9:42 Uhr Pollensaison hat begonnen In Teilen von Rheinland-Pfalz hat die Pollensaison begonnen. Vor allem Bäume wie Erle, Birke und Hasel fangen an, zu blühen. Um 10 Uhr gibt das "European Centre for Allergy Research Foundation" (ECARF) heute einen Ausblick auf das Jahr und schaut zurück auf die Pollensaison 2024. Mehr dazu könnt ihr später nach der Pressekonferenz auch hier bei uns im Web und in der SWR Aktuell App lesen.

9:33 Uhr Die Quiz-Auflösung: 1973 kamen die einheitlichen Notrufnummern Zum EU-weiten "Notruftag" für die länderübergreifende Notrufnummer 112 habe ich euch heute früh gefragt, seit wann es denn die einheitlichen Notrufnummern (110, 112) bereits in der Bundesrepublik Deutschland gibt? Die korrekte Antwort: Seit 1973 gibt es die einheitlichen und flächendeckenden Notrufnummern - seitdem ist die 110 der Draht zur Polizei und die 112 der zur Feuerwehr. Regional gab es die Notrufnummern aber schon 1948. Bis sie bundesweit verbindlich wurden, dauerte es aber noch weitere 25 Jahre.

8:59 Uhr Schaf nicht von Wolf gerissen Ein im Januar in Kaiserslautern tot aufgefundenes Schaf ist nicht von einem Wolf gerissen worden. Das hat das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf mitgeteilt. DNA-Abstriche hätten Hinweise auf einen Hund ergeben.

8:47 Uhr "Kaufzurückhaltung" im deutschen Einzelhandel - am Beispiel Kaiserslautern "Kaufzurückhaltung": Nein, das ist nicht jetzt schon das "Wort des Jahres" in Deutschland. Aber es spiegelt die Lage wider, die den Einzelhändlern in deutschen Städten aktuell zu schaffen macht. Der Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes Kaiserslautern, Matthias Pallmann-Heger, fasst die Lage im SWR-Gespräch so zusammen:.

8:32 Uhr Suche nach Raubgut aus der NS-Zeit Der rheinland-pfälzische Museumsverband lässt aktuell in zwei Museen im Land nach Raubgut aus der NS-Zeit suchen. Expertinnen und Experten sind im Stadtmuseum von Bad Dürkheim sowie im Eifelmuseum in Mayen im Einsatz, um herauszufinden, ob einzelne Ausstellungsstücke ihren früheren Besitzern während der Nazi-Zeit unrechtmäßig weggenommen wurden. Insgesamt sollen rund 30.000 Ausstellungsstücke begutachtet werden. In Mayen gab es laut Museumsverband bis 1941 eine jüdische Gemeinde. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige Objekte mit Opfern des NS-Regimes in Zusammenhang stünden. Sendung am Di. , 11.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:08 Uhr 12 Jahre Krankentransport ohne Genehmigung In Mainz hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen Mann erwischt, der seit zwölf Jahren ohne Genehmigung Krankentransporte macht. Der Mann habe bei der Kontrolle zunächst behauptet, die entsprechenden Unterlagen nicht dabei zu haben. Dies habe aber widerlegt werden können, so die Polizei, sodass der Fahrer schließlich zugab, keine Genehmigung zu haben. Sendung am Di. , 11.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:55 Uhr "Safer Internet Day" an der Integrierten Gesamtschule in Ludwigshafen Wir hatten es vorhin schon mal davon, dass heute der "Safer Internet Day" ist. An der integrierten Gesamtschule in Ludwigshafen gibts dazu heute eine ganz besondere Schulstunde. Die beginnt um 10 Uhr, befasst sich mit dem Thema "Lügen im Internet" und wird gleichzeitig digital in 480 weitere Schulen übertragen. Konkret geht es in der Schulstunde darum, wie die Jugendlichen extremistische und populistische Inhalte, und auch sogenannte Deepfakes, erkennen können. Das sind Medieninhalte wie Fotos oder Videos, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz verfälscht wurden. Sendung am Di. , 11.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

