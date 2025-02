In Rheinland-Pfalz gibt es heute in vielen Städten Streiks im ÖPNV. Worms erinnert an die Bombardierung vor 80 Jahren. Der FCK spielt heute auswärts in Hamburg beim HSV.

7:26 Uhr Das ist los auf den Straßen Und wir schauen auf die Straßen. Was ist heute morgen los, müsst ihr früher aus dem Haus oder ist es entspannt? Hier seht ihr alle Meldungen in der Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:37 Uhr Polizei verbietet Weiterfahrt in Neustadt In Neustadt wollte gestern Nachmittag ein junger Mann sein Auto schnell zum Autohändler um die Ecke fahren. Sein Pech war, dass er dabei einer Polizei-Streife aus Haßloch auffiel, die nur zufällig in Neustadt unterwegs war: Auffällig war, dass das Auto kein Kennzeichen hatte. Bei der Kontrolle kam dann raus, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert ist. Der Mann musste den Autoschlüssel abgeben, die Weiterfahrt wurde verboten. Laut Polizei kommt auf ihn jetzt ein Strafverfahren zu, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Sendung am Fr. , 21.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Nach der Kälte wird es jetzt richtig frühlingshaft im Land. Sobald die letzten Regenwolken über dem Westerwald heute verschwunden sind, wird es freundlich und warm, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern in ihrer Vorhersage. Bis 17 Grad sind drin. Video herunterladen (22,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute fahren vielerorts in Rheinland-Pfalz erneut keine Busse und Bahnen. Grund sind bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), zu denen die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Die bundesweiten Tarifverhandlungen laufen zäh, die nächste Tarifrunde findet vom 14. bis 16. März in Potsdam statt. Die Bombardierung der Stadt Worms jährt sich heute zum 80. Mal. Zum Gedenken legt die Stadtverwaltung am Nachmittag einen Kranz auf dem Hauptfriedhof Hochheimer Höhe nieder. Bei dem Inferno im Jahr 1945 verloren hunderte Wormser ihr Leben. Am 23. Spieltag in der Zweiten Bundesliga spielt der 1. FC Kaiserslautern auswärts beim Hamburger SV. Die Lauterer stehen derzeit auf dem dritten Tabellenrang, der Hamburger SV auf dem zweiten Platz.