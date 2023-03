Der Tod von Luise wird auf TikTok zum "Trend." Am Wochenende gibt es in Neuwied Schokolade und in Düsseldorf geht es um Wein aus Bierflaschen. Das und mehr im Newsticker für Rheinland-Pfalz.

9:50 Uhr Klinikum Landau schließt Standort in Annweiler Das Kommunale Klinikum Landau Südliche Weinstraße plant seinen Standort in Annweiler zu schließen. Das hat eine Sprecherin des Landkreises Südliche Weinstraße dem SWR bestätigt. Die Gründe dafür seien unter anderem eine chronische Unterfinanzierung in der Gesundheitsbranche, zunehmender Fachkräftemangel und stetig wachsende Auflagen. Im Juni sollen die endgültigen Beschlüsse dazu im Kreistag und im Stadtrat gefasst werden. Das Klinikum hat mit der Entscheidung eine Insolvenz vorbeugen wollen. Die Schließung in Annweiler sei Teil eines Gesamtpakets, um die beiden anderen Standorte in Landau und Bad Bergzabern zu stärken. Über dieses Thema berichtete das Studio Mannheim-Ludwigshafen am 17. März 2023 um 09:30 Uhr

9:34 Uhr Zeitkapsel von 1966 in Mainz geöffnet Kurz vorm Ende blicken wir noch einmal auf gestern: Bei den Sanierungsarbeiten an der Rheingoldhalle in Mainz war eine Zeitkapsel aus den Sechzigerjahren gefunden worden. Gestern wurde das Geheimnis um den Inhalt gelüftet. Und das war drin: ein Adressbuch aus dem Jahr 1966, Fotos vom Bau der Halle, zwei Tageszeitungen, ein großer Stadtplan von Mainz, D-Mark-Münzen, Werbebroschüren über Mainz sowie Originalpläne und eine Urkunde über den geplanten Bau der Halle. Und so sahen die Erinnerungen aus. Video herunterladen (61,2 MB | MP4)

9:12 Uhr Blutspendeverbot für homosexuelle Männer abgeschafft Noch eine gute Nachricht zum Wochenende: Homosexuelle Männer dürfen nicht mehr pauschal von der Blutspende ausgeschlossen werden. Mit den Stimmen der Ampel-Koalition beschloss der Bundestag am Donnerstag eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes. Dort wird nun ausdrücklich festgehalten, dass die sexuelle Orientierung bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss nicht berücksichtigt werden darf. Weitere gute Nachrichten der Woche findet ihr heute Abend auf unserem Instagram-Kanal.

9:08 Uhr Schokolade satt - Festival in Neuwied Und jetzt endlich der finale Blick aufs Wochenende: Schokolade satt gibt es bis zum Sonntag in Neuwied. Beim Schokoladenfestival "chocolART" präsentieren 25 Aussteller ihre Kreationen. Süß, herb, flüssig, vegan - für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Die Stadt hat außerdem ein Rahmenprogramm angekündigt. Unter anderem soll am Samstag eine meterlange Rekord-Schokoladentafel Neuwied entstehen. Hier gibt es alle Infos zur chocolART im Überblick. Schokoladenfestival chocolART in Neuwied Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 9:30 Uhr.

8:00 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Zur Halbzeit des Tickers schauen wir mal, wie ihr auf die Arbeit und zur Schule kommt. Auf den Straßen herrscht der übliche Berufsverkehr, allerdings zum Glück ohne größere Staus. Vorsicht allerdings auf der A63 Mainz Richtung Kaiserslautern zwischen Kreuz Alzey und Erbes-Büdesheim steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Bei der Bahn in Rheinland-Pfalz fallen einzelne Fahrten im Regionalverkehr aus, weil die Mitarbeitende krank sind. Außerdem kommt es bei der Reiseauskunft und an den Bahnhöfen aufgrund einer technischen Störung derzeit bundesweit zu Einschränkungen. Echtzeitdaten zu den Fern- und Nahverkehrszügen der DB werden nicht korrekt angezeigt. Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:44 Uhr Poller-Konzept der Stadt Trier komplexer als erwartet Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt im Dezember 2020 hat die Stadt beschlossen, die Innenstadt mit Pollern zu schützen. Nun stellt sich heraus: Die Umsetzung des Konzeptes ist komplexer als zunächst angenommen. Darüber hat gestern der Dezernatsausschuss der Stadt informiert. Geplant sind Poller und Barrieren an rund 40 Standorten. Ein Teil der Poller soll versenkbar sein. Besonders die Frage, wer in die Trierer Innenstadt noch einfahren kann, wenn alle Poller stehen, stellt die Verantwortlichen vor eine Herausforderung. Wie die Einfahrt, beispielsweise für Lieferdienste oder auch Krankenfahrten und Taxis, geregelt werden soll, muss noch geklärt werden. Derzeit laufen die Planungen für die Poller rund um den Hauptmarkt. Die Planer und Planerinnen der Stadt rechnen damit, dass voraussichtlich erst 2028 alle Poller aufgestellt sind. Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 17. März 2023 um 07:30 Uhr

7:21 Uhr Stimmt ab: Welttag des Schlafs - Wie viel schlaft ihr? Eigentlich mag ich das Tickern, wäre da nicht das frühe Aufstehen... Genug Schlaf habe ich heute Nacht definitiv nicht bekommen. Warum ich das jetzt thematisiere? Auf einer Liste kurioser Feiertage findet sich für heute der "Welttag des Schlafs". Die Initiatoren des "Word Sleep Day" verfolgen damit eine durchaus ernste Absicht. Das World Sleep Day Committee der World Association of Sleep Medicine (WASM) will vor allem darauf hinweisen, wie wichtig Schlaf für die Gesundheit ist. Wie viel schlaft ihr? Stimmt gerne ab! Wie viel schlaft ihr?

