++ Neujahrsansprache Dreyer ++ RLP fiebert bei Darts-WM mit ++ Geldautomat gesprengt ++

60 Prozent aller Befragten essen weder Raclette noch Fondue, aber im direkten Duell hat Raclette mit 28 Prozent deutlich die Käse-Nase vorne. Fondue gibt es nur bei vier Prozent aller Umfrage-Teilnehmer.



9:45 Uhr Heute sind wir alle ein bisschen "Gaga" Darts-WM ist für mich immer ein Highlight im Winter, sicher schon seit 15 Jahren. Aber wir hatten früher im Elternhaus auch immer so eine elektronische Plastik-Dartsscheibe hängen, die wir regelmäßig mit unseren Wurfkünsten gequält haben (außerdem den Trockner, die Waschmaschine, das Katzenfutter und was sonst noch so im Umkreis von drei Metern stand). Mittlerweile hängt da eine "richtige" Scheibe, die Pfeile sind aus Metall und deswegen haben die Fliesen ein paar Macken bekommen.



Bin sicher, bei Gabriel "Gaga" Clemens sieht der Fußboden noch wunderbar aus. Der Mann, der als "German Giant" bei der Darts-WM antritt und in der Bundesliga für den Dartverein Kaiserslautern spielt, kämpft heute um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft. 15 Uhr geht's los, Gegner ist der Schotte Alan Soutar - also ich werd's anschauen! Kaiserslautern Darts | WM Clemens will bei Darts-WM Geschichte schreiben Gabriel Clemens kann bei der Darts-WM in London Geschichte schreiben. Doch das Duell Alan Soutar ist kniffliger als es scheint.

9:27 Uhr Hallo Emilia und Noah! Emilia und Noah sind die beliebtesten Vornamen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in diesem Jahr gewesen. Auch bundesweit stehen die Namen in der Auswertung von Namensforscher Knud Bielefeld ganz oben. Auf Platz zwei und drei folgen bei den rheinland-pfälzischen Mädchen die Namen Emma und Mia, bei den Jungs sind es Matteo und Elias.



Erinnert mich an unsere Suche nach einem Vornamen für unsere Tochter. Wir hatten eine Liste mit 50 Namen und haben abwechselnd einen gestrichen, der meiner Frau oder mir nicht gefallen hat. Dann stand am Ende ein Name da...und wir haben doch einen anderen genommen: Mira. Übrigens Platz 29! Bielefeld hat nach eigenen Angaben rund 250.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet. Das entspricht in etwa 34 Prozent aller Neugeborenen. Zwei Drittel der Daten stammen von Standesämtern, der Rest aus Babygalerien von Geburtskliniken. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/McPHOTO/M. Begsteige

8:57 Uhr Silvester: Tipps für Haustierbesitzer Unsere beiden Katzen verkriechen sich an Silvester immer unter das große Bett und gucken dann eine halbe Stunde mit großen Augen erstaunt auf den Lattenrost. Wir versuchen immer, alles abzudunkeln, aber gegen die Geräusche hilft wenig (das Haus mit Ohropax verkleiden ist keine Option!). Damit eure Haustiere die Silvesternacht so gut wie möglich überstehen, hat unser Instagram-Kanal "Muss das so?" ein paar richtig gute Tipps gesammelt:

8:53 Uhr Böller auf B271 geworfen Das sind wieder diese Meldungen kurz vor Silvester, bei denen ich beim Lesen zumindest leicht aggressiv werde: Heute Nacht hat ein Autofahrer beobachtet, dass Menschen von einer Brücke aus Böller und andere Gegenstände auf die B271 bei Grünstadt geworfen haben. Die Polizei hat kurz darauf in der Nähe ein paar Jugendliche erwischt. Ob sie die Böller geworfen haben: unklar, es wird ermittelt.

