Ein neues Schleusentor wird am Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Trier verladen. Das insgesamt 80 Tonnen schwere Schleusentor soll per Schiff nach Müden transportiert werden, um die beschädigte Schleuse zu ersetzen.