Ministerpräsidentin Dreyer hat dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Pandemie Optimismus und Zuversicht nicht zu verlieren. "Wenn Pessimismus zur Leitschnur wird, verliert die ganze Gesellschaft."

In ihrer vorab aufgezeichneten Neujahrsansprache sagte Malu Dreyer (SPD), der Shutdown mache viele Menschen einsam und gefährde wirtschaftliche Existenzen. Es sei bedrückend, dass auch in Rheinland-Pfalz bereits mehr als 1.300 Menschen an und mit Covid-19 gestorben seien. Trotzdem dürften die Menschen "nicht zulassen, dass Angst unser Leben beherrscht". Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik sei das Miteinander so stark gefordert gewesen.

Die Ministerpräsidentin wirbt um Verständnis, dass die Politik in der Corona-Krise immer wieder kurzfristig entscheidet. Das Virus zwinge dazu, die Lage ständig neu zu bewerten. Sie verstehe gut, dass die Menschen gern einen klaren Fahrplan aus der Krise hätten und manches kritisch sähen.

Dank an Corona-Helfer

Dreyer dankte allen, die dafür sorgten, dass gefährdete Menschen sicher und gut durch die Corona-Krise kämen und die Großartiges leisteten, um die Gesellschaft am Laufen zu halten.

Schock und Trauer über "Mordfahrt" von Trier

2020 bleibe leider auch mit der "entsetzlichen Mordfahrt" in Trier verbunden, sagte Dreyer. Schock und Trauer über diese unfassbare Tat säßen tief.

Mit Blick auf das neue Jahr sagte Dreyer: "Die akute Gefahr der Corona-Pandemie werden wir überwinden, wenn wir weiter auf Abstand zusammenhalten." Der maßgeblich in Mainz entwickelte Impfstoff gebe Grund zur Hoffnung.