7:05 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Nachdem wir jetzt schon eine Stunde ausführlich auf Rheinland-Pfalz geschaut haben, gibt es jetzt den Blick über den Tellerrand hinaus. In Nürnberg ist gestern Abend der Strom ausgefallen. Ich hoffe, die betroffenen Menschen haben sich Tipps aus Ludwigshafen geholt, wie man sich die Zeit ohne Internet und Fernsehen vertreiben kann. Die Ludwigshafener ereilte ja vergangenen Freitag das gleiche Schicksal. Was heute sonst noch wichtig wird: Der Bundestag will am Vormittag über die Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition entscheiden. Damit soll der auf 736 Abgeordnete angewachsene Bundestag ab der nächsten Wahl wieder auf 630 Mandate verkleinert werden. Die Reform wird von Union und Linkspartei strikt abgelehnt. Flugreisende müssen sich an vier deutschen Flughäfen auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden aufgerufen. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen sind rund 89.000 Passagiere betroffen. Der finnische Präsident Sauli Niinistö trifft in Istanbul den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es geht um den finnischen Wunsch, der NATO beizutreten. Finnland rechnet damit, dass Erdogan nach monatelanger Verzögerung dem Beitritt zustimmt.

6:50 Uhr Dialog über Missbrauchsstudie im Bistum Mainz gestartet In Mainz fand gestern Abend eine Dialogveranstaltung des Bistums Mainz zur Anfang März veröffentlichten Missbrauchsstudie statt. Dabei stellte sich unter anderem Bischof Peter Kohlgraf den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Mehr als 50 Interessierte waren zu der zweistündigen Veranstaltung im Erbacher Hof in Mainz gekommen. Auch mein Kollege Stefan Schmelzer war dabei. Er sagt, dass nachdem von Bistumsseite noch einmal kurz die Ergebnisse der Missbrauchsstudie vorgestellt wurden, sich eine lebhafte Diskussion mit vielen Fragen an die Bistumsvertreter entwickelte. Zum Beispiel, ob die Kirche ein Priester-Problem habe, da laut Studie rund zwei Drittel der Missbrauchsfälle von Priestern begangen wurden. Bischof Kohlgraf stimmte dem zu und kündigte Verbesserungen, beispielsweise in der Ausbildung, an. Die gestrige Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Dialogveranstaltungen, die das Bistum Mainz zur Missbrauchsstudie anbietet. In einer Woche wird es unter anderem eine Online-Veranstaltung geben. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz um 06:30 Uhr

6:43 Uhr Eingeschränkte medizinische Versorgung in der Region Kaiserslautern Am Westpfalz-Klinikum und im städtischen Krankenhaus Pirmasens ist die medizinische Versorgung eingeschränkt, weil Mitarbeitende fehlen. Ein Sprecher aus Pirmasens sagte, derzeit seien nur drei der fünf Operationssäle in seinem Krankenhaus in Betrieb. Am Westpfalz-Klinikum können nach Angaben eines Sprechers im Moment sieben Intensiv- und Dutzende Normalbetten nicht belegt werden. Ziel sei es in beiden Kliniken nun, den Bestand der Mitarbeitenden zu stabilisieren und gegebenenfalls auszubauen. Bis dahin - und natürlich darüber hinaus - bleibt bitte gesund! Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern um 06:30 Uhr

6:31 Uhr Der Frühling ist da - die Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz Kaum zu glauben - zuletzt noch Sturm und Schnee - aber ab heute kündigt sich endlich der Frühling an. Ich kann es kaum noch erwarten und werde das ganze Wochenende die milden Temperaturen ausnutzen. Es gibt neben Sonne zwar auch Wolken, aber die Temperaturen erreichen milde 16 bis 20 Grad. In der Eifel kann es nachmittags Schauer geben, sonst bleibt es trocken. Video herunterladen (23,6 MB | MP4)

6:03 Uhr Tödlicher Unfall in Diez Wir müssen den Tag leider mit einer traurigen Nachricht beginnen. Am Donnerstagabend ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) ein Mann gestorben. Trotz

mehrfacher Reanimationen habe es der 56-Jährige nicht geschafft, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Ursache des Unfalls war demnach vermutlich ein medizinischer Notfall bei einem der Beteiligten. Die Limburger Straße musste während der Unfallaufnahme für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Über dieses Thema berichtet das Studio Koblenz am 17. März 2023 um 06:30 Uhr

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) besuchen das Ahrtal. Sie wollen mit Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und Bürgermeistern über fehlendes Personal beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe sprechen. Außerdem werden sie sich mit Helferinnen und Helfern treffen und das Kunstobjekt "Museum of Modern Ahrt" besuchen. Kampf dem Müll an Ufern, Straßenrändern und in Grünanlagen: In Bingen finden heute und morgen Dreck-Weg-Tage statt. Heute Vormittag machen vor allem Kitas und Schulklassen mit. Morgen werden Vereine, Initiativen und viele freiwillige Privatleute losziehen. In Neuwied öffnet heute die chocolART. Das Schokoladenfestival lockt bis Sonntag mit allen möglichen Köstlichkeiten. 2019 war Premiere, in den Folgejahren fiel die Festivität den Corona-Beschränkungen zum Opfer.