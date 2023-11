Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Quiz-Auflösung: Warum feiern wir denn nun Martinstag? Der 11. November ist der Martinstag. Und ich wollte deshalb von Euch wissen: Warum feiern wir am 11. November überhaupt den Martinstag? Richtig ist Antwort 2: Im Jahr 397 starb St. Martin und am 11. November wurde er beerdigt. Deswegen wird der Martinstag bis heute an diesem Datum gefeiert. Weitere Antworten, warum wir beispielsweise mit Laternenumzüge und Martinsfeuern feiern oder welche historischen Spuren von Martin in Rheinland-Pfalz zu finden sind, findet Ihr in unserem FAQ "Laterne, Laterne - Woher kommen die Bräuche zum Martinstag?"

9:15 Uhr Update: Gaffern von Unfall in Mainz drohen Strafen Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat scharf kritisiert, dass Gaffer Aufnahmen vom tödlichen Unfall in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs gefilmt und ins Internet gestellt haben. Am Mittwochabend war bei einem Autounfall in der Mombacher Straße ein Fußgänger getötet und eine weitere Frau schwer verletzt worden. Dem SWR sagte Ebling: "Wir alle sollten uns verdammt nochmal daran erinnern, dass man in solchen Situationen mit Anteilnahme bei einem Opfer ist und nicht eine solche unsinnige, niederträchtige Tat macht, wie dann zu gaffen oder das sogar aufzunehmen." Nach Angaben der Polizei Mainz droht den Gaffern eine Geldstrafe oder eine Freiheitstrafe von bis zu zwei Jahren. Darüber berichtete SWR4 RLP am 10. November 2023 um 8:30 Uhr

8:20 Uhr Immer mehr Polizistinnen und Polizisten kündigen Fehlende Work-Life-Balance, Überlastung, schlechte Bezahlung: Immer mehr Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz kündigen freiwillig. Dieses Jahr waren es laut Innenministerium 30 Beamtinnen und Beamte - der Durchschnitt liegt bei 20 pro Jahr. Warum das so ist, seht Ihr in unserem Instragram-Beitrag.

7:50 Uhr Nach tödlichem Unfall in Mainz: Polizei ermittelt gegen Gaffer Am Mittwochabend ist in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden und gestorben. Unbekannte sollen Fotos und Videos der Opfer gemacht und verbreitet haben. Die Polizei Mainz stellt klar: Wer Fotos von Personen im hilflosen Zustand macht, begeht eine Straftat. Den Tätern drohen nach Polizeiangaben bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Bei den Ermittlungen in den sozialen Netzwerken werde die Mainzer Polizei vom Landeskriminalamt unterstützt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 10. November 2023 um 7:30 Uhr

7:44 Uhr Das geschah am 10. November 1903: Die New Yorkerin Mary Anderson erhält das weltweit erste Patent auf eine Scheibenwischanlage für Automobile. Ihre Erfindung macht es für Fahrerende möglich, die Windschutzscheibe mit einem Hebel im Wageninneren zu säubern. Das Prinzip dieser Erfindung wird noch heute verwendet. 1918: Kaiser Wilhelm II. geht ins niederländische Exil. Bereits zwei Tage zuvor, am 9. November, hatte Reichskanzler Max von Baden eigenmächtig den Thronverzicht des Monarchen verkündet und der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen. Die Ära der Weimarer Republik begann. Förmlich verzichtet Wilhelm II. jedoch erst am 28. November 1918 auf die Krone. 2011: Der Rapper Bushido erhält den Medienpreis Bambi als "Vorbild für Integration". Die Pop-Gruppe Rosenstolz kritisiert diese Entscheidung während der Veranstaltung deutlich - mit Verweis auf Bushidos frauenfeindliche, menschenverachtende Texte. Der Volkssänger Heino gibt seine Auszeichnung wegen der Bushido-Würdigung zurück.

7:40 Uhr Das Quiz zum Martinstag 11. November Der 11. November ist übrigens der Martinstag. Und deshalb wüsste ich mal gerne von euch: Warum feiern wir am 11. November den Martinstag? Am 11. November 560 wurde er in Lyon zum Bischof geweiht. Am 11. November 397 wurde er in Tours zu Grabe getragen. Am 11. November 218 kaufte er auf dem Straßburger Wochenmarkt den später geteilten Mantel. Am 11. November 1824 fand in Nantes erstmals ein Laternenumzug zu seinen Ehren statt. irrelevant: Am 11. November 560 wurde er in Lyon zum Bischof geweiht.

richtige Antwort: Am 11. November 397 wurde er in Tours zu Grabe getragen.

irrelevant: Am 11. November 218 kaufte er auf dem Straßburger Wochenmarkt den später geteilten Mantel.

