Der Landtag debattiert heute über das Aufenthaltsrecht von kriminellen Ausländern, im Bundestag wird über zwei umstrittene CDU-Anträge abgestimmt und der Post-Streik wird fortgesetzt.

9:49 Uhr Studie: Männer überschätzen Beitrag zur Hausarbeit Hättet ihr es gedacht? Männer überschätzen, wie viel sie zur Hausarbeit beitragen. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach haben in Partnerschaften 70 Prozent der Männer angegeben, sich die Arbeit gleichmäßig zu teilen. Nur 49 Prozent der Frauen haben das bestätigt. SWR-Reporter Chris Berdrow mit den Details:

9:36 Uhr Plakatkampagne setzt Zeichen für Demokratie Manchmal könnte man ja das Gefühl bekommen, die Demokratie geht den Bach runter. Zeit für ein paar gute Nachrichten in dieser Hinsicht: Die Technische Hochschule in Bingen setzt mit einer Fotoaktion ein Zeichen für die Demokratie. Mehr als 150 Menschen haben sich für die Plakatkampagne am Dienstag fotografieren lassen. Diese Geschichte und noch mehr gute Neuigkeiten aus Rheinland-Pfalz lest ihr in unseren Good News. SWR

9:25 Uhr Eltern wegen Kita-Einschränkungen unter Druck Selbst schon erlebt - berufstätige Eltern kommen durch Kita-Engpässe oft stark unter Druck. Das zeigt auch eine Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. 44 Prozent der befragten Mütter und Väter sagen, ihre Betreuungseinrichtung war in den letzten drei Monaten zeitweise geschlossen. Die meisten kurzfristig angekündigten Schließungen dauerten zwei bis fünf Tage, das sagt jede oder jeder fünfte Befragte. Parallel dazu gab die Hälfte der Eltern an, dass ihre Kita wegen zu wenig Personals kürzer offen hatte als üblich. Oft passierte beides zusammen, also an manchen Tagen zu und an manchen nur kürzer geöffnet. Ein Drittel der betroffenen Eltern konnte wegen der Betreuungsengpässe weniger arbeiten. Die Hälfte hat Urlaub genommen oder Überstunden abgebaut. Die Lösung laut Studie: mehr Investitionen. Sendung am Mi. , 29.1.2025 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:16 Uhr Arbeitsgericht Landau verhandelt über Stellenabbau bei Eberspächer Es könnte voll werden im und vor dem Arbeitsgericht in Landau: Der Streit um mögliche Stellenstreichungen beim Automobilzulieferer Eberspächer im südpfälzischen Herxheim erhitzt die Gemüter - seit Tagen ruft die IG Metall die Beschäftigten des Automobilzulieferers auf, bei der öffentlichen Verhandlung dabei zu sein. Der Betriebsrat ist überzeugt, dass die kurzfristige Kündigung von rund 190 Beschäftigten im südpfälzischen Herxheim gegen geltendes Recht verstößt. Herxheim bei Landau Einstweilige Verfügung abgelehnt Beschäftigte von Eberspächer scheitern mit Antrag am Arbeitsgericht in Landau Mit einer Einstweiligen Verfügung hat der Betriebsrat vom Automobilzulieferer Eberspächer vergeblich versucht, betriebsbedingte Kündigungen am Standort Herxheim abzuwenden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

9:05 Uhr Tierquälerei in einer Pferdemetzgerei? Plädoyers im Berufungsprozess erwartet Weil sie Tiere zum Schlachten nicht richtig betäubt haben sollen, stehen vier Männer der Pferdemetzgerei Härting vor dem Landgericht Kaiserslautern. In dem Berufungsprozess sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Tierschützer hatten illegal Kameras in den Schlachträumen angebracht und die Ermittlungen damit ins Rollen gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten in rund 80 Fällen Vergehen an den Tieren vor. Der Prozess soll nun mithilfe von Gutachtern klären, ob bei der Betäubung der Tiere zum Schlachten Fehler passiert sind. Und wenn ja, ob dies mit Absicht passiert ist. Im Sommer hatte das Gericht in erster Instanz die Frage mit "Ja" beantwortet. Die Folge für die Angeklagten: Urteile mit Haftstrafen, Geldstrafen und Berufsverbote als Schlachter. Am Freitag soll das Urteil fallen. Sendung am Mi. , 29.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 Studio Kaiserslautern

8:43 Uhr Tierheim Idar-Oberstein berichtet über "schlimme Zustände" bei der Tierhaltung Als Katzenfreundin kann ich ja gar nicht verstehen, wie man mit Tieren so umgehen kann: Das Tierheim in Idar-Oberstein berichtet von einem Fall, bei dem 19 Katzen aus einer völlig verwahrlosten Wohnung gerettet werden mussten. "Es gab kein Katzenklo. Wir mussten die Couch aufschneiden, um sie da herauszuholen", berichtet die Tierheim-Leiterin. Im Tierheim in Idar-Oberstein leben rund 200 Tiere. Viele wurden aus traumatischen Verhältnissen befreit. SWR Das sei aber kein Einzelfall. Viele von den 200 Tieren im Tierheim seien aus traumatischen Verhältnissen befreit worden. Die Zustände würden immer schlimmer. Auch eine SWR-Umfrage unter Landkreisen in der Region Trier deutet daraufhin, dass Verstöße gegen den Tierschutz zunehmen. So berichten die Landkreise Vulkaneifel, Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich von steigenden Fallzahlen.

8:23 Uhr Letzter Tanz als Solo-Mariechen für Zoé Wilbert Die Saalfastnacht in Rheinland-Pfalz ist schon längst gestartet und das heißt für viele Tänzerinnen und Tänzer wieder etliche Auftritte bei verschiedensten Veranstaltungen. Zoé Wilbert hatte nun aber ihren letzten Auftritt als Solo-Tänzerin. Die 24-Jährige will sich ab jetzt mehr auf ihr Privatleben konzentrieren: ihr Studium, ihren Freund und ihre Familie. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:14 Uhr Manipulierte Glücksspielautomaten in Ludwigshafen zerstört Das muss ordentlich gekracht haben: In Ludwigshafen haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem städtischen Wertstoffhof manipulierte Glücksspielautomaten zerstört - mit dem Vorschlaghammer! Eine "befreiende" Aktion, hieß es, "endlich mal den Zorn auf das illegale Glücksspiel rauszulassen". Polizei und Staatsanwaltschaft haben in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr als 100 manipulierte Glücksspielautomaten in Ludwigshafen beschlagnahmt. Solche Automaten dienen nur einem Zweck, nämlich den Spielern möglichst schnell und effektiv viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Bilder von der Aktion und weitere Hintergründe findet ihr hier: Ludwigshafen Nach Razzien in Ludwigshafen Beschlagnahmte Glücksspielautomaten in Ludwigshafen zerstört Polizei und Staatsanwaltschaft haben in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder manipulierte Glücksspielautomaten in Ludwigshafen beschlagnahmt. Ein paar von ihnen wurden am Dienstag medienwirksam vernichtet. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

8:01 Uhr Zerstörte Wahlplakate, Angriffe auf Wahlhelfer Die Aggressivität angesichts der nahenden Bundestagswahl scheint zuzunehmen. In Mainz wurden viele Wahlplakate massiv zerstört. Insbesondere auf der Rheinstraße - sie sind abgerissen, beschmiert oder gar ganz durchbrochen worden. Betroffen sind alle Parteien. Hier ein zerstörtes Wahlplakat der Grünen: Zerstörtes Wahlplakat der Grünen in Mainz. SWR Judith Seitz Aber nicht nur das - auch Menschen, die sich für die Wahl engagieren, werden angegriffen. In Kaiserslautern und in der Südwestpfalz wurden Wahlhelfer attackiert. Vermummte drückten ein SPD-Mitglied in Kaiserslautern an eine Hauswand. In Rodalben wurde ein AfD-Anhänger geschlagen.