Heute ist der EU-weite Notruftag für die länderübergreifende Notrufnummer 112 - clever gewählt am 11.2. eines jeden Jahres. Eingeführt wurde die EU-weit gültige Notrufnummer 1991, sie gilt außer in den EU-Mitgliedsstaaten unter anderem auch in der Schweiz, der Türkei, in Israel, Russland, Norwegen und der Ukraine. Ich möchte heute von euch wissen: Seit wann gibt es die einheitlichen Notrufnummern (110, 112) bereits in der Bundesrepublik Deutschland?

richtige Antwort: 1973

irrelevant: 1990 Die gegebene Antwort ist

7:31 Uhr Supermarkt öffnet in Haftanstalt In der Jugendstrafanstalt Schifferstadt können Gefangene jetzt Waren wie Wurst, Käse und Brot in einem eigenen, neu eröffneten Supermarkt kaufen. Ziel ist es laut Anstaltsleitung, dass die oft sehr jungen Gefangenen lernen, einen Haushalt vernünftig zu führen. Fünf neue Arbeitsplätze für die Insassen sind durch den Supermarkt entstanden. Die jungen Straftäter können sich so für einen Job im Handel qualifizieren. Bisher konnten die Gefangenen in der JVA Schifferstadt nur handwerkliche Berufe lernen. Sendung am Di. , 11.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:12 Uhr Kinder in Rheinhessen suchen Wunsch-Oma oder Wunsch-Opa Es ist ein echt rühriges Ehrenamtsprojekt, das jetzt in der Verbandsgemeinde Wörrstadt gestartet ist. Dort werden sogenannte Wunsch-Großeltern gesucht. Was es damit auf sich hat, erzählt euch meine Kollegin Sarina Fischer aus unserem Studio in Mainz:

7:00 Uhr Stadtrat Pirmasens gibt grünes Licht für Landesgartenschau-Bewerbung Es geht um die Landesgartenschau im Jahr 2032. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann in Pirmasens stattfinden wird, steigt. Denn auf der einen Seite hat der Stadtrat gestern grünes Licht für die Bewerbung gegeben - auf der anderen Seite wollen sich Mitbewerber wie Bad Kreuznach und Montabaur zurückziehen. Der Primasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hält eine Landesgartenschau zwar für "finanziell riskant", die positiven Folgen würden aber überwiegen, so Zwick. Sendung am Di. , 11.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

6:53 Uhr History: Der 11. Februar im Jahr ... 2024: Bei der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin verbuchen CDU und AfD leichte Zugewinne, die Ampelparteien schneiden schwächer ab. Das Parlament verkleinert sich um einen Sitz, den bisher die FDP innehatte. 2020: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt die neuartige Lungenerkrankung nun Covid-19. Das Virus erhält den Namen Sars-CoV-2. Einen Monat später stuft die WHO die Ausbreitung des Virus als Pandemie ein. 2010: Der FDP-Vorsitzende und Vizekanzler Guido Westerwelle löst in der Debatte über Hartz-IV-Bezüge Empörung aus mit dem Satz: "Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein." Bundeskanzlerin Angela Merkel rügt ihren Außenminister daraufhin öffentlich. 1990: Der südafrikanische Widerstandskämpfer und spätere Staatspräsident Nelson Mandela wird nach fast 28 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. 1975: Margaret Thatcher wird in einer Kampfabstimmung gegen vier männliche Mitbewerber zur Fraktionsführerin der Konservativen im britischen Unterhaus gewählt.

6:45 Uhr Mainzer Schüler kümmern sich um Naturschutzgebiet Seltene Pflanzen vor invasiven Arten schützen: Das ist das Ziel von Schülern zweier Mainzer Gymnasien. Sie waren gestern im Naturschutzgebiet Mainzer Sand im Einsatz, wie schon viele vor ihnen. Denn seit mittlerweile 25 Jahren kümmern sich Schüler regelmäßig um die Pflege eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete in Mitteleuropa. Tolle Aktion, wie ich finde 👍! Seite an Seite arbeiten sich die Schülerinnen und Schüler über die Sanddüne und entfernen das Moos. SWR Andreas Neubrech Kennt ihr eigentlich schon unsere Good News? Hier sammeln wir Tag für Tag gute Nachrichten wie diese, schaut doch gerne mal rein!

6:37 Uhr Geldautomaten-Sprengung im Kreis Neuwied In Großmaischeid (Landkreis Neuwied) ist am Morgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei sucht nach den Tätern. Zeugen berichten den Angaben zufolge von einem dunklen VW-Golf, der gegen 4:30 Uhr vom Tatort weggefahren sein soll. Die Fahndung läuft. Sendung am Di. , 11.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:30 Uhr 71-Jähriger war Verursacher des tödlichen B9-Unfalls Nach dem tödlichen Unfall auf der B9 zwischen Trechtingshausen und Bingerbrück vergangene Woche liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Demnach hat der 71-jährige Autofahrer, der ums Leben kam, den Unfall verursacht, indem er auf die Gegenfahrbahn fuhr. Wie es dazu kam, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Der Mann war mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammengestoßen. Dessen Fahrer wurde verletzt - genauso wie ein Kind, das im Auto des Unfallverursachers saß. Sendung am Di. , 11.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:22 Uhr Schweitzer reist nicht nach Ruanda Jetzt ist es also offiziell: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird im Mai nicht ins Partnerland Ruanda reisen. Ruanda wird vorgeworfen, Rebellen in der Demokratischen Republik Kongo zu unterstützen. Sollte dem wirklich so sein, dann verurteile die Landesregierung das "aufs Schärfste", so Schweitzer. Bei schweren Kämpfen waren im Kongo zuletzt hunderte Menschen getötet worden. An der Partnerschaft zu Ruanda will der rheinland-pfälzische Ministerpräsident festhalten.

6:15 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In der letzten regulären Sitzung vor der Bundestagswahl wird es im Bundestag heute vermutlich noch einmal hoch hergehen und einen Schlagabtausch der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien geben. Die Fraktionen im Bundestag haben sich darauf verständigt, nochmal über Themen wie Migration, Wirtschaft und soziale Lage zu diskutieren. In Stuttgart beginnt die Bildungsmesse "didacta". Die Messe - laut Veranstalter die größte ihrer Art in Europa - ist Branchentreffpunkt für pädagogische Fachkräfte, Bildungsanbieter, Entscheidungstragende und Interessierte und dauert bis kommenden Samstag (15. Februar). Das Leitthema ist "Demokratie braucht Bildung – Bildung braucht Demokratie". Am heutigen 11.2. findet der "Europäische Notruftag" statt. Das Datum wurde aufgrund der Ziffernfolge 112 ausgewählt, aus der die Notrufnummer besteht. Die Nummer ist kostenfrei und gilt für alle europäischen Staaten. Im Notfall zählt jede Sekunde. Der Notruftag soll das Wissen um die wichtige und EU-weite Nummer verbreiten.

6:05 Uhr Das Wetter Nach vielen Wolken mit einzelnen Schauern gestern, erwarten uns auch heute wieder viele Wolken, aber auch einzelne Sonnenstrahlen. Mit etwas Glück steigen die Temperaturen sogar von 2 auf 9 Grad an, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend: Video herunterladen (21,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Nach dem Polizeieinsatz gestern im Gerolsteiner Stadtteil Gees gehen die Ermittlungen zum Motiv des Beschuldigten weiter. Ein 58-Jähriger wird verdächtigt, zwei Mitarbeitende des Jugendamtes mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt zu haben. Der Mann lebte in Gees mit seiner Lebensgefährtin und drei Kindern. Die Kinder wurden dem Jugendamt übergeben. Heute ist Safer Internet Day - ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein "besseres Internet" für Kinder und Jugendliche. Das diesjährige Motto lautet: "Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz". Bundesweit sind über 300 Veranstaltungen, Angebote und Projekte zum Safer Internet Day geplant. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich ein Mann wegen eines sexuellen Übergriffs sowie mehrerer Einbrüche verantworten. Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige soll vergangenen August in ein Haus eingebrochen, unter anderem Geld und Handys gestohlen und sexuelle Handlungen an der schlafenden Bewohnerin vorgenommen haben. Schon vorher soll sich der Mann gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum verschafft haben.