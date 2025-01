7:25 Uhr

200 Daimler-Lkw für Amazon 🚚

Daimler Truck hat den bisher größten Auftrag für Elektro-Lkw in seiner Firmengeschichte bekommen - und zwar von Amazon. Der Onlinehändler teilte mit, er habe 200 schwere Lastwagen vom Typ eActros 600 bestellt. Er soll Amazon zufolge noch in diesem Jahr in Deutschland und Großbritannien fahren. Als "Meilenstein" bezeichnet Amazon die Bestellung - das Unternehmen will eigenen Angaben zufolge bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Ein Meilenstein dürfte der Auftrag auch für das Daimler-Truck-Werk in Wörth sein. Dort war erst im vergangenen Herbst die Serienproduktion des EActros 600 gestartet. Von Daimler Truck selbst gab es noch keine Stellungnahme zu dem Großauftrag.