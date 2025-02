Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst fahren heute in Bad Kreuznach weniger Busse, auch einige Kitas bleiben zu. Ein Thema heute Morgen.

8:05 Uhr Schulstunde gegen Fake News in Ludwigshafen Gerade im Wahlkampf gibt es in den sozialen Medien immer wieder Nachrichten, die nicht stimmen oder von Extremisten gestreut werden. Am Safer Internet Day sollen Jugendliche darin geschult werden, solche Fake News zu erkennen. In Ludwigshafen haben die Landesmedienanstalt und die Initiative Klicksafe am Dienstag eine Schulstunde zu diesem Thema veranstaltet. Was die Schülerinnen und Schüler sagen, seht ihr hier: Video herunterladen (59 MB | MP4)

7:54 Uhr RLP prüft, Abschiebungen zu zentralisieren Wer ist eigentlich für Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern zuständig - das jeweilige Bundesland oder die Kommunen? Tatsächlich ist das in Deutschland nicht einheitlich. In Rheinland-Pfalz wird jetzt geprüft, ob man solche Abschiebungen zentralisiert, um Städte und Gemeinden zu entlasten. Gernot Ludwig mit Einzelheiten:

7:30 Uhr SWR-Wahlarena heute Abend In elf Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Bis dahin sind die Parteien auf Stimmenfang. Auch in Rheinland-Pfalz stellen sich die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker den Fragen der Wahlberechtigten. In der Livesendung "Rheinland-Pfalz wählt - die Wahlarena" heute Abend bekommen die Politiker Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Land und vom Moderatorenteam gestellt. Die Sendung wird live im SWR Fernsehen von 20:15 - 22:00 Uhr und in der Mediathek ausgestrahlt.

7:19 Uhr Kinderpsychiater Winterhoff vor Gericht Vor dem Bonner Landgericht beginnt am Vormittag der Prozess gegen den bekannten Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff. Er hat auch Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz - etwa in Heimen und Wohngruppen im Kreis Ahrweiler und im Westerwald - behandelt. Winterhoff ist wegen gefährlicher Körperverletzung in 36 Fällen angeklagt. Laut Anklage soll er Kindern und Jugendlichen ein Antipsychotikum zur Dauerbehandlung verordnet haben, obwohl es dafür keine Indikation gab. Bei vielen Patienten sollen Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Bewegungssteifheit und erhebliche Gewichtszunahmen aufgetreten sein. Michael Winterhoff selbst bestreitet die Vorwürfe. Sendung am Mi. , 12.2.2025 6:30 Uhr, SWR4, Studio Koblenz

7:07 Uhr Rheinland-Pfalz-Trend: Zwei Drittel der Rheinland-Pfälzer wollen dauerhafte Grenzkontrollen Im März laufen die Polizeikontrollen an den deutschen Grenzen aus. Doch 66 Prozent der Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen wünschen sich, dass die Grenzen dauerhaft kontrolliert werden. Das ergab der "Rheinland-Pfalz-Trend", eine Befragung von Infratest dimap im Auftrag des SWR. Dabei wurde auch abgefragt, welche Probleme nach Ansicht der Menschen in Rheinland-Pfalz derzeit am wichtigsten sind. Dabei nennen jeweils fast die Hälfte der Befragten Flucht und Migration sowie die Wirtschaft im Land: Weitere interaktive Grafiken zum Rheinland-Pfalz-Trend findet ihr hier. Hier könnt ihr die Ergebnisse der Umfrage zum Beispiel nach Parteianhängern, Alter oder Geschlecht filtern.

6:54 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Paris findet heute ein Außenministertreffen zum Krieg in der Ukraine statt. Für Deutschland wird Außenministerin Annalena Baerbock erwartet. Heute startet in Berlin die dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn. Die Verhandlungen sollen bis Sonntag täglich fortgesetzt werden. Der Prozess um die gescheiterte Erpressung der Familie von Ex-Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher könnte heute enden. Nach den Plädoyers und etwaigen letzten Worten der Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Wuppertal erwartet. Unklar ist, ob die Prozessparteien noch neue Anträge einbringen.

6:45 Uhr Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Bad Kreuznach Wie schon anfangs erwähnt, gehen heute die Warnstreiks von Beschäftigen im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen weiter - so auch heute in Bad Kreuznach. Beschäftigte der dortigen Stadtverwaltung, der Sparkasse und des Nahverkehrsunternehmens KRN sind zum Streik aufgerufen. Wie viele Kitas und welche Busse davon betroffen sind, hat mein Kollege Stefan Schmelzer für euch zusammengefasst.

6:36 Uhr Stau oder freie Fahrt? Die Lage auf den Straßen in RLP Habt ihr noch ein paar Minuten bis zur Abfahrt zur Arbeit oder zur Schule? Dann schaut doch nochmal schnell in unseren Verkehrsticker rein. Da seht ihr, ob es auf den Straßen im Land heute früh rund läuft oder stockt. Hier 👇 gehts lang: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:25 Uhr CDU-Landtagsfraktion verklagt Schweitzer Klar, es ist Wahlkampf und damit viel Getöse zwischen den politischen Gegnern. Trotzdem ist der Vorgang bemerkenswert: Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hat eine Klage gegen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) beim Verfassungsgerichtshof des Landes eingereicht. Nach Ansicht der CDU hat Schweitzer gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, weil er sich rund um die jüngste Migrationsdebatte im Bundestag in seiner amtlichen Funktion als Ministerpräsident parteiisch eingemischt hat. Die Fraktion will erreichen, dass Schweitzer entsprechende Veröffentlichungen löschen muss. Genaueres lest ihr hier: RLP Verstoß gegen Neutralitätsgebot? CDU-Landtagsfraktion verklagt Schweitzer Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hat eine Klage gegen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) beim Verfassungsgerichtshof des Landes eingereicht. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:05 Uhr Am Mittwoch örtlich Regen in RLP Wolken mit Schauern und sonnigen Abschnitten gab es gestern. Zeitweise konnte man richtig Sonne tanken! Heute wird es vor allem im Süden grau bleiben, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Im Norden ist es freundlicher. Video herunterladen (26,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase. Am Abend treffen in der SWR-Wahlarena rheinland-pfälzische Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aufeinander. In der 90-minütigen Livesendung "Rheinland-Pfalz wählt – die Wahlarena" werden sie sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aus Rheinland-Pfalz und denen unseres Moderatoren-Duos Daniela Schick und Sascha Becker stellen. RLP Wahlarena im SWR-Fernsehen RLP-Spitzenkandidaten stellen sich in SWR-Wahlarena Fragen der Bürger Endspurt im Bundestagswahlkampf: 11 Tage vor der Bundestagswahl stellen sich die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im SWR-Fernsehen den Fragen der Bürger. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Im bundesweiten Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft ver.di heute auch in Rheinland-Pfalz zu Warnstreiks auf. In der Bad Kreuznacher Innenstadt ist eine Demonstration geplant. Die erste Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst wird am 17./18. Februar in Potsdam fortgesetzt. Eine Frau muss sich heute vor dem Wormser Amtsgericht verantworten, weil sie einen Busunfall verursacht haben soll. Der 39-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, aus Verärgerung während der Fahrt in das Lenkrad eines Buslinienfahrers gefasst zu haben. Der Busfahrer hatte an einer Bushaltestelle nicht gehalten. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt.