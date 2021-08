Das Schuljahr 2021/22 steht in Rheinland-Pfalz vor der Tür: Die Kinder- und Jugendpsychologin Aleksandra Kaurin erklärt, was Lehrer und Eltern für einen guten Start tun können - und welche Altersgruppe sie besonders im Blick haben müssen.

SWR Aktuell: Kann die Schule mal abgesehen von Maskenpflicht und Abstandsregeln nach dem Corona-Jahr einfach so starten, wie nach anderen Sommerferien auch?

Aleksandra Kaurin: Grundlegende Fähigkeiten, die es Kindern ermöglichen, am Unterricht teilzunehmen, sind im Laufe der Pandemie wahrscheinlich nicht abhanden gekommen. Dennoch kommen dieses Jahr neue Aspekte dazu. Viele Schüler und Schülerinnen, insbesondere die ängstlicheren, konnten im Rahmen des Distanzunterrichts und in den Sommerferien ihre Sorgen (zumindest teilweise) vergessen. Wenn die Schule dann wieder losgeht, könnten sie unter Umständen durch die Ballung sozialer und Prüfungssituationen schneller überfordert sein. Aus diesem Grund ist es dieses Jahr ganz besonders wichtig, dass die Lehrerschaft über den Tellerrand hinausschaut und gemeinsam mit den Schülern bespricht, was sich diese vom neuen Schuljahr wünschen, welche Befürchtungen sie haben und wie diesen im Rahmen des Klassengeschehens oder sogar in Gesprächen mit Vertrauenslehrerinnen entgegengewirkt werden kann.

Was und wie viel können wir den Kindern und Jugendlichen zumuten? Lehrer und Lehrerinnen sollten Ausschau halten nach Zeichen der Überforderung und Überlastung.

SWR Aktuell: Welche Atmosphäre brauchen die Schüler, damit Lerninhalte auf fruchtbaren Boden fallen können?

Kaurin: Alle werden sicherlich einen Moment brauchen, um sich wieder an den Gedanken zu gewöhnen, regelmäßig in die Schule zu gehen, an die dortigen Strukturen, Abläufe, Regeln und sich in einer großen Gruppe über mehrere Stunden am Tag zu konzentrieren. Erfolgreiches Lernen setzt unter anderem Motivation, Selbstorganisation, Aufmerksamkeit und eine gute Gedächtnisleistung voraus.

Kinder, die sich Sorgen machen oder aus anderen Gründen belastet sind, sind müde, unaufmerksam, können Informationen nicht effektiv aufnehmen und verarbeiten. Das passt nicht zusammen. Zudem wissen wir auch, dass Lerndefizite systematisch sind, also auch davon abhängen, wie viel Zeit und Ressourcen Eltern hatten, ihre Kinder im Rahmen des Homeschoolings zu unterstützen.

Juniorprofessorin und Psychiaterin Aleksandra Kaurin hat im Pandemie-Jahr viele Gespräche mit Eltern und Lehrern geführt. privat

Aus dieser Sicht ist es essenziell, den Sorgen Raum zu geben, den Fokus etwas mehr auf soziale und emotionale Gestaltung des Schullebens zu legen und sogar das Gefühl von Zusammenhalt und Kooperation in der Klasse durch Lerntandems zu fördern. Auf diese Weise kann bei allen der Eindruck entstehen, dass das vergangene Jahr auf uns alle einen enormen Einfluss hatte, jeder mit - wenn auch ganz unterschiedlichen - Herausforderungen zu kämpfen hatte und niemand allein ist mit den eigenen Sorgen.

SWR Aktuell: Auf welche Auffälligkeiten müssen Lehrer bei ihren Schülern jetzt ganz besonders achten?

Kaurin: Zentral ist die Frage, was und wie viel wir den Kindern und Jugendlichen nach einer so langen Phase außerordentlicher Beschulung zumuten können. Lehrer und Lehrerinnen sollten Ausschau halten nach Zeichen der Überforderung und Überlastung. Hierbei hilft der gezielte Austausch zwischen Eltern und dem Lehrkörper, zumindest am Anfang des Schuljahres.

Eine Gruppe, auf die wir sogar verstärkt achten sollten, sind Jugendliche. Aus der Forschung wissen wir, dass das Gehirn in dieser Lebensphase sensibilisiert ist für soziale Reize, vor allem solche, die einen Ausschluss aus der Gruppe signalisieren. Der Lockdown und die damit verbundene Distanz zu Freundinnen und Freunden war demnach insbesondere für diese Altersgruppe eine große Herausforderung.