irrelevant: Am 11. November 1824 fand in Nantes erstmals ein Laternenumzug zu seinen Ehren statt. Die gegebene Antwort ist

7:30 Uhr Der Blick über den Tellerrand - also Deutschland und die Welt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist heute erneut in den Nahen Osten. Wie das Ministerium mitteilte, sind dabei Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel geplant. Bei den Gesprächen wird es voraussichtlich um die Freilassung der deutschen Geiseln im Gazastreifen gehen, aber auch um die dramatische humanitäre Lage in dem palästinensischen Gebiet. Darüberhinaus wird es darum gehen, einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Über den Schutz der Gletscher und der Polargebiete beraten Politiker und Fachleute heute auf dem Polargipfel in Paris. Der Gipfel ist Teil einer One Planet Gipfel-Reihe, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der UN-Klimakonferenz in Bonn 2017 ins Leben gerufen hat. Für Deutschland nimmt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an dem Gipfel teil. Wer ist im Kader bei den nächsten Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Wer sich das fragt, bekommt heute Antwort von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er gibt heute bekannt, wer bei den Spielen gegen die Türkei und Österreich im November für Deutschland auf dem Platz steht.

7:23 Uhr Datenschutz doch nicht Schuld an Schulpanne in Koblenz Nach der Panne mit Tablet-Computern an zwei Koblenzer Schulen, bei der Lernmaterialen und Notizen von fast 500 Schülern und Lehrern unwiederbringlich gelöscht wurden, meldet sich nun der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann zu Wort und widerspricht der Stadt Koblenz. Die hatte gesagt, dass Backups wegen Datenschutzgründen nicht möglich seien. Laut Kugelmann sei das aber durchaus der Fall. Um Probleme wie in Koblenz zu vermeiden, raten sowohl der Datenschutzbeauftragte als auch das Bildungsministerium allen Schulen, die vom Land bereitgestellte Schulsoftware zu benutzen. An die Abiturientinnen gerichtet, die sich nun auf ihre Prüfungen vorbreiten müssen, heißt es vom Ministerium, man arbeite gemeinsam mit dem Schulträger und den Schulen an einer Lösung.

6:41 Uhr Mann zündet Böller bei Pogromgedenken in Mainz Während der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht in Mainz hat gestern ein offenbar betrunkener Mann auf der Straße hinter der Mainzer Synagoge einen Silvesterböller gezündet. Nach Angaben der Polizei hat er dabei "free Palästina" gerufen. Der 31-Jährige sei polizeibekannt und habe keinen festen Wohnsitz. Er muss nun laut Polizei mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 10. November 2023 um 7:30 Uhr

6:30 Uhr Industriestrompreis? So finden das Unternehmen in RLP Es wird weiter um den Strompreis für Unternehmen gestritten. Mit einem Nachlass sollen diese nämlich entlastet werden, plant die Bundesregierung. In der Wirtschaft in RLP kommt das gut an. Nicht allen aber geht die Lösung weit genug.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Wer heute zum Weihnachtsshopping in die Stadt gehen will, sollte sich das vielleicht noch einmal überlegen, denn die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat im festgefahrenen Tarifstreit heute ausgesuchte Betriebe in Rheinland-Pfalz erneut zu Warnstreiks aufgerufen. In Mainz soll nach einem Demonstrationszug durch die Stadt um 11:00 Uhr auf dem Ernst-Ludwig-Platz eine Kundgebung stattfinden. In Landau findet ab heute die Deutsche Jugendmeisterschaft der Zauberkunst statt. Zu den Disziplinen gehören unter anderem Mentalmagie, Allgemeine Magie, Manipulation und Kartenkunst. Die Meisterschaft dauert bis Sonntag. In Koblenz wird es ab heute bunt: Farbenfrohe Lichter sollen nämlich ab heute die Basilika Sankt Kastor in Koblenz erleuchten. Bei der Installation "Les Monuments vivants" (deutsch: Lebende Denkmäler) taucht der Künstler Ingo Bracke das Bauwerk von innen und außen in farbenfrohe Lichtmalereien. Dabei stehe der Dialog mit Frankreich mit "all seinen historischen, kulturellen sowie kunstgeschichtlichen Bezügen" im Mittelpunkt, teilte das Ludwig Museum Koblenz als Veranstalter mit.

6:05 Uhr So wird das Wetter heute Schal und Regenschirm nicht vergessen, wenn ihr heute aus dem Haus geht: Denn es ist windig, kühl und nass kann es auch werden. Aber einen kleinen Trost gibt es: Zwischendurch blitzt örtlich auch mal die Sonne hervor. Über 11 Grad warm wird es aber trotzdem nicht. Video herunterladen (30,3 MB | MP4)