Die Rheinland-Pfälzer haben das neue Jahr weitgehend friedlich begrüßt. Allerdings musste die Feuerwehr wegen kleinerer und größerer Bränden immer wieder ausrücken.

In Ludwigshafen wurde die Feuerwehr zu 22 Einsätzen gerufen. Zum Jahreswechsel mussten die Einsatzkräfte u.a. Gebüsch- und Flächenbrände löschen, vier Feuer in Mülleimern und einen Balkonbrand bekämpfen. Die Polizei geht davon aus, dass diese Brände durch Feuerwerk ausgelöst wurden. Menschen kamen nicht zu Schaden, auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Im Kreis Germersheim brannten durch Raketen mehrere Balkone. Die Feuer waren aber schnell unter Kontrolle. Auch in Koblenz kam es meist zu kleineren Bränden, die laut Polizei aber schnell gelöscht wurden. Im Stadtteil Neuendorf drangen Unbekannte in einen Nachbarschaftstreff ein und legten Feuer. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 10.000 Euro.

Polizei zieht positive Bilanz

Die Beamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, zu dem u.a. Ludwigshafen gehört, zogen eine positive Silvesterbilanz. Nach ersten Auswertungen kam es zu 16 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, wie sie mitteilten. In sechs Fällen ging es zum Beispiel um Körperverletzungen, sieben Mal um Sachbeschädigungen.

Auch die Polizei in Kaiserslautern meldete: "Besonders herausragende Sachverhalte blieben aus." Es gab mehrere alkoholbedingte Streitereien und Körperverletzungsdelikte. Schwere Verletzungen wurden nicht gemeldet. Wie auch in den anderen Großstädten in Rheinland-Pfalz rückte die Feuerwehr wegen kleinerer Brände aus.

Drei Leichtverletzte bei Feuer

Bei einem Brand in Weiden (Landkreis Birkenfeld) in der Silvesternacht sind drei Menschen leicht leicht verletzt worden. Das Feuer breitete sich von einem Haus auf zwei weitere aus, wie die Polizei mitteilte. Ob Feuerwerkskörper den Brand auslösten, ist unklar. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt.

Böller in Hand explodiert

In Mainz und Umgebung gab es mehrere Balkonbrände. Viel Glück hatte der Besitzer eines Wohnmobils in Bausendorf in Bernkastel-Wittlich. Laut Polizei hatte ein Feuerwerk das Wohnmobil entzündet. Der Besitzer konnte den Brand aber selbst löschen. Glück im Unglück: In unmittelbarer Nähe stand ein 5.000-Liter-Gastank, der hätte explodieren können.

Ein 27-Jähriger verletzte sich in Dreisbach (Westerwald), als ein Böller in seiner Hand explodierte. Er kam ins Krankenhaus. In Pirmasens brannte ein Balkon, nachdem eine Rakete dort einschlug. Nachbarn konnten das Feuer löschen, bevor Einsatzkräfte eintrafen.

Feuerwerk in Mülltonne entsorgt - Brand ausgelöst

Zu einem besonderen Mülltonnenbrand wurde die Feuerwehr in Rodalben im Kreis Südwestpfalz gerufen. Ein 38-Jähriger hatte Feuerwerk nach dem Abbrennen in der Tonne entsorgt und diese in die Garage gestellt. Weil dichter Rauch aus der Garage kam, verständigte er die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte.

Nachbarschaftsstreit

In Knittelsheim im Kreis Germersheim ist in der Silvesternacht ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Ein 30-Jähriger ist von Verwandten nach Hause gefahren worden. Als alle ausstiegen, um sich zu verabschieden, kam der 58 Jahre alte Nachbar auf sie zu und begann laut Polizei einen Streit. Nach kurzer Zeit schaltete sich auch die 53 Jahre alte Ehefrau des Nachbarn ein und versprühte Pfefferspray.

Zwei Menschen klagten daraufhin über Augen- und Atemwegsreizungen. Noch vor dem Eintreffen der Beamten verließ das "streitsüchtige Ehepaar", wie es im Polizeibericht heißt, den Streitort. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Party endet im Polizeigewahrsam

Im westpfälzischen Kindsbach musste die Polizei zu einem Streit bei einer privaten Silvesterparty ausrücken. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein. Fünf Polizisten wurden verletzt und zwei Gäste in Gewahrsam genommen.

Mancherorts Böllerverbot

Ein Böllerverbot aus Klimaschutzgründen gab es im Land nicht. Die Deutsche Umwelthilfe hatte im Oktober mehrere Städte im Land aufgefordert, die Böllerei zur Jahreswende zu verbieten, um Feinstaub zu vermeiden. Das lehnte aber etwa der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) ab.

Allerdings galt wegen Brandgefahr an manchen Stellen ein Feuerwerksverbot - etwa in Teilen der Mainzer Altstadt mit historischen Gebäuden. Auch in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altersheimen durfte nicht geknallt werden, Böller und Raketen waren tabu. Im schlimmsten Fall war mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro zu rechnen.