8:40 Uhr "Hoffnung und Zuversicht" bei Dreyer Habe gerade überlegt, was ich wohl in so einer Neujahrsansprache sagen würde. Vermutlich "Hallo", aber danach? Also irgendwas Sinnvolles müsste ja schon dabei herumkommen. Die großen Themen der Welt aufgreifen, Rheinland-Pfalz auf jeden Fall prominent unterbringen, allen Mut machen und positiv denken. Puh, ich glaube, ihr könnt alle echt froh sein, dass ich den Job nicht übernehmen muss. Danach wärt ihr sicher alle verwirrt und hättet vermutlich auch keine Lust mehr auf 2023, haha. Die offizielle Neujahrsansprache von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die das übrigens viel besser kann als ich, wird morgen Abend um 19:55 Uhr im SWR-Fernsehen gezeigt. Wir konnten aber schon mal ein kleines bisschen in die Aufnahmen spitzeln und haben für euch das Wichtigste zusammengefasst: RLP Neujahrsansprache der Ministerpräsidentin Dreyer: "Wir werden die Energiekrise überwinden" Zum neuen Jahr hat die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Sie blickte außerdem auf die Herausforderungen von 2022 zurück. 19:55 Uhr Neujahrsansprache der Ministerpräsidentin Malu Dreyer SWR Fernsehen RP

8:37 Uhr Wenn der 30. Dezember ausfällt... Auf der Weltkarte ein Stück südwestlich vom in der Pfalz ziemlich südlich gelegenen Landau liegt Samoa. Laut Google sind es gerade mal 16.058,72 Kilometer. Also mit guten Wanderschuhen höchstens ein Tagesmarsch. Aber Spaß beiseite, ich komme zum Punkt: Heute vor elf Jahren hat Samoa den 30. Dezember einfach mal ausgelassen. Damals ist der Inselstaat auf die westliche Seite der Datumsgrenze gewechselt und nach dem 29. Dezember ging es direkt mit dem 31. Dezember weiter. Ich finde: Wir müssten öfter mal ein paar Tage auslassen. Montag zum Beispiel. Der stört nach dem Wochenende bekanntlich ziemlich oft. Diese Uhr in Apia auf Upolu, einer der beiden Hauptinseln Samoas, zeigt so ungefähr 15:22 Uhr an. Dauert also noch ein bisschen bis zum Tageswechsel. In diesem Jahr aber, ohne einen Tag auszulassen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

8:14 Uhr Der Nürburgring kräht nach dem Hahn Die Sache mit dem Namen hat mich beim Flughafen Hahn ja lange beschäftigt: "Frankfurt-Hahn Airport". Wie weit ist Frankfurt nochmal weg? Selbst bei Wikipedia klingt da ein leicht ironischer Unterton an: "Zur Metropole Frankfurt am Main, auf die sich der Name bezieht, besteht keine spezielle Verbindung und auch keine räumliche Nähe." Soso, aha. Achja, könnte ich mich amüsieren darüber.



Aber eigentlich wollte ich euch ja erzählen, dass es was Neues gibt am Hahn. Eigentlich waren ja neue Investoren für den Flughafen gefunden, aber die haben bislang immer noch nicht gezahlt. Jetzt kommt plötzlich ein anderer Geldgeber ins Spiel (klingt für mich ähnlich kompliziert, wie die Sache mit dem Namen). Rheinland-pfalz Zukunft des Hunsrück-Airports Nürburgring interessiert sich für insolventen Flughafen Hahn Die Hängepartie am insolventen Flughafen Hahn im Hunsrück zieht sich ins neue Jahr. Die Investoren haben noch immer nicht gezahlt, nun kommt ein ganz neuer Geldgeber ins Spiel. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

7:41 Uhr Geht Böllern auch umweltfreundlich? Ich hab' euch ja gestern hier gefragt, wie viele eigentlich in diesem Jahr Feuerwerk kaufen und fast 80 Prozent haben daraufhin gesagt: Morgen (genau genommen übermorgen, weil nach Mitternacht) findet die Böllerei ohne uns statt. Bei einigen spielt sicher auch die Umweltverschmutzung eine Rolle. Habe gerade gelesen, dass es Jahrhunderte dauert, bis diese kleinen bunten Plastikkappen auf den Raketen verrottet sind. Und die findet man ja nicht wieder, nachdem sie in die Luft gezischt sind. Das einzige Unternehmen in Deutschland, das noch selbst Feuerwerksraketen herstellt, hat deshalb von Plastik auf Papier umgerüstet. Wir haben mal geschaut, ob das Böllern dadurch jetzt umweltfreundlich(er) ist. Video herunterladen (12 MB | MP4)

7:10 Uhr Was esst ihr an Silvester? Die Frage nach Raclette oder Fondue an Silvester stellt sich für mich dieses Jahr nicht so wirklich. Meine Frau arbeitet in der Nachtschicht und ich hab' dann an Neujahr wieder Dienst. Deswegen gibt's einfach irgendwas, was ich am nächsten Tag in einer steinalten Mikrowelle wieder erwärmen kann. Andererseits: Den Fonduetopf im Büro auspacken...hm, gar keine so schlechte Idee!



Wie sieht's denn bei euch aus, was das Silvester-Essen angeht? Fondue, Raclette oder was ganz anderes?

6:58 Uhr Trauer um Fußball-Legende Pelé Ich habe Pelé niemals live auf dem Platz gesehen, dazu bin ich schlichtweg zu spät geboren. Aber selbst ein paar pixelige Clips bei YouTube reichen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie gut der Mann Fußball spielen konnte. Jetzt ist Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigten sein Agent und seine Familie am Donnerstagabend. Der dreimalige Weltmeister gilt als der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten. Das würdigte auch der 1. FC Kaiserslautern, der sich auf Twitter von Pelé verabschiedete: Einer der ganz großen Spieler verlässt den Platz. Ruhe in Frieden, #Pele 🖤🕯️ https://t.co/QmnWj3VJ8W

6:38 Uhr Ein kurzer Blick in die Welt Brasiliens Regierung hat nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Die Beerdigung soll am Dienstag in seiner Heimatstadt Santos stattfinden, nachdem der Leichnam einen Tag zuvor auf dem Spielfeld des dortigen Fußballstadions aufgebahrt wird. US-Präsident Joe Biden hat das neue Haushaltsgesetz seiner Regierung unterzeichnet. Es sieht unter anderem milliardenschwere Hilfen für die Ukraine vor. Der Etat hat ein Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar, etwa die Hälfte davon entfällt auf Verteidigungsausgaben. Die Ausbreitung des Corona-Virus in China bereitet dem Ausland weiter Sorgen. Der Gesundheitsausschuss der EU hat beschlossen, dass die EU-Staaten ihre Corona-Politik gegenüber China eng abstimmen. Bislang verlangt in der EU nur Italien Corona-Tests von Einreisenden aus China. Gesundheitsexperten gehen von derzeit pro Tag 9.000 Corona-Toten in China aus.

6:20 Uhr Das war die Nacht in RLP Es ist echt Wahnsinn: Auch heute Nacht wurde wieder ein Geldautomat gesprengt, bei zwei weiteren ist der Versuch schief gegangen. Gegen 1:40 Uhr wollten Kriminelle in Selters (Westerwaldkreis) zwei Automaten einer Bank in die Luft jagen, scheiterten aber laut Polizei daran. Gut zwei Stunden später wurde dann ein Geldautomat in Lutzerath (Kreis Cochem-Zell) gesprengt. Da zwischen beiden Orten nur 90 Kilometer liegen, wollen die Ermittler jetzt prüfen, ob es möglicherweise dieselben Täter waren. In Mainz gab es außerdem einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach nach Angaben der Rettungskräfte um 0:20 Uhr im ersten Stock aus. Fünf Bewohner des Hauses wurden durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Die Brandursache sei noch unklar.

6:04 Uhr Das Wetter: Regnerisch, windig und warm Die Schirme und Regenjacken werdet ihr auch heute wieder brauchen: Ein neues Tief erwartet uns in Rheinland-Pfalz. Das bringt weitere Schauer mit sich, zudem wird es am Freitag windig und warm mit bis zu 12 Grad. Hier und da sind auch Sturmböen möglich. An Silvester, so SWR-Wetterexperte Donald Bäcker, wird es zum Jahreswechsel um Mitternacht dann zumindest weitestgehend trocken sein. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Neujahrsansprache zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. 2022 sei ein Jahr gewesen, "in dem wir unsere rheinland-pfälzische Geselligkeit endlich wieder leben konnten", so Dreyer in dem vorab veröffentlichten Video. Sie sei "guten Mutes" für 2023, weil sie wisse, dass "wir Großes leisten können". Bei der Darts-WM in London steht Gabriel Clemens heute im Achtelfinale gegen den Schotten Alan Soutar. Der Saarländer Clemens, der beim Dartverein Kaiserslautern aktiv ist, könnte mit einem Sieg der erste Deutsche werden, der bei der Darts-WM ins Viertelfinale einzieht. Wir haben mal geschaut, worauf man sich 2023 denn eigentlich freuen kann, nachdem 2022 irgendwie kein so gutes Gefühl hinterlässt. Kleiner Vorgeschmack: Die Corona-Pandemie ist angeblich (bald) zu Ende, Fastnacht wird in diesem Jahr ordentlich gefeiert und es gibt wieder mehr Feiertage unter der Woche. Hier findet ihr unseren Artikel dazu.