7:53 Uhr Ärger um aggressiven Flüchtling im Landkreis Bad Kreuznach Wie mit Asylbewerbern umgehen, die gewalttätig werden? Eine Frage, die das Land gerade sehr beschäftigt - auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz. Im Landkreis Bad Kreuznach gibt es gerade Ärger um einen solchen aggressiven Flüchtling, er lebt seit 2023 dort. Die Abschiebung des 20-jährigen Afghanen ist geplant. SWR-Reporterin Lucretia Gather weiß mehr:

7:44 Uhr Geschichte: Das geschah an einem 29. Januar... 2000 - Mehr als 135 Länder einigen sich in Montréal auf ein Abkommen über den Handel mit gentechnisch veränderten Produkten. Das sogenannte Biosafety-Protokoll soll dem Schutz der Verbraucher und der Artenvielfalt dienen. 1998 In Washington schließen Kanada, Japan, Russland, die USA sowie die Mitgliedstaaten der europäischen ESA den Vertrag über den Bau der Internationalen Raumstation ISS ab. 1929: Der Roman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque kommt in den Handel. Es wird als Antikriegsroman zu einem Klassiker der Weltliteratur. 1886 Carl Benz meldet sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" zum Patent an. Die Patentschrift gilt als die Geburtsurkunde des Automobils.

7:32 Uhr Abstimmung - Schafft Deutschland den Einzug ins Halbfinale der Handball-WM Heute Abend wird es wieder spannend - dann trifft Deutschland im Viertelfinale der Handball-WM auf Portugal. Ab 20:15 Uhr überträgt das Erste die Partie aus Oslo im Fernsehen und im Livestream. Pünktlich wieder fit ist Spielmacher Juri Knorr von den Rhein-Neckar-Löwen. Mit auf der Platte auch wieder Keeper David Späth aus Kaiserslautern. Dessen früherer Verein, die TuS Dansenberg, veranstaltet übrigens ein Public Viewing vom Viertelfinale. Doch wie steht es überhaupt um die Chancen der DHB-Auswahl, das Halbfinale zu erreichen? Stimmt mal ab: Die Abstimmung ist bereits beendet. Handball-WM: Gewinnt Deutschland im Viertelfinale gegen Portugal? Ja, Deutschland ist in Form und fährt einen klaren Sieg ein. 35,6%

Nein, die DHB-Auswhal ist nicht stabil genug und Portugal ist immer für eine Überraschung gut. 12,6%

Schwierige Frage. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. 36,8%

Handball-WM? Habe ich noch nicht mitbekommen und interessiert mich auch nicht. 14,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:23 Uhr Fürs Joggen im Wald Geld bezahlen? Ein Thema, über das gestern wirklich viel diskutiert wurde - auch auf unseren Socialmedia-Kanälen: Die ehemalige Stabhochspringerin Carolin Hingst soll eine Nutzungsgebühr für den Wald zahlen, durch den sie mit ihrer Laufgruppe öfter joggt. Das Forstamt Rheinhessen spricht von einer gewerblichen Nutzung. Eine Userin schreibt auf Instagram unter unserem Post: "Nein. Der Breitensport ist ohnehin unterfinanziert, dann noch im freien (mehr) zahlen? Wenn die Wege extra nur für diese Laufgruppe angelegt werden OK, aber nicht so..." Ein anderer Nutzer sieht es so: "Wow cool… gute Idee. Fakt ist: Es ist gewerblich. Lkw zahlen Mautgebühr… warum nicht auch für Läufer die halt fachlich betreut werden, also Gewerbe. Ich würd sagen, Lösung verhandeln, da ja auch Steuern bezahlt werden." Wenn ihr euch auch eine Meinung zu dem Thema bilden wollt, verlinke ich euch hier nochmal den Artikel mit allen Infos: Mainz Neue Gebühr sorgt für Unmut Lauftrainerin aus Mainz soll für Nutzung des Waldes zahlen Die ehemalige Stabhochspringerin Carolin Hingst gibt im Ober-Olmer Wald bei Mainz Laufkurse. Jetzt verlangt das Forstamt Rheinhessen auf einmal eine Nutzungsgebühr für den Wald. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:07 Uhr Das passiert in Deutschland und der Welt Im Bundestag hält Kanzler Olaf Scholz (SPD) heute seine Regierungserklärung zu aktuellen innenpolitischen Themen nach dem Messerangriff in Aschaffenburg. Außerdem findet am Mittag eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Wie schon erwähnt: Die Union im Bundestag will heute und am Freitag ihre Vorlagen für Verschärfungen in der Asylpolitik zur Abstimmung stellen. Inhalt ist ein Fünf-Punkte-Plan, der unter anderem "dauerhafte Grenzkontrollen" zu den Nachbarstaaten verlangt, sowie die "Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise". Zu einer Mehrheit für diese Pläne könnten der Union Stimmen der AfD verhelfen. Die hatte sich am Dienstag auf eine Zustimmung festgelegt. Auch FDP und BSW wollen zustimmen. SPD, Grüne und Linke warnten vor einem Tabubruch. Handball-WM Viertelfinale. Mit dem wieder genesenen Spielmacher Juri Knorr wollen die deutschen Handballer heute ins Halbfinale einziehen. In Oslo trifft das Team von Alfred Gislason im Viertelfinale auf die Überraschungsmannschaft aus Portugal. Besonders auf die Costa-Brüder Francisco und Martim müssen die DHB-Spieler achten, wenn sie es zum dritten Mal in Serie unter die besten vier Teams der Welt schaffen wollen. Anwurf ist um 20.30 Uhr.