Umso nachvollziehbarer ist es, dass viele dem Schulstart ambivalent entgegenblicken: Was, wenn sich in den Ferien neue Gruppen gebildet haben, zu denen ich nicht gehöre? Was, wenn ich keinen Anschluss in der neuen Jahrgangsstufe finde? Sollten Lehrer beobachten, dass sich einzelne Schüler oder Schüerlinnen nicht wohl fühlen in der Klasse, zunehmend zurückziehen, sogar wiederholt vom Unterricht fernbleiben, ist es ganz wichtig, Interesse zu signalisieren und nachzufragen, was den Schüler oder die Schülerin bedrückt. Gemeinsam mit Eltern können Lösungen für das Problem gesucht werden und so schnell und gezielt weitere Fachpersonen mit einbezogen werden.

Dabei wäre es natürlich sehr wünschenswert, dass auch die Lehrer Unterstützung bekommen, denn für viele gehören diese Aufgaben nicht zu ihrem üblichen Tätigkeitsfeld.





Wer ist Aleksandra Kaurin? Aleksandra Kaurin ist psychologische Psychotherapeutin und Kinder und Jugendpsychologin. Bis März 2021 arbeitete sie in Mainz am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Danach wechselte sie an die Universität Witten/Herdecke, wo sie Juniorprofessorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie ist.





SWR Aktuell: Was ist eine gute Strategie, um Schüler positiv zu bestärken, dass sie das neue Schuljahr schaffen können, dass sie an sich selbst glauben?

Kaurin: Wir alle wissen, dass Lehrer und Lehrerinnen je nach Klassenstufe nicht allzu viel Gestaltungsspielraum haben. Dennoch ist es wichtiger denn je, dass diese als Lernhelfer agieren und die Freude an der Schule wecken. Das kann dadurch passieren, dass sie Themen aufgreifen, die die Kinder beschäftigen, sie Erfolge bestärken und Misserfolge minimieren, beispielsweise indem sie die Lernziele in der Klasse oder spezifischen Fächern anpassen oder angepasste und konkrete Lernwege aufzeigen.

Ein positives und fröhliches Klassenklima ist schon die halbe Miete. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Das A und O - ein positives Klassenklima

Wichtig ist, dass die Schüler bewältigbare Aufgaben erhalten und nicht gleich zu Beginn überfordert werden, sogar aus der Angst der Lehrer heraus, dass die Klassen jetzt ganz viel nachholen müssen. Das Allerwichtigste bleibt aber auch hier die Förderung eines kooperativen und freundlichen Klassenklimas durch die Förderung positiver Beziehungen unter den Kindern oder Jugendlichen und dem Entgegenwirken von Ausgrenzung. Dabei können auch Aktivitäten außerhalb des Klassenraums wichtig sein, die eine Gelegenheit zum Austausch bieten, das Jahr Revue passieren zu lassen, das Gefühl von Gemeinsamkeit zu vermitteln und somit Schule als wichtigen sozialen Raum positiv zu besetzen.

SWR Aktuell: Wie sensibilisiert man die Lehrer dafür, dass sie seelische Leiden ihrer Schüler ernst nehmen und nicht einfach verlangen, dass Kinder und Jugendliche funktionieren?

Die seelische Gesundheit sollte nach Meinung der Juniorprofessorin Kaurin Pflichtprogramm in der Lehrerausbildung werden. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jens Kalaene

Kaurin: Das ist eine sehr gute Frage, die mich kontinuierlich beschäftigt und auf die es keine einfache Antwort gibt. Es gibt natürlich eine enorme Varianz darin, wie Lehrer und Lehrerinnen mit psychischen Belastungen ihrer Zöglinge umgehen. Das hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, wie sehr sie sich generell für das Thema psychische Gesundheit interessieren.

Langfristig würde ich mich sehr wünschen, dass seelische Gesundheit als Teil der schulischen Gesundheitsförderung etabliert würde und die Lehrkräfte von Beginn an in ihrem Studium für psychische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter sensibilisiert würden.

SWR Aktuell: Wie ist die Resilienz von Kindern und Jugendlichen - können sie das Erlebte vielleicht schneller verarbeiten und hinter sich lassen als Erwachsene?

Kaurin: Je nach Alter und Belastung ist die Anpassungsleistung der Kinder und Jugendlichen ganz grundlegend mit jener ihrer Eltern beziehungsweise Familie verknüpft und auch wieder durch systematische Unterschiede gekennzeichnet. Insofern lässt sich diese Frage nicht ganz einfach beantworten.

Manche Kinder sind massivem Stress ausgesetzt, zum Beispiel weil ihre Eltern im Rahmen der Pandemie zum Teil ihre gesamte Existenz verloren haben, andere wiederum konnten sich gut in der Pandemie einrichten und hatten das große Glück, halbwegs entspannt durch das vergangene Jahr gekommen zu sein.

Auch hier wird wieder deutlich, dass die Schule als Ressource dienen kann, zum Beispiel indem sich Eltern austauschen, gegenseitig unter die Arme greifen und somit durch Solidarität unterschiedliche Startvoraussetzungen kompensieren und möglichst vielen Kindern ein schönes neues, hoffentlich gesundes Schuljahr in Präsenz ermöglichen

Das Interview führte SWR Aktuell-Redakteurin Andrea Lohmann.