Neues Nachrichtenstudio für SWR Aktuell Rheinland-Pfalz

Die lange Zeit der Vorbereitung ist fast vorbei - ab Montag werden die SWR Fernsehnachrichten aus Rheinland-Pfalz in neuem Design erscheinen. Ein Gewinn für Sender und Publikum.

"Verabschiedung aus dem Off, danach Gang von D nach E in die K2" - was sich für Nicht-Fernsehmacher wie Fachchinesisch anhört, gehört seit ein paar Wochen zum Redaktionsalltag von SWR Aktuell in Mainz, den Fernsehnachrichten für Rheinland-Pfalz.

Noch wird geprobt, aber am Montag ist es so weit. Dann wird aus den Proben im renovierten Nachrichtenstudio ernst, wenn sich Hauptmoderator Sascha Becker tatsächlich nach einer Berlin-Schalte aus dem Off verabschiedet, also ohne dass er zu sehen ist. Und wenn die Regie wieder ins Studio schaltet, wird er von Moderationspunkt D nach Punkt E laufen. All das in einem neuen Design, das in den vergangenen Monaten schon im Web und in den Sozialen Netzwerken sichtbar wurde.

"SWR Aktuell RLP mit neuem Design sehr gut erkennbar"

Ulla Fiebig, Direktorin des SWR Landessenders Rheinland-Pfalz, freut sich auf die Neuerungen: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine moderne Optik und neue Technik, die mehr Möglichkeiten bietet, Themen zu erklären, Interviews zu führen oder Statistiken darzustellen. Mit dem klaren Design wird SWR Aktuell Rheinland-Pfalz nicht nur im Fernsehen, sondern auf den unterschiedlichen Plattformen sehr gut erkennbar sein."

Ein leichterer Tisch in der SWR Aktuell-Farbe Orange, mehrere Bildschirme und eine Vielzahl von flexiblen Einstellungen - all das wird künftig helfen, die Ereignisse aus Rheinland-Pfalz noch verständlicher und attraktiver zu erzählen. Unterstützung liefert vor allem die Panoramawand, auf der Bilder und Clips im Großformat abgespielt werden können. Es gibt außerdem eine Themenwand für den Nachrichtenblock und eine Stele, auf der zusätzliche Nachrichteninhalte präsentiert werden können. Dazu können sich die Hauptmoderatorinnen und -moderatoren zukünftig frei im Studio bewegen.

Helleres und transparenteres Fensehstudio

"Moderne Fernsehnachrichten benötigen auch eine Umgebung, die das optisch widerspiegelt", sagt Michael Ellermann, Redaktionsleiter der SWR Aktuell-Fernsehnachrichten. "Unser neues Studio gibt uns endlich den Raum, um die Informationen des Tages besser und anschaulicher zu präsentieren. Am wichtigsten sind uns natürlich die verlässlichen Nachrichtenangebote aus Rheinland-Pfalz, aber auch die Verpackung muss stimmen. Für das SWR Fernsehen ist das ein weiterer Schritt hin zu einem zeitgemäßen Informations-, Service- und Unterhaltungsangebot. Unser Studio ist nun heller, transparenter und wirkt sehr viel aufgeräumter."

Über SWR Aktuell SWR Aktuell ist die multimediale Nachrichtenmarke des SWR, die das Versprechen verlässlicher Information für alle Menschen im Südwesten auf allen gängigen Plattformen umfassend einlöst - im SWR Fernsehen, im Radio, Online, in der SWR Aktuell App sowie in Sozialen Netzwerken.

Das Publikum wird von mehr Modernität, Dynamik und Klarheit profitieren, ist auch Werner Pastula, Leiter von Markenführung und Design im SWR überzeugt. Das Design in einem klar definierten Raum stelle das in den Mittelpunkt, worum es im Kern geht: Aktualität aus dem Land in einem wiedererkennbaren, modernen Look. Die Nachrichteninhalte des SWR würden noch besser für die vielfältigen Medien aufbereitet, seien unmittelbarer als verlässliche Informationen eines vertrauensvollen Absenders erkennbar.

Fokus wurde auf charakteristische Designelemente gelegt

"Viele Menschen verbinden inzwischen mit SWR Aktuell, seinem charakteristischen A, seiner Petrol-Farbwelt und rotem Highlight-Balken einen klaren Anker für vertrauenswürdige Information", so Pastula. "Bei unserem Re-Design haben wir uns auf diese Elemente konzentriert, sie gestärkt und darauf geachtet, dass SWR Aktuell - egal auf welcher Plattform - unverkennbar SWR Aktuell ist. Im neuen Studio kommt dies in Verbindung mit unseren tollen Moderatorinnen und Moderatoren ideal zur Umsetzung."

Auch die Nachrichtenkollegen und -kolleginnen in Stuttgart schauen am Montag nach Mainz. Das neue Design wurde nämlich gemeinsam mit Stuttgart entwickelt. Die Fernsehnachrichten in Baden-Württemberg werden es im Sommer einführen. Zuvor muss aber das Nachrichtenstudio von SWR Aktuell Baden-Württemberg noch umgebaut und ein Kamerasystem auf Schienen eingebaut werden.