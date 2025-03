Wie lief der Rosenmontag in Rheinland-Pfalz? Was ist in der Nacht passiert? Und was bringt der Morgen des Veilchendienstags? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden.

10:00 Uhr Einen schönen Tag euch! So, es ist 10 Uhr, und damit war es das auch schon wieder mit dem Newsticker am Morgen. Ich hoffe, ihr konntet gut informiert in den Morgen starten. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Morgen übernimmt an dieser Stelle meine Kollegin Stefanie Hoppe. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Und an alle, die heute zum letzten Mal bei der Straßenfastnacht unterwegs sind: Frohes Feiern! Helau, Olau und Alaaf!

9:49 Uhr 🪺 Störchen beim Brüten mit Webcam zuschauen In Mainz können Interessierte auch in diesem Jahr Störche beim Brüten beobachten. Wie die Mainzer Netze GmbH mitteilte, gibt es auf den Leitungsmasten rund um Mainz wieder zahlreiche Storchennester. An einem Mast bei Mainz-Laubenheim sei deshalb wieder eine Webcam angebracht worden, sodass Interessierte gleich zwei Storchenpaaren beim Brüten zuschauen können. Die ersten Eier wurden aber noch nicht gelegt. Die Brutzeit beträgt normalerweise 30 bis 32 Tage. Den Live-Stream findet man auf der Internetseite und dem YouTube-Kanal der Mainzer Netze. Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

9:41 Uhr Union und SPD wollen weiter sondieren In Berlin wollen Union und SPD heute ihre Sondierungsgespräche fortsetzen. Die Verhandlungsteams stehen unter Druck - auch weil US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten die Militärhilfen für die Ukraine auf Eis legen will. Dies solle solange gelten, bis die Ukraine "guten Willen zum Frieden" zeige. CDU-Chef Friedrich Merz will deswegen noch vor dem EU-Gipfel am Donnerstag wichtige Finanzierungsfragen klären. Im Gespräch sind unter anderem zwei sogenannte Sondervermögen im dreistelligen Milliardenbereich für die Bundeswehr und die Infrastruktur. Sendung am Di. , 4.3.2025 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:24 Uhr Gräber in Kaiserslautern geschändet Unschöne Tat auf dem Friedhof in Kaiserslautern-Erzhütten: Wie die Polizei jetzt mitteilte, haben Unbekannte dort zwischen Samstagabend und Sonntagmittag Gräber verwüstet. Die Täter hätten sieben Grabkreuze aus dem Boden gezogen und falsch herum wieder in die Erde gesteckt. Dabei seien die Kreuze und auch ein Grabstein beschädigt worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

8:58 Uhr Mutmaßlicher Todesfahrer soll heute vernommen werden Der mutmaßliche Todesfahrer von Mannheim soll heute vernommen werden. Das hat der Chef des baden-württembergischen LKA, Andreas Stenger, angekündigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur befindet sich der 40-jährige Ludwigshafener nicht mehr in der Klinik, sondern in Polizeigewahrsam. Bei seiner Festnahme soll er sich mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen haben. Er lag im Schockraum, wurde bewacht und ist den Informationen zufolge jetzt aus der Klinik entlassen worden. Von der Vernehmung erhofft sich die Polizei Erkenntnisse über Motiv und Hintergründe der Tat. Mannheim Stadt steht unter Schock Nach Amokfahrt mit Auto in Mannheim: Ermittlungen dauern an Ein wohl psychisch kranker Autofahrer ist am Montag in die Mannheimer Fußgängerzone gerast, zwei Menschen kamen ums Leben. Der Mann aus Rheinland-Pfalz wurde dem Haftrichter vorgeführt. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4

8:27 Uhr ✈️ Luxemburger Zöllner entdecken 500 Kilo Kokain Einen fetten Fund haben Zöllner in unserem Nachbarland Luxemburg gemacht: Am dortigen Flughafen entdeckten sie rund 500 Kilogramm Kokain. Das Rauschgift sei in brasilianischer Luftfracht versteckt gewesen, hieß es. Die Drogenschmuggler hätten es in 3,6 Tonnen Speisestärke gehüllt, die auf fünf Paletten verteilt war. Der Wert des beschlagnahmten Kokains wird auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Dieser Fund sei der bislang größte Drogenaufgriff im Bereich der Luftfracht in Luxemburg, so der Zoll. Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

