfer Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. 2010: Eines der schwersten Erdbeben der Geschichte mit Stärke 8,8 zerstört in Chile Teile des Landes und kostet 524 Menschen das Leben. 1945: Um 16:29 Uhr beginnt der vernichtende Angriff britischer Bomberstaffeln auf Mainz. Die Innenstadt wird fast vollständig zerstört, über 1.200 Menschen sterben. 1900: Im Schwabinger Gasthof "Gisela" vollzieht eine kleine Gruppe von Fußballern die Abspaltung vom Männerturnverein München von 1879 und gründet den FC Bayern München.

6:49 Uhr Widerstand gegen Rüttelfahrzeuge in der Vorderpfalz Wir werfen mal einen Blick in die Vorderpfalz: Dort gibt es bei den Messungen im Vorfeld des geplanten Geothermie-Projekts von BASF und Vulcan Energy erste Probleme. Die Gemeinde Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim verweigerte gestern die Durchfahrt der nötigen Rüttelfahrzeuge. Meine Kollegin Irmgard Reißinger mit Einzelheiten:

6:28 Uhr Nach Tanklaster-Unfall: Vögel sterben in Naturschutzgebiet Naturschützer vor Ort sprechen von einer "Katastrophe". Nach einem Unfall am vergangenen Freitag ist offenbar ein Großteil von 30.000 Litern Heizöl aus einem Tanklaster in das Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" bei Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) gelaufen - mit gravierenden Folgen, vor allem für die dort lebenden Tiere. Zahlreiche Wasservögel, darunter Stockenten und Blässhühner, haben laut BUND Öl über ihr Gefieder aufgenommen, einige von ihnen seien bereits verendet. Auch ein Beweidungsprojekt von Karpatischen Wasserbüffeln kann aufgrund des Vorfalls vorerst nicht mehr erweitert werden: Video herunterladen (80,4 MB | MP4)

6:20 Uhr DFB-Pokal-Halbfinale ist komplett Mit dem 1:0-Sieg von RB Leipzig gestern Abend gegen den VfL Wolfsburg stehen die vier Teilnehmer des Halbfinals um den DFB-Pokal fest. Neben Leipzig sind das der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld. Sie hatten sich zuletzt schon für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Die Paarungen des Halbfinals werden am kommenden Sonntag im Rahmen der ARD-Sportschau gezogen. Losfee ist der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah. Fest steht schon jetzt, dass Arminia Bielefeld ein Heimspiel haben wird, denn die Arminia spielt in der Dritten Liga und hat dadurch automatisch Heimrecht. Termine:



Halbfinale: 1. und 2. April

1. und 2. April Endspiel: 24. Mai in Berlin

6:15 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Der britische Premier Keir Starmer besucht US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington. Bei dem Treffen soll es nach Angaben aus London vor allem um die Themen Sicherheit und Wirtschaft gehen. Starmer dürfte zudem versuchen, den US-Präsidenten zu einer Beteiligung der Ukraine und europäischer Staaten an den Gesprächen über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu bewegen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist nach Indien. Begleitet wird sie von einem 27-köpfigen Kollegium der Kommissionsmitglieder. Es gibt Gespräche der Delegation mit Premierminister Narendra Modi über den Ausbau der Beziehungen. Beide Seiten bereiten derzeit ein neues strategisches Programm für die bilaterale Zusammenarbeit vor. Am Abend beginnt der Wiener Opernball - erstmals nach Richard Lugners Tod ohne den österreichischen Gesellschafts-Löwen. Dennoch muss das Walzer-Fest nicht ohne Promis auskommen. Die Models Leni Klum und Bruce Darnell werden auf dem Tanzparkett erwartet, ebenso Popsänger Sasha. Der österreichische Staatsball findet dieses Jahr unter besonders hohem Polizeischutz statt. Im Januar hatte ein Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat verschiedene Großevents in westlichen Ländern zu Zielen erklärt - darunter auch die Bälle in Wien.

6:04 Uhr Das Wetter in RLP Zu Weiberfastnacht solltet ihr - ob Möhne, Närrin oder Fastnachtsmuffel - lieber noch zu warmen Kostümen und Klamotten greifen: Bei vier bis neun Grad soll es heute immer wieder Graupel- und Regenschauer geben, sogar Gewitter sind möglich, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage. Ab Sonntag zeigt sich die Sonne dann deutlich länger und am Rosenmontag strahlt sie bis zu neun Stunden vom Himmel: Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Straßenfastnacht beginnt. Es ist Weiberfastnacht. In Wittlich erstürmen die Möhnen das Alte Rathaus über eine lange Leiter. In Mainz wird die Weiberfastnacht am Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz eröffnet und in Mülheim-Kärlich gibt es einen Möhnen-Umzug. Mainz erinnert am späten Nachmittag an den 80. Jahrestag des Bombardements am 27. Februar. Es findet eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung durch Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos), Domdekan Henning Priesel und Dekan Andreas Klodt statt. Anschließend gibt es ein ökumenisches Friedensgebet. Ein Stadtgeläut erinnert am Nachmittag an die Bombardierung. In Mainz beginnt der Prozess gegen ein Paar, das seine 15-jährige Tochter ermordet haben soll. Die Leiche des Teenagers war am Wormser Rheinufer gefunden worden. Gleich mehr dazu.