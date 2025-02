Bald ist es soweit: Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Wir haben uns gefragt: Was ist eigentlich in der Wahlkabine erlaubt? Darf man im Fastnachtskostüm auftauchen und wie ist das mit Selfies? Spoiler: Erlaubt ist viel, aber nicht alles. Hier sind die "Spielregeln":

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen ist heute Nacht ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde sie kurz nach 22 Uhr zum Brand einer Loggia im 1. Stock des Hauses gerufen. Das Feuer war in wenigen Minuten gelöscht. Der einzige Bewohner der Wohnung musste gerettet werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben ermittelt jetzt die Kripo die Brandursache.

Mehr Unterstützung durch Telenotärzte

Im Westerwaldkreis kann ab sofort immer ein Notarzt in den Rettungswagen per Video dazu geschaltet werden. Das sogenannte Telenotarztsystem gibt es jetzt auch im Rettungsdienstbereich Montabaur. Die Notärzte unterstützen die Sanitäter per Videoschalte, bis ein Notarzt vor Ort ist. In so einem Fall dürfen die Sanitäter nach Angaben des Landkreises auch bestimmte Medikamente verabreichen, was sonst nicht erlaubt sei. Das bedeute aber nicht, dass zukünftig kein Notarzt mehr zu Einsätzen rausfahren solle.