8:20 Uhr 🗓️ History: Das war am 4. März 1936 - Zum ersten Mal geht das Luftschiff "Hindenburg" in die Luft. Die Premierenfahrt dauert rund drei Stunden. Nach insgesamt 63 Fahrten über den Atlantik stürzt es im Mai 1937 bei der Landung in Lakehurst (USA) ab. 35 Menschen sterben bei dem Unglück. 2009 - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellt einen Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Omar Al Bashir aufgrund von Kriegsverbrechen aus - erstmals überhaupt gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt. Kurze Zeit später erfolgt ein zweiter Haftbefehl wegen Völkermords. 2019 wird er nach drei Jahrzehnten als Präsident gestürzt. 2018 - Sergej Skripal und seine Tochter Julija werden in Salisbury (England) mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. Beide überlebten. Skripal war in Russland als britischer Spion verurteilt worden, zuvor hatte er für den russischen Geheimdienst gearbeitet. Der Angriff auf dem Boden eines europäische Staates sorgt für schwere diplomatische Verstimmungen zwischen Großbritannien und Russland. Mehrere europäische Staaten machen den Kreml für diesen verantwortlich, Russland dementierte das.

8:11 Uhr 🦓 Erfurt will Zebrastreifen umdrehen Interessante Idee aus der Mainzer Partnerstadt Erfurt: Dort sollen Zebrastreifen jetzt umgedreht werden, damit Autofahrerinnen und Autofahrer eher abbremsen. Wer zu Fuß unterwegs ist, sieht die Streifen dann längs. Wer im Auto sitzt, sieht sie quer. Forscher der Uni in Erfurt haben die Idee gehabt, das ganze soll jetzt in einem Stadtviertel getestet werden. Unfall-Fachleute kritisieren das. Sie finden: Die sicherste Art, eine Straße zu überqueren, sei mit einer Verkehrsinsel in der Mitte der Straße. Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

8:00 Uhr 🦟 Stechmückenjäger bereiten sich auf Einsatz vor Im Moment ist es noch ziemlich kalt bei uns im Land. Doch das dürfte sich bald ändern. Die Stechmückenjäger am Oberrhein bereiten sich deshalb bereits auf die neue Saison vor. Die Experten der KABS rechnen damit, dass ab Mitte März erstmals gegen die Larven von Bruch- und Sumpfwald-Stechmücken gespritzt wird. Bei Tigermücken-Larven soll es im April losgehen. Im Verein KABS sind Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen zusammengeschlossen. Die Arbeit der Experten ist aufwendig: Am Boden kämpfen sie sich oft durchs Dickicht, aber viele Brutstätten können nur aus der Luft bekämpft werden. Vom Helikopter aus verteilt die KABS dann den biologischen Wirkstoff Bti, der Larven tötet. Sendung am Di. , 4.3.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:48 Uhr Todesfahrer wollte offenbar gezielt Menschen töten Zunächst war unklar, warum der 40-jährige Autofahrer gestern durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast ist. Die Polizei wollte einen Unfall nicht ausschließen. Doch jetzt scheinen sich die Hinweise auf eine vorsätzliche Tat zu verdichten: Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Mann ersten Erkenntnissen zufolge ganz bewusst durch die Fußgängerzone gerast sei. Sein Ziel sei es gewesen, Menschen zu töten. Es gebe konkrete Anhaltspunkte, dass der 40-Jährige psychisch krank sei. Von einem politischen oder extremistischen Motiv gehen die Ermittler hingegen nicht aus. Gegen den Mann wird jetzt wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

7:47 Uhr 📛 Heute ist Tag der ausgefallenen Namen Für jeden der 365 Tage im Jahr hat sich ja irgendjemand mal irgendwann irgendwas ganz Spezielles einfallen lassen. Und so ist heute, der 4. März, unter anderem der Tag der ausgefallenen Namen. Als ich das gehört habe, kam mir spontan dieser lustige Instagram-Post meiner SWR3-Kollegen in den Sinn. Wie nennt ihr denn euren Staubsauger? Schreibt es mir mal an rlp-newsticker@swr.de. Vielleicht kriegen wir bis 10 Uhr hier ja eine lustige Liste zusammen.

7:29 Uhr Die Lage auf den Straßen Im Nachbarland Baden-Württemberg sind die Faschingsferien im vollen Gange. Heißt: Es ist Urlaubs- und damit Stau-Zeit. Ihr wollt gen Süden? Oder einfach nur auf die Arbeit? Dann checkt doch am besten, kurz bevor ihr losfahrt, hier noch mal die Verkehrslage: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:18 Uhr Prozess: Mann soll älteres Ehepaar überfallen haben In Zweibrücken beginnt heute der Prozess um einen schlimmen Vorfall, der aber zum Glück gut ausgegangen ist: Angeklagt ist ein Mann, der ein Ehepaar in Ramstein-Miesenbach in deren Haus überfallen haben soll. Laut Anklage war der Mann in das Haus eingedrungen und dann von dem Paar entdeckt worden. Daraufhin soll der Angeklagte mit einem Messer auf den Ehemann eingestochen haben. Der Senior konnte den Angriff aber abwehren und das Ehepaar konnte den Täter schließlich gemeinsam entwaffnen und überwältigen. Die Anklage in dem Prozess lautet auf versuchten Totschlag. Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

7:10 Uhr 🥳 So ist es, auf einem Wagen beim Rosenmontagszug mitzufahren Der größte Fastnachtsumzug in Rheinland-Pfalz am Rosenmontag in Mainz ist gestern pünktlich um 11:11 Uhr bei strahlendem Sonnenschein gestartet. "In Meenz zu feiern, dies is nett, but don’t forget de Zugplakett" hieß das Motto in diesem Jahr. Wir sind auf dem Wagen der "Garde der Prinzessin Mainz" mit der Zugnummer 106 mitgefahren und zeigen euch, wie es hinter den Kulissen aussieht:

7:05 Uhr Rosenmontagsfeiern im Land überwiegend friedlich Klar: Der Rosenmontag ist in diesem Jahr durch die Todesfahrt in Mannheim überschattet worden. In den Fastnachtshochburgen in Rheinland-Pfalz liefen die Feiern aber - zum Glück - ohne nennenswerte Zwischenfälle ab. In Trier etwa feierten rund 80.000 Narren ausgelassen - und die Polizei registrierte nach eigenen Angaben nur zwei Straftaten: einen Fall von Körperverletzung und einen Diebstahl. Auch in Koblenz zog die Polizei eine positive Bilanz: Schätzungsweise 160.000 Personen hätten sich den Zug angeschaut. Dabei habe es so gut wie keine Einsätze gegeben. In Mainz säumten nach Schätzungen des Veranstalters MCV sogar mehr als 600.000 Menschen die rund sieben Kilometer lange Zugstrecke. Doch trotz dieser gewaltigen Zuschauerzahl blieb es vergleichsweise friedlich: Mit 70 Straftaten sei die Bilanz besser ausgefallen als 2024, als die Beamten 76 Straftaten erfassten, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Körperverletzungsdelikte fiel mit 32 jedoch etwas höher aus. Nach Einschätzung der Beamten ist diese Zahl angesichts der hohen Besucherzahl aber immer noch sehr niedrig. Fastnacht und Karneval Rosenmontag in RLP: Highlights aus Mainz, Koblenz und Trier Hunderttausende Menschen feierten am Montag bei strahlendem Sonnenschein die Rosenmontagszüge im Land. Neben Mainz gab es auch in Koblenz und Trier große Umzüge mit vielen Besuchern. Organisatoren und Sicherheitsbehörden zeigten sich zufrieden. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Di. , 4.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

7:02 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Bonn verhandeln Vertreter der Gewerkschaft ver.di und der Deutschen Post um eine Einigung in den Tarifverhandlungen. Beobachter halten in der vierten Verhandlungsrunde eine Einigung für möglich. Zuletzt hatten Briefträger, Postboten und Logistikmitarbeiter auch in Rheinland-Pfalz mehrere Male gestreikt. In Berlin beginnt heute die Internationale Tourismus-Börse (ITB). Sie ist die Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche und dauert bis zum 6. März. Partnerland ist in diesem Jahr Albanien. In Ägypten beraten die arabischen Staaten heute über die Zukunft des Gazastreifens. Sie lehnen eine Umsiedlung der Palästinenser, wie US-Präsident Trump sie vorgeschlagen hat, grundsätzlich ab.

6:45 Uhr ☀️ So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Gute Nachrichten für alle Fastnachter und Karnevalistinnen, die heute am Veilchendienstag nochmal unterwegs sind: SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke hat gestern Abend für heute Traumwetter zugesagt. Video herunterladen (24,8 MB | MP4)

6:37 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Rheinland-Pfalz steigen am Veilchendienstag die letzten Fastnachts- und Karnevalsveranstaltungen. Neben dem bereits erwähnten Schärensprung in Trier gehören dazu etwa der Zweibrücker Faschingsumzug und der Westricher Umzug in Ramstein-Miesenbach. In Mainz wird die Fastnachtskampagne ab 15:11 Uhr mit der Kappenfahrt der Mainzer Karnevalsvereine beendet. Einen Überblick über die Veranstaltungen im Land findet ihr hier: Rheinland-Pfalz Absagen in Bad Dürkheim und Mutterstadt Närrisches Treiben auch am Veilchendienstag in Rheinland-Pfalz Nach Rosenmontag ist noch nicht Schluss mit dem närrischen Treiben - es geht weiter mit dem Veilchendienstag und weiteren Umzügen. Hier der landesweite Überblick: 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) empfängt am späten Vormittag närrische Korporationen in der Mainzer Staatskanzlei. Er verleiht den Närrischen Orden als Anerkennung für die Verdienste um das Brauchtum in der fünften Jahreszeit.

6:26 Uhr 🎉 Trierer Narren laden zum Schärensprung Heute Nachmittag schon was vor? Wenn nicht, wäre der Schärensprung in Trier-Biewer vielleicht etwas für euch! Bei der traditionellen Fastnachtsveranstaltung fassen sich die Narren an den Händen und springen durch die Straßen. Spontanes Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Woher der närrische Brauch stammt? Das wissen selbst die Verantwortlichen nicht so genau. Sie vermuten, dass der Schärensprung keltischen Ursprungs ist und den Winter vertreiben soll. Hier erfahrt ihr mehr: Trier-Biewer Traditioneller Schärensprung Fastnachtsdienstag: Narren tanzen und springen durch Biewer Mit Hexen, Musik und Schärensprung: In Trier-Biewer wird an Fastnachtsdienstag mit dem Schärensprung der Abschluss der Fastnachtstage gefeiert. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4

6:11 Uhr Motorradfahrer auf A63 bei Saulheim verunglückt Ich muss euch leider eine weitere traurige Nachricht mitteilen: Auch in Rheinhessen ist gestern Abend ein Mensch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Diesmal traf es einen Motorradfahrer. Laut Polizei war der 35-Jährige auf der A63 bei Saulheim unterwegs, als er mit einem vor ihm fahrenden Auto zusammenstieß. Der Biker kam zu Fall und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Warum der Motorradfahrer und das Auto zusammenstießen, ist noch unklar. Da das Motorrad des 35-Jährigen bei dem Unfall in Brand geriet, musste auch die Feuerwehr anrücken und den Brand löschen. Heute Morgen um 5:25 Uhr konnte die Straße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Saulheim Unfallursache noch unklar Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A63 bei Saulheim Ein Motorradfahrer ist auf der A63 bei Saulheim tödlich verunglückt. Inzwischen ist die Autobahn wieder freigegeben worden. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr Fastnachts-Veranstaltungen wegen Vorfall in Mannheim abgesagt In Mannheim ist gestern Mittag ein Mann aus Rheinland-Pfalz in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Aus Solidarität mit den Betroffenen haben Bad Dürkheim und Mutterstadt ihre eigentlich für heute geplanten Fastnachtsumzüge abgesagt. Die Stadt Stadt Bad Dürkheim und der Verein "Derkemer Grawler" teilten mit: Angesichts der tragischen Ereignisse sei es angemessen innezuhalten. Außerdem stehe die Sicherheit der Bürger an erster Stelle. Auch der traditionsreiche Umzug in Heidelberg findet heute nicht statt. Mannheim/Ludwigshafen Zwei Tote und mehrere Verletzte Mutmaßliche Amokfahrt von Mannheim: Tatverdächtiger aus Ludwigshafen wird vernommen Der Mann, der am Montag mit einem Auto in eine Menschenmenge in der Mannheimer Innenstadt gefahren sein soll, wohnte in Rheinland-Pfalz. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4 Sendung am Mo. , 3.3.2025 18:00 Uhr, SWR1 Night Fever, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Aggressives Wildschwein verletzt drei Menschen Ein aggressives Wildschwein hat in den Pfälzer Weinbergen drei Menschen verletzt. Das Tier griff am Montagnachmittag zunächst einen 77-Jährigen auf einem Wohnmobilstellplatz bei Rhodt (Landkreis Südliche Weinstraße) an und verletzte ihn leicht am Bein, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf verletzte es einen 66-jährigen Mann und seine 62-jährige Begleiterin ebenfalls leicht an den Beinen. Die Verletzten kamen nach den Vorfällen zur Behandlung in Krankenhäuser. Um weitere Angriffe zu verhindern, erschossen Polizeibeamte das Wildschwein noch vor Eintreffen eines verständigten Jagdpächters, wie es hieß. Sendung am Di. , 4.3.2025 0:00 Uhr, POPNACHT, SWR3

6:01 Uhr 40-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalcrash Traurige Nachricht am frühen Morgen: Ein Autofahrer ist gestern Abend auf der L258 bei Anhausen (Kreis Neuwied) ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet der 40-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Beide Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge stark beschädigt. Offenbar gab es Zeugen des Crashs: Diese sollen der Polizei gesagt haben, dass der 40-Jährige unmittelbar vor der Kollision ein Fahrzeug überholt habe. Sendung am Di. , 4.3.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz