Wer nach der Flut alles verloren hat, ist dankbar für jede Hilfe und jede Spende. Ein wichtiger Pfeiler ist das Baustoffzelt Kaiser. Hier bekommen Betroffene Werkzeug, Baumaterialien und vieles mehr. Weil das Baustoffzelt früher in Walporzheim direkt an der Ahr lag, ist man jetzt nach Grafschaft umgezogen. Am Sonntag war Wiedereröffnung.