6:43 Uhr Auch heute in Teilen von RLP keine Päckchen Erneut könntet ihr an einigen Orten in Rheinland-Pfalz vergeblich auf Briefe, Päckchen und Pakete warten. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) erhöht im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG den Druck - und ruft auch heute zu Streiks auf. Betroffen sind in Rheinland-Pfalz die Regionen Rheinhessen, Prüm und Föhren sowie Teile der Westpfalz und das nördliche Saarland.

6:17 Uhr 🔥 Was ist mit dem Begriff Brandmauer gemeint? Politisch steht Deutschland in dieser Woche womöglich vor einem historischen Einschnitt: Die Union im Bundestag will erstmals eine Verschärfung der Asylpolitik notfalls auch mit Stimmen der AfD durchsetzen. Heute soll über zwei Anträge abgestimmt werden - der eine beinhaltet Maßnahmen zur inneren Sicherheit, der andere u.a. dauerhafte Grenzkontrollen. Am Freitag folgt dann die Abstimmung über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. SPD, Grüne und Linke werfen der Union vor, damit die Brandmauer zur AfD zu zerstören. Die Union bestreitet das. Was mit dem Begriff Brandmauer gemeint ist, erfahrt ihr hier: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

6:05 Uhr Auf Regen folgt Sonnenschein in RLP Im Moment zieht ja gefühlt ein Tief nach dem anderen über uns hinweg. Auch der Mittwoch startet in Rheinland-Pfalz mit Regen, der sich nach Nordosten ausbreitet. Am Nachmittag soll dann aber häufiger die Sonne scheinen, sagte SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert am Dienstag in ihrer Vorhersage: Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Mainz greift der Landtag in seiner Sitzung heute die bundesweit geführte Debatte um die Migrationspolitik nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg auf. Es geht unter anderem um aufenthaltsrechtliche Konsequenzen und Gefahrenabwehr bei kriminellen Ausländern. Außerdem wollen die Delegierten über Rahmenbedingungen belasteter Unternehmen in Rheinland-Pfalz debattieren. In Kaiserslautern geht der Berufungsprozess um Tierquälerei in einer Pferdemetzgerei weiter. Vier Angeklagten, die als Verantwortliche oder Durchführende in einem fleischverarbeitenden Gewerbebetrieb tätig waren, wird vorgeworfen, Schlachtungen von Tieren unter Verstoß gegen das Tierschutzgesetz zugelassen, angeordnet oder durchgeführt zu haben. Wie steht es um die Zukunft der Wohlfahrt in Rheinland-Pfalz? Darum geht es am späten Nachmittag in Mainz beim parlamentarischen Abend der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Mit dabei ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Dabei wird der 63-jährige pfälzische Diakoniepfarrer Albrecht Bähr eingeführt, der die Liga für die kommenden zwei Jahre leitet.