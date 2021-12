Dreyer ruft Bürger in RLP trotz Krisen zu Zuversicht auf

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Menschen in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen - trotz aller Sorgen. In ihrer vorab veröffentlichten Neujahrsansprache dankte Dreyer unter anderem Ärzten und Pflegern für ihren Einsatz in der Corona-Krise, aber auch den Menschen, die im Ahrtal Hilfe geleistet haben.