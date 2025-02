In der Verbandsgemeinde Wörrstadt ist ein neues Ehrenamtsprojekt gestartet, bei dem sogenannte Wunsch-Großeltern gesucht werden. Wunsch-Oma oder Wunsch-Opa kümmert sich dann mindestens an einem Nachmittag in der Woche um ein Kind aus der VG. Und die älteren Menschen bekommen damit umgekehrt einen Wunsch-Enkel und auch eine weitere Aufgabe in ihrem Alltag. Wer Interesse an dem Ehrenamt hat und zwischen 55 und 70 Jahre alt ist, kann sich bei der Verbandsgemeinde Wörrstadt melden, genauso wie interessierte Familien – und dann wird gemeinsam geschaut, wer zusammenpassen könnte.