9:56 Uhr Kostenloser ÖPNV in Alzey zu Stadtfesten Eine gute Nachricht zum Schluss für alle in Alzey. Ihr müsst keine teuren Taxis bestellen oder die Wohngebiete zuparken, wenn ihr das Winzerfest, Römerfest oder andere Veranstaltungen in Alzey besuchen wollt. Und schon gar nicht betrunken ins Auto steigen. Die Stadt Alzey bietet auch in diesem Jahr einen kostenlosen Busverkehr zu allen Veranstaltungen in der Stadt an. Dieses Angebot geht damit ins dritte Jahr. Alzeys Bürgermeister Jung sagte, er freue sich über die gute Resonanz dieses Angebots in den vergangenen beiden Jahren. Sendung am Fr. , 31.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:51 Uhr Die Mainzer Überraschungsmannschaft eröffnet den Bundesligaspieltag Der FSV Mainz 05 will in der Fußball-Bundesliga die Überraschungsmannschaft der Saison bleiben. Zum Auftakt des 20. Spieltags treten die Mainzer am Freitagabend beim SV Werder Bremen an. Mit einem Sieg würden die Rheinhessen den sechsten Platz auf jeden Fall festigen und bei Patzern der Konkurrenz sogar noch weiter nach oben klettern. Für die Mainzer ist es das erste Spiel nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Coach Bo Henriksen um ein weiteres Jahr bis 2027. In Bremen muss der Däne weiter auf den verletzten Nationalstürmer Jonathan Burkardt verzichten. Bo Hendrikson freut sich bestimmt gleichermaßen über den Tabellenplatz und die Vertragsverlängerung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marcus Brandt

9:47 Uhr Erneut umstrittene Abstimmung im Bundestag Dass die Union ihre Asylpolitik auch mit Hilfe der AfD durchbringen will, hat Entsetzen ausgelöst. Gestern haben bundesweit zehntausende Menschen dagegen protestiert - auch in Rheinland-Pfalz versammelten sich mehr als 4.000 Menschen vor der CDU-Zentrale in Mainz. Während es bei der Abstimmung am Mittwoch um einen unverbindlichen Antrag der Union ging, steht heute ein Gesetzentwurf zur Abstimmung. Mit dem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz will die Union erreichen, dass deutlich weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Heute könnte zum ersten Mal ein Gesetzentwurf das Parlament passieren, bei dem die Stimmen der AfD mit entscheidend sein könnten. CDU-Chef Friedrich Merz hatte das in der Vergangenheit ausgeschlossen. Umstrittenes "Zustrombegrenzungsgesetz" Merz scheitert mit Gesetzesvorhaben - So stimmten Politiker aus RLP Der Gesetzentwurf der Unionsfraktion zur Verschärfung der Asylpolitik

9:24 Uhr Koblenz schlägt Umleitung bei umstrittenem Radweg-Bau vor Radfahren ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, vor allem seit es mit E-Bikes auch einfacher ist die Berge hoch zu kommen. Daher freuen sich meist alle über neue Radwege. In Koblenz ist die Freude aber getrübt - und zwar gehörig. Während der Radweg gebaut wird, soll die B49 zwischen Koblenz-Lay und Moselweiß acht Monate lang gesperrt werden. Für eine eigentlich kurze Strecke müssten die Menschen in Lay und Moselweiß dann einen Umweg von 25 Kilometer in Kauf nehmen. Die Bürgerinnen und Bürger hat das auf die Barrikaden gebracht. Gestern Abend bei einer Info-Veranstaltung wurden Lösungen gefunden. Thomas Jost, Ortsvorsteher von Lay fasst sie so zusammen: picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

9:11 Uhr Die Helden der Schleuse Als im Dezember ein Frachtschiff in die Müdener Schleuse gefahren ist, hieß es zuerst, dass dort erst im Frühling wieder Schiffe fahren könnten. Aber von wegen: Mit heldenhaftem Einsatz hat ein Team aus verschiedenen Baufirmen und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die Schleuse in Rekord-Tempo repariert. Die Schleuse Müden soll am Wochenende wieder eröffnet werden. Welche Hindernisse den Helden der Schleuse dabei im Weg standen, seht ihr im Video. Video herunterladen (63,3 MB | MP4)

8:50 Uhr Das wird wichtig im Februar Heute noch und dann haben wir schon den ersten Monat 2025 hinter uns, wie schnell doch die Zeit vergeht. Im Februar erwartet uns nicht nur die Bundestagswahl. Was wichtig wird, haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Socialmedia-Team übersichtlich zusammengefasst. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:15 Uhr Polizistenmorde in Kusel und was sich seither geändert hat Heute vor drei Jahren hat uns in der Redaktion eine Nachricht schockiert und fassungslos gemacht. Ein Polizist und eine Polizeianwärterin waren bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Ulmet im Kreis Kusel erschossen worden. Noch am selben Tag wurde ein Verdächtiger festgenommen. Ein Wilderer hatte die beiden getötet, um seine Wilderei zu vertuschen. Er wurde 2022 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Ermordung der beiden Kollegen wirke bis heute nach, sagt der Polizeichef. Kusel Drei Jahre danach Polizistenmorde in Kusel: Das hat sich bei der Ausbildung geändert Nach den Polizistenmorden in Kusel hat die Polizei Rheinland-Pfalz inzwischen ihre Ausbildung angepasst. Die Tat hatte keine direkten Auswirkungen auf die Bewerberzahlen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 31.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:32 Uhr Der Blick nach Deutschland und die Welt Der Bundestag will heute über einen weiteren Vorschlag der CDU/CSU zu Verschärfungen in der Migrationspolitik beraten und entscheiden. Anders als bei den Anträgen am Mittwoch geht es in diesem Fall um ein Gesetz, das rechtlich bindend wäre. Dazu müsste aber auch noch der Bundesrat zustimmen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht heute die Umsatzzahlen im Einzelhandel für Dezember und das gesamte letzte Jahr. Die insolvente Modekette Esprit schließt heute ihre letzten Filialen in Deutschland. In den USA findet heute in Los Angeles ein Benefizkonzert für die Opfer der Brandkatastrophe im Gebiet von Los Angeles statt. Unter dem Titel "FireAid" treten unter anderem Weltstars wie Alanis Morissette und die Red Hot Chili Peppers auf.

7:05 Uhr Erste Bilanz an Ludwigshafener Brennpunktschulen Die Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen hatte 2023 für Aufsehen gesorgt. Die ganze Bildungskrise schien sich in dieser Schule zu manifestieren. Etwa ein Drittel der Erstklässler musste damals die 1. Klasse wiederholen und auch 2024 sah es nicht besser aus. Im SWR Podcast "Durchgefallen - Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet" begibt sich Lisa Graf, ehemalige Lehrerin und Autorin, auf Spurensuche. Doch seit 2023 hat sich etwas getan. An vier Brennpunktschulen in Ludwigshafen wurden Familiengrundschulzentren gegründet. Nicoletta Prevete erzählt, was dort passiert. Sendung am Fr. , 31.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:44 Uhr Bundestagswahl ist für Wohnungslose schwierig Wahrscheinlich habt ihr auch schon eure Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl am 23. Februar geschickt bekommen. Man muss gar nichts dafür tun. Sie liegt einfach rechtzeitig im Briefkasten. Für Menschen, die keine eigene Adresse haben, weil sie auf der Straße leben, ist es aber schwer, überhaupt ins Wählerverzeichnis zu kommen. Sie müssen das erst beantragen. Vor welchen Herausforderungen Wohnungslose stehen, die ihre Stimme abgeben wollen, hat meine Kollegin Nicole Mertes recherchiert. Trier Keine Adresse, keinen Personalausweis Bundestagswahl 2025: Für Wohnungslose ist Stimmabgabe ein Problem Wohnungslose Menschen haben es bei der Bundestagswahl schwerer als andere, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. In Trier helfen Einrichtungen für Wohnungslose. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 31.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:36 Uhr Die Wettervorhersage: Mit etwas Sonne ins Wochenende Heute Vormittag ist der Himmel noch grau, aber es bleibt trocken, sagt SWR-Wetterexperte Thomas Ranft. Am Nachmittag können dann alle in Rheinland-Pfalz auf ein paar Sonnenstrahlen hoffen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 1 bis 6 Grad. Video herunterladen (23,8 MB | MP4)

6:22 Uhr Bundestagsbeschlüsse aus der Nacht Im Bundestag wurden gestern Überstunden gemacht. Bis in die Nacht haben die Parlamentarier abgestimmt. Unter anderem wurde der Mutterschutz nach Fehlgeburten gestärkt. Bisher mussten Frauen nach einer Fehlgeburt beim Arzt um eine Krankschreibung bitten. Das wurde nun geändert. Mit breiter Mehrheit votierten die Abgeordneten für einen Gesetzentwurf der CDU/CSU. Er sieht vor, dass Frauen nach eine Fehlgeburt künftig bereits ab der 13. Schwangerschaftswoche Anspruch auf Mutterschutz haben. Die Fristen sind gestaffelt. Außerdem hat der Bundestag Hausärzte besser gestellt und damit auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Bisher galt für Hausarztpraxen eine Budget-Obergrenze. Hatten sie das Budget ausgeschöpft, wurden ihnen die Behandlungskosten nicht mehr erstattet. Diese Obergrenze wurde nun aufgehoben. Zusätzlich sind Pauschalen für besondere hausärztliche Leistungen und die Versorgung chronisch Kranker geplant. Auf den Gesetzentwurf der bisherigen Ampelkoalition hatten sich SPD, Grüne und FDP in der vergangenen Woche verständigt.

6:00 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Arbeitsmarktzahlen für Rheinland-Pfalz im Januar. Im Dezember letzten Jahres waren in Rheinland-Pfalz wieder mehr Menschen ohne Arbeit - die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent (November 2024: 5,2 Prozent). Und für 2025 erwarten Experten einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt eine Kampagne des Bildungsministeriums zur Gewinnung von Lehrkräften vor. Mit der Aktion sollen Menschen auf den Lehrberuf aufmerksam gemacht werden. In einem Totschlags-Prozess vor dem Trierer Landgericht wird heute das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 20-Jähriger, der ein von ihm betreutes zwei Jahre altes Kind mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt haben soll, dass